“Ya perdieron, que ya se vayan. Todo este sector está plagado del rostro de Cynthia Viteri y Susana González”, reclamó el 6 de marzo, Camila Yánez, una moradora de Urdesa que no podía creer que luego de un mes de transcurridas las elecciones seccionales y una vez vencido el plazo para que estén colgadas, algunas calles del vecindario seguían con propaganda electoral.

Según dicta la normativa municipal, el plazo para retirarla de los espacios públicos de Guayaquil culminó el 5 de marzo. Sin embargo, en los barrios y avenidas de la ciudad es todavía común ver colocadas pancartas de todos los tamaños, de todos lo colores; y en todos los lugares, promocionando a alcaldes, concejales y prefectos.

“Estoy harto de tener a políticos en lugar de señalización. Ya pasó el tiempo de campaña, que dejen todo como lo encontraron. Hay desorden por todos lados, las pancartas hasta se caen. ¿Hasta cuándo vamos a convivir con este escenario? No se supone que ya no debería haber un solo papel electoral en las vías”, cuestionó Luis Gómez, un morador de la ciudadela La Chala; que denunció que no hay un solo sitio del Puerto Principal libre de lo que denominó “contaminación visual”.

Las personas se quejan porque aún no retiran los afiches Miguel Canales Leon

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó un recorrido para constatar las denuncias recibidas y efectivamente corroboró que en el norte, centro y sur, las pancartas se mantienen y en algunos casos hasta tapan la señalización o nomenclatura de las calles, y hasta las luces de los postes. En la avenida Francisco de Orellana, en el norte, de hecho se observó a los candidatos de cabeza (afiche al revés).

“¿Y cómo no pues? Si la lluvia, el viento o el mismo hartazgo de la gente por ya no verlos, ha hecho que los afiches queden colgando. Hay quienes además los han garabateado. Todo es un relajo”, se quejó Miguel Tandazo, un comerciante que camina a diario por el sector y alertó que esta vía del norte y una de las más transitadas de la ciudad está repleta de imágenes de Pedro Pablo Duart (excandidato a la Alcaldía, por SUMA) y Andrés Guschmer (excandidato a la Prefectura, por Reto).

Cerca de ahí en la avenida Benjamín Carrión y Rodolfo Baquerizo Nazur, decenas de rostros de excandidatos permanecen colgados en los postes. “Esta es la zona de la 6. Aquí está Viteri (Cynthia Viteri); la del dichoso dragado va porque va (Susana González, candidata a la Prefectura) y algunos otros candidatos a concejales. Más allá, también en la Alborada, están otros postulantes. Parece que están sectorizados, aunque en el norte la 6 supera a todos”, relató el habitante Marlon Castillo, que insistió en que multen a los partidos. Un pedido que, sin embargo, no es sancionado por falta de normativa.

Ha pasado un mes y no sacan sus afiches. No me interesa tener su cara fuera de mi casa.

Gabriel Lara

​morador de la Alborada

Y es que EXPRESO consultó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre la sanción que se fijará a los infractores y aseguró que dependerá de cada Municipio. “Cada uno determina el tiempo y la sanción, eso ya no es competencia del CNE”, aseguró.

Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, lo corroboró. “No hay sanción, es verdad. Hoy (ayer), sin embargo, saldremos a hacer un recorrido por toda la ciudad para constatar las propagandas que no han sido retiradas y empezará la licitación para que una compañía privada se encargue entonces de hacer el retiro de esta. Luego se le pasará la factura a cada partido político para que cancelen el valor”, explicó.

Que cuál fue la compañía que en los últimos años ha ganado la licitación, le preguntó EXPRESO. “Ahora no lo recuerdo”, mencionó; al alegar que todo el proceso -entre que licitan y sacan la propaganda- dura en promedio un mes.

Algunas propagandas están puestas de cabeza Miguel Canales Leon

Por ello, la ciudadanía levanta la voz, pues consideró absurdo “que no haya regla severa que ponga fin al desorden urbanístico”.

“Como no hay sanción y como perdieron, difícilmente vendrán a retirar los afiches. Capaz nosotros los ciudadanos terminamos pagando todo. Cómo es posible que no se sanciona algo que causa ruido en la ciudad...”, reprochó Alberto Cáceres, quien reside en la avenida José María Velasco Ibarra (avenida principal de Bellavista), donde el rostro repetido en cada poste es del excandidato a la Alcaldía Ecuador Montenegro.