Elecciones Ecuador: 52 días después, todavía hay afiches de candidatos perdedores

La historia es repetida. El pasado 20 de agosto del 2023 se realizaron las últimas contiendas electorales en el Ecuador. Han pasado ya 52 días de eso y, sin embargo, algunas zonas de la urbe aún se ven llenas de propaganda electoral. Un problema que no es nuevo para una ciudad que en los últimos meses se ha visto desbordada por el desorden y el irrespeto al espacio público.

“¡Es increíble! Durante varios meses prometieron que cambiarían el país y que harían tantas cosas, pero ahora que perdieron no pueden ni siquiera sacar sus carteles de los postes”, dijo molesto Patricio Pinos, un hombre de 65 años que reclama que fuera de su casa, en la ciudadela Villamil, todavía tiene el rostro del excandidato presidencial Jan Topic.

“Esta zona la empapelaron con la cara de ese hombre. Ya perdió, queremos que dejen las calles limpias como las encontraron”, pidió el hombre, que aseguró que esto no solo ocurre en su barrio. “Lo he visto por Samanes, en la ciudadela 9 de Octubre, a lo largo de la calle 4 de Noviembre y en el centro de Guayaquil. Muchos de esos carteles ya ni se ven, por lo viejos que son”, aseveró.

Las fotografías de Jan Topic también está en algunas zonas Miguel Canales Leon

En las últimas elecciones, realizadas el pasado 20 de agosto, se escogía al presidente, asambleístas y se realizó una consulta popular. En las calles de Guayaquil no solo están todavía los rostros de los presidenciables, sino también la propaganda política de candidatos a legisladores.

Por ejemplo, en la ciudadela La Saiba se puede observar afiches de candidatos a la Asamblea Nacional por el partido Izquierda Democrática. “Hay varios letreros de estos mismos candidatos que se repiten en la zona. Esto también provoca ruido visual y molesta al vecindario, que tiene que convivir con eso”, comentó la ciudadana Carla Jara.

EXPRESO realizó recorridos y constató que en algunas zonas del centro porteño hay decenas de estos afiches publicitarios. Ocurre en las calles Lorenzo de Garaycoa, Febres Cordero o Rumichaca; en el norte en la Alborada, Sauces o Guayacanes; y principalmente en el sur de Guayaquil en las calles 4 de Noviembre, Los Ríos, 25 de Julio, Vicente Trujillo, entre otras. Los candidatos más repetidos son Sonnenholzner, Fernando Villavicencio (+), Jan Topic y Luis Almeida.

Hasta afiches de la exprefecta Susana Gonzáles se observan en la 25 de Julio Miguel Canales Leon

Sin embargo, no solo había carteles de los últimos comicios. También se ve propaganda electoral de Ecuador Montenegro, excandidato a alcalde, y Susana González, que buscaba la reelección en la Prefectura del Guayas. “Miren nada más. Ya ha pasado casi un año y los carteles siguen ahí. Ya hasta han perdido color, están todos desteñidos y no los sacan”, reclamó Dayanna Peñaherrera, que reside en la intersección de la calle Transformación y la avenida 25 de Julio, donde se observa un aviso enorme de González con el excandidato a viceprefecto Vicente Taiano.

Las elecciones seccionales se realizaron el pasado 5 de febrero, sin embargo aún en algunas partes de la ciudad aparecen carteles de esta clase.

EXPRESO consultó sobre el tema a Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, quien detalló que este es un problema que ya tienen identificado. “La ordenanza te da 30 días hábiles luego de terminar la contienda electoral para poder hacer su retiro, entiéndase los candidatos no sólo a presidente, sino también a asambleístas y otras dignidades que no participan o no forman parte de la segunda contienda electoral. Esto ya se cumplió la primera semana de octubre”, explicó Urgilés, que detalló cuáles son las sanciones para quienes incumplen la ordenanza.

“El Municipio está actuando de manera normativa. Lo primero que se hace es aperturar expedientes, tanto a partidos políticos como a candidatos y a propietarios de los predios, que posteriormente recibirán la sanción correspondiente. Las sanciones por estos no retiros son de 20 salarios básicos (9.000 dólares) al partido político, 10 al candidato (4.500 dólares) y 5 salarios al propietario del predio (2.250 dólares)”, especificó el funcionario, que agregó que esta misma normativa se aplicará en la segunda vuelta.

La ciudadanía pide a las autoridades que se apliquen más controles y se cumplan las sanciones dispuestas. “Deben ellos poner el ejemplo y dejar limpia la ciudad. Cuando estaban en campaña prometían de todo, pero ahora no pueden ni dejar la ciudad limpia de lo que ellos mismos hicieron”, destacó molesta la ciudadana Ingrid Villacís.

En el sur, centro y norte de Guayaquil se observa el rostro de Otto Sonenholzner Miguel Canales Leon

