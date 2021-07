El engaño que provoca estrés y reclamos en los profesionales

La promesa no ha sido cumplida y el dilema continúa. En marzo pasado, como lo informó Diario EXPRESO, las autoridades de la Universidad de Guayaquil se comprometieron a entregar en los siguientes tres meses, al menos la mitad de los aproximadamente 3.000 títulos profesionales que están represados desde hace cuatro años. Pero, hasta el momento, ni el 20 % de los documentos reposan en las manos de sus dueños.

Jubilados de la Universidad de Guayaquil exigen el pago de la compensación jubilar Leer más

Esta situación ha originado reclamos en miles de perjudicados, que son profesionales de diferentes facultades del alma mater, quienes han visto truncada varias oportunidades laborales y académicas por la falta de este documento.

Desde el vicerrectorado académico se ha informado que están buscando mecanismos para solucionar el problema que, según aseguran, es un trabajo complicado porque se necesita revisar caso por caso para no cometer errores que vayan a generar en demandas penales por emitir títulos falsos y sin el sustento legal y académico, como ya sucedió en administraciones anteriores.

Pero esta explicación no satisface a David Bravo Torres, egresado de la Facultad de Jurisprudencia, quien en diciembre de 2019 entregó a la universidad la solicitud de título, luego de haber culminado la malla curricular y rendido el examen complexivo. En vista de que el documento no aparecía registrado en la Senescyt optó por pedir explicaciones a quienes están al frente de la secretaría de la facultad, donde le informaron que la razón de la demora es porque no encuentran el acta de una materia. Pero, le aseguraron que iban a solucionar el percance.

Universidad de Guayaquil: Un peregrinar por lograr sus títulos https://t.co/59MhUhc1hp — Martha Torres Moreno (@MarthitaTorresM) April 4, 2021

“Llevo esperando más de un año y aún no pueden resolver este contratiempo. Nos han engañado”, indica Bravo, quien trabaja en un estudio jurídico que instaló junto a unos amigos, pero no puede firmar demanda, ni representar en audiencia porque no tiene el título por el que cursó cinco años de estudios.

Inscripción para rendir el test Transformar se realizará del 7 al 11 de julio Leer más

El caso de Bravo no es el único. Kerly Plúas Ordóñez es otra víctima de los títulos represados. Ella también estudió la carrera de Derecho y hace tres años cumplió con todos los requisitos para titularse. “He enviado escrito a los directivos de la universidad, al decano de la facultad y hasta a las secretarias de la unidad académica para conocer por qué no me han registrado aún mi título, pero nadie me da respuestas. Dijeron que en junio nos entregarían el documento. Ahora hay un silencio que irrita la paciencia”, señala indignada.

Problema Las autoridades señalan que hay títulos pendientes por supuestos incumplimientos de procesos administrativos de rectorados anteriores.



Plúas trabaja en un proyecto de la Municipalidad del cantón Balzar, en la provincia de Guayas. “He perdido la oportunidad de un ascenso laboral con una mejor remuneración, solo porque no tengo mi título”, menciona, al destacar que le parece injusto que muchos profesionales estén viviendo este calvario por la mala administración universitaria.

En las ventanillas de la secretaría general de la Universidad de Guayaquil llegan muchos profesionales para tramitar sus títiulos. Martha Torres / EXPRESO

La Facultad de Jurisprudencia y la de Filosofía son las que tienen el mayor número de títulos represados, incluso, desde 2017; pero las otras unidades académicas no están exentas de este problema.

Pregón Cívico en la Universidad de Guayaquil engalana las fiestas julianas Leer más

En las facultades de Comunicación Social y Psicología también hay egresados que aún no tienen su título profesional. “Las autoridades de la universidad nos deberían decir qué podemos hacer para obtener el documento y no guardar silencio ante la desesperación de todos los que hemos sido perjudicados”, manifiesta Elina Herrera, quien en 2018 cumplió con todos requisitos exigidos para titularse.

He perdido varias oportunidades laborales y académicas por no tener mi título profesional. David Bravo, facultad de Jurisprudencia

El centro de estudio superior maneja varios argumentos al momento de justificar la no entrega del documento. Entre ellos está la falta de registro de notas, ausencia física de las actas firmadas que habían sido sustraídas de cada facultad, certificados de prácticas preprofesionales y de papeles de vinculación con la comunidad, que impedía a los estudiantes sustentar su récord académico.

A ellos se suma la pandemia que dio paso a las labores no presenciales y a la presencialidad con aforos reducidos que han alargado el proceso y llevado a la desesperación a los perjudicados que cada día ven cómo se esfuman los sueños de ejercer su profesión.

Luego de varios meses de trámites, por fin tengo mi título que espero me abra nuevas puertas. Luis Miguel Centeno, facultad de Administración

Los perjudicados anuncian jornadas de protestas en los próximos días. Dicen que acudirán a instancias legales para lograr el objetivo.

Universidad 'Estatal' construye cerramiento de seguridad en complejo Mapasingue Leer más

Profesionales: El objetivo que pocos han logrado

En las ventanillas de la secretaría general de la Universidad de Guayaquil, hay decenas de profesionales que expresan su emoción porque ya tienen el cartón en sus manos. Incluso se toman fotos y las suben a sus redes sociales presumiendo haber logrado sus objetivos.

Jéssica Pilligua y Brilly Herrera muestran el documento que las acredita como contadoras. “Han sido meses de ir y venir a la universidad para realizar el trámite. Por fin ya me dieron lo que tanto esperaba”, manifiesta la primera, quien se graduó hace tres años.

Mariela Maldonado, ingeniera comercial, se colocó el birrete y la toga para tomarse fotos, luego de recibir el cartón.

Tito Palma: “Hay casos que están observados”

El decano de la Facultad de Jurisprudencia, Tito Palma, confirmó que en la Universidad de Guayaquil hay casos de titulación que están observados por Contraloría General del Estado, a los que no se les puede dar trámite hasta superar las inconsistencias que han provocado la demora en la emisión del documento.

Jurisprudencia es la facultad que tiene el mayor número de títulos represados de años anteriores (casi 800). No obstante, Palma asegura que ya se han despacho 300 y que paralelamente se están entregando los documentos de los profesionales que se gradúan cada semestre, lo cual suman 600 al año.