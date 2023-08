Elecciones en Ecuador: El desorden se toma los exteriores del Aguirre Abad

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto y los votantes del recinto del colegio Aguirre Abad, relatan que las medidas de seguridad no parecen ser suficientes o adecuadas; y que el caos se apoderó de los exteriores del recinto debido al gran número de comerciantes informales.

Se esperaba que para estas elecciones los agentes del orden revisen a las personas que entren con bolsos, pero de acuerdo a los ciudadanos consultados que llegaron a este punto, aquí no se ha aplicado esa medida

“A mi me tocó acompañar a mi mujer a otro recinto donde fueron autoridades, revisaron hasta más no poder. Pero acá en un lugar de votación más grande, te dejaban pasar como si estuvieras en casa”, reclama Jorge Cedeño, ciudadano que exige la seguridad sea reforzada y que no se dé solo en los colegios donde asisten figuras políticas.

Pese a las quejas, el ambiente en los interiores del plantel se mueve con relativa calma. Sin embargo, el contraste en cuanto a falta de control se evidencia en los exteriores, donde se ve habitual caos de las épocas electorales. Esto por el gran número de plastificadores y vendedores informales, que ponen un alto al flujo de los peatones.

La ciudadanía pide por el ordenamiento integral de las veredas, no solo para que los peatones puedan moverse sin obstáculos, también para que los comerciantes tengan espacio de ofrecer sus servicios.

En el recinto no se han experimentado más novedades, además del inicio tardío de jornada, que se dio a las 07:20 con la apertura de las mesas.