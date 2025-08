"Hay héroes y villanos en el IESS": Edgar Lama revela su plan contra la corrupción

El 5 de agosto de 2025, el presidente del IESS, Edgar Lama, ofreció un contundente diagnóstico sobre la institución en una entrevista para Vera a su manera. Describió al IESS como un "mundo de extremos", donde coexisten personas que trabajan arduamente con "villanos" que buscan su beneficio personal y otros que, simplemente, no saben cómo realizar sus funciones. "Hay héroes y villanos en la Seguridad Social", aseguró, destacando la necesidad de limpiar la institución de la corrupción, la ineficiencia y la burocracia.

Para enfrentar estos problemas, Lama ha establecido un plan de acción en tres pilares: mantener, reinventar y castigar. La primera arista, mantener, se enfoca en asegurar que los servicios de salud y las pensiones jubilares sigan funcionando de manera adecuada. Como ejemplo, señaló el envío de más de 120 camiones de medicinas a 40 establecimientos del país, y la próxima compra de 100 millones de dólares en medicamentos para enfermedades catastróficas.

Un plan de acción con tres ejes

El segundo punto es reinventar la institución, haciendo que cada dólar de aporte rinda al máximo. Esto incluye la implementación de procesos y tecnología para que el sistema sea más eficiente y menos vulnerable a la corrupción, sin depender de quién esté al frente. Una de las acciones clave es la compra centralizada y masiva de medicamentos por 18 meses, lo que evitará que cada hospital gestione sus propias compras, una práctica que ha facilitado la corrupción. "El sistema descentralizado de los hospitales no funcionó", aseguró Lama. "Cada hospital hoy en día es un mundo distinto en el cual el gerente es rey y todo funciona como a esa persona se le antoja".

La tercera arista, castigar, busca no dejar en la impunidad los actos de corrupción. Lama explicó que se están preparando denuncias contra quienes han estado involucrados en actos ilícitos. Puso como ejemplo el caso de un colaborador que fue señalado por Daniel Salcedo y que, al día siguiente de las declaraciones, dejó de ir a trabajar y huyó del país. "No podemos dejar en la impunidad, no podemos dejar las cosas como que no ha sucedido nada. Necesitamos perseguir a las personas que han estado actuando con corrupción", enfatizó.

Desafíos y plazos en la gestión del IESS

Empleo juvenil para salvar al IESS: la propuesta de Noboa ante deuda estatal Leer más

Lama también se refirió a los desafíos que enfrenta, como el boicot de "intereses poderosísimos económicos", que se manifiesta en publicaciones contradictorias, rumores y sabotaje a equipos médicos. A pesar de estas adversidades, Lama se mostró optimista, afirmando que los cambios más notorios en el abastecimiento de medicinas se verán en aproximadamente un año. "Para llegar a ese punto... nos demoraremos un año aproximadamente", afirmó.

En cuanto a las propuestas de reforma, Lama se mostró escéptico sobre la idea de separar la administración de pensiones y salud en dos organismos distintos, pues considera que la institución ya tiene suficientes órganos colegiados. Además, fue enfático en señalar que no se aumentarán los años de jubilación ni las aportaciones: "Lo descarto, no se elevará el monto del aporte ni se elevarán los años para acceder a la jubilación".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!