"Sin escrituras no hay viviendas"

Con un plantón desarrollado este 6 de agosto en el centro de Guayaquil, un grupo de habitantes del sector Socio Vivienda I y II exigen a las autoridades que les legalicen sus viviendas. "No somos invasores", gritan.

En el grupo están familias que fueron reubicadas en Socio Vivienda, que tienen alrededor de 10 años viviendo en el lugar y no les han obtenido sus documentos.

En este momento se realiza un plantón en el parque Centenario, en Guayaquil. Moradores de Socio Vivienda I y II exigen escrituras.



Pedimos al Miduvi o al Municipio que intervengan en el proceso. Ambas entidades son las encargadas de este tema, pedimos atención. No podemos más con la incertidumbre. Janeth Moncayo,

​moradora

Reclaman que algunas Notarias les están además cobrando más de 100 dólares por las escrituras, cuando debe cancelar 6,55 dólares. "A mi no me han reubicado, pero he pagado por el terreno de mi casa. Estoy aquí reclamando que ciertas notarias están cobrando más de 100 dólares por el trámite. No entiendo por qué nos hacen esto. Que alguien nos ayude y asesore ", solicitó Alicia Chalan, morador a de Socio Vivienda que estuvo presente en el acto.

Fernando Bastias, del departamento Legal y Comunitario del Comité Permanente de Derechos Humanos, indicó que van a presentar un escrito al sistema judicial solicitando que se entreguen las escrituras.

Reclamo. Los residentes aseguran que fueron reubicados precisamente para no tener más problemas como los que ahora experimentan. Christian Vinueza

En este momento, la marcha avanza por la avenida 9 de Octubre rumbo a la Gobernación, donde pretenden tener una reunión con las autoridades para exponer su problema.