Otro enfrentamiento entre metropolitanos e informales se registró en la Bahía

Los habitantes y compradores de artículos en la Bahía fueron testigos de otro incidente registrado en el lugar este 6 de mayo entre agentes municipales y vendedores informales. Así quedó registrado en un video que se ha viralizado ya en redes sociales como X, y que dio paso a que el Municipio de Guayaquil, a través de un comunicado, se pronuncie para explicar qué pasó y por qué, a juicio de la entidad, los agentes metropolitanos reaccionaron.

Según se observa en el video, un grupo de personas se acerca a los uniformados y tras un intercambio de palabras, los agentes hacen uso del gas pimienta para dispersarlos. Segundos después, llegan los golpes por parte de los municipales, entre los reclamos de la gente que pedía que se detengan. "Oye (...), metropolitano, eso no se hace. Llamen a la Policía", se escucha decir en el video de 1'29 segundos de duración.

‼️#ATENCIÓN| En Guayaquil de esta manera fueron masacrados un grupo de comerciantes informales tras ser brutalmente golpeados y rodeados por agentes municipales en la Bahía. pic.twitter.com/I4rX03tafE — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) May 6, 2024

Para ciudadanos como Leandro Villavicencio, quien se encontraba en el sitio, comprando el regalo para su esposa por Día de la Madre, no hubo razón de que se llegue a la violencia. "No sé bien qué pasó, pero de un momento a otro se armó el relajo. Me asusté porque pensé que se trataba de un robo. Luego vi que era un altercado más entre comerciantes y metropolitanos, que terminó en puñetes. En golpes que no debieron darse. Podían llevárselos, detenerlos, algo, pero no actuar con tal salvajismo", señaló.

Comentarios como estos que se hicieron públicos también en las redes sociales, motivaron a que la noche de este 6 de mayo el Municipio, a través de un comunicado, sostenga que los agentes, en su acción de control del espacio público, realizaron retiros temporales a vendedores informales durante un operativo en las calles Chimborazo y Bolívar; lo que no agradó al grupo involucrado.

Ante las imágenes que circulan en redes sociales comunicamos a la ciudadanía: pic.twitter.com/q31V9mSz3H — Segura EP (@segura_ep) May 7, 2024

"La mayoría de comerciantes actuó de manera pacífica, sin embargo los vendedores de cigarrillos de contrabando se resistieron y agredieron a los uniformados bloqueando su salida y arrebatando las llaves de una motocicleta de nuestros agentes. Se requirieron refuerzos para controlar la situación y restablecer el orden", rezó el anuncio; en el que alertó de que Segura EP advierte sobre la presencia de bandas que trafican cigarrillos sin registro sanitario ni pago de impuestos.

"Posiblemente están vinculadas al microtráfico, por lo que continuarán los operativos en la zona", alegó.

Tras esta explicación, hubo ciudadanos que defendieron el actuar de los agentes asegurando que en la Bahía, como en toda la ciudad, hay delincuentes que se camuflan entre los vendedores informales, por lo que urge continuar con los operativos y actuar "con mano dura" cuando amerite.

"Eso pasa en toda la ciudad y lo sabemos. No digo que las personas involucradas en este hecho sean los causantes de la inseguridad. Lo que digo es que vale la pena seguir con los controles hasta dar con esa red de delincuentes que afecta a los guayaquileños y nos mantiene en zozobra. Ahora, sí creo que se les pasó la mano a los agentes. Si fueron estos comerciantes los que son parte de una banda delincuencial, ¿acaso no lo hubieran dicho ya en el comunicado? No lo sé...", pensó Jaime Carrascal, guayaquileño.

Para usuarios de X como @TeodoroIvanz, la respuesta fue la idónea. "A ver, se les hizo ya un llamado de atención, no lo acataron y de paso son agresivos. Por favor obvio los uniformados no son los culpables", señaló.

"Ya basta de ser blandos. Por pensar en que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea en la ciudad es que Guayaquil está tan desordenada. Si estas personas estaban vendiendo cigarrillos de contrabando y sin registro necesario, deberían incluso estar tras las rejas. Yo siempre me he opuesto a que los metropolitanos persigan al comerciante. Pero hay comerciantes y comerciantes, y estos que además de malcriados, venden productos que pueden ser fabricados con cualquier cosa que nos puede hacer daño, evidentemente son parte del desorden que a diario vemos. Actúe con orden y como lo dicta la ley y verán como no hay razón para que nadie los toque. Las cosas como son", argumentó Claudio Gutiérrez, habitante del centro de la ciudad.

