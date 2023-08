Despejado y fresco se tornó el cielo del Cantón Daule en una mañana electoral movida. El viento jugaba a favor de los votantes, quienes replicaban una y otra vez ¡por lo menos no hay calor para sacar ese papel caro!.

Así se instalaron con normalidad las Juntas Receptoras del Voto (JVR) en en la Institución Educativa Daule, la mañana de este domingo 20 de agosto.

Plastificar a 0.25 ctvs no fue lo único que se escuchaba al ingresar, también un potente y sostenido ¡déjeme revisar su maleta! capitalizaba la entrada y el asombro de los que acudían al sitio.

"Es primera vez que hay ese tipo de seguridad. Antes entrabas e ibas a tu junta a votar", exclamaba Lorenzo Candelario, habitante de la parroquia el Magro.

Lorenzo acudió a sufragar junto a su mamá María Eugenia de 85 años de edad. Muy optimista se embarcaron en tricimoto y llegaron a su destino. La sorpresa, dice María Eugenia, fue encontrar varios militares y policías. "Yo voto desde hace muchos años y aún lo quiero hacer, aunque ahora sea peligroso".

El proceso para ella fue prioritario y ágil. Entre voces que la guiaban, logró sufragar. Con una sonrisa amplia lograba "cumplir con la patria". Su hijo la ayudó y confesó que la jornada transcurría sin novedad aunque "Daule ya es peligroso" "pasan y pasan hasta 4 motos", declaraba temeroso de que alguien lo escuchara.

Al unísono, pero alejado se escuchaban gritos de apuros y descontento. ¡Tan temprano acudo para que no me saquen dinero! ¡Nadie vale la pena! ¡Todos roban! Y sus reclamos no cesaban. La fila era larga y desde la junta al lado, las personas asentaban con la cabeza.

Con credencial en mano y realizando varias llamadas se encontraba Luis Alcívar, delegado del partido Social Cristiano. Se mostraba tranquilo y pasivo. Alcívar asegura que estas elecciones son más tranquila "no son como en las seccionales que había más controversia por el ganador y cada partido peleaba por observar"

Por su parte, en el Coliseo Las Marinas, en Daule, se vivía el mismo escenario. Los electores transitaban, preguntaban su mesa y se ubicaban en la fila. Varios adultos mayores se dieron cita. Acompañados y entusiastas ejercían su derecho al voto. El lugar es pequeño, caliente y con poco iluminación. Entre mesas plásticas y sillas lograron armar las Juntas Receptoras del Voto.

Ahí se encontraba Jacinta Chila, ciudadana residente de Guayaquil. Su sonrisa nerviosa la delataba "vine tempranito para evitar cualquier inseguridad. Tengo miedo (se ríe)"

Jennifer Espinoza, coordinadora del CNE, enfatiza que los lineamientos se han llevado con normalidad y con el cumplimiento de una información oportuna.

"Hay coordimación, inspección y seguridad. Hay prioridad para adultos mayores y discapacitados", acota.

¡Se busca transparencia¡ es el lema de Katty González, delegada del movimiento Revolución Ciudadana con el que analiza cada una de las mesas para corroborar el "correcto funcionamiento".

"Estamos viendo que todo transcurra con normalidad. Lo que se busca es que todo sea transparente", destaca.