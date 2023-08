ANÁLISIS. En una Asamblea de iletrados incapaces de leer los discursos que sus asesores les escribían (y que tampoco podían entender), Fernando Villavicencio fue el último parlamentario. Hombre endiabladamente bien documentado, orador de recursos verbales, agudeza, aplomo y gracia, era irrebatible en la información que restregaba en la cara de sus adversarios y siempre decía las cosas de frente. Hablaba de la corrupción y de la mafia con nombres y apellidos. Un nervioso rumor de sillas y carraspeos recorría el hemiciclo cuando se le concedía la palabra. Y los insultos a gritos, los abucheos, los cacareos, las imprecaciones de correístas o socialcristianos no cesaban mientras hablaba. Él se crecía en la tormenta y terminaba imponiéndose. Era un espectáculo. En su memoria, este Diario recoge tres ejemplos de su oratoria corrosiva e incómoda.

Sobre narcopolíticos

1. El 7 de noviembre de 2022, la Asamblea aborda la crisis de inseguridad. En un debate centrado en los aspectos policiales del problema, en el que los correístas se desgañitan responsabilizando de todo a Guillermo Lasso, Villavicencio deja helados a sus colegas con este diagnóstico:

«No se puede hablar de narcotráfico fuera del poder político. Y este país está a un tris de dar el salto que dio Colombia (...).

»Honda pena me ha causado escuchar el día de hoy que el problema del narcotráfico en el país está en las cárceles. ¿De dónde sacan eso? Que el problema del narcotráfico es de comprar chalecos, es de comprar fusiles, ¿de dónde sacan eso? El problema del narcotráfico es que ha construido una economía criminal que amenaza a la economía limpia. Y todas las economías sucias acaban en un mismo sitio, todas: la plata del narcotráfico acaba abrazándose con la plata de los sobornos, con la plata de los sobreprecios. La plata de la venta de armas acaba abrazándose con la plata del narcotráfico y la minería ilegal. Toda la plata sucia llega a un mismo sitio. En ese momento estamos.

»Aquí no nos van a quitar la memoria de Huracán Verde, de Huracán de la Frontera, del caso Resurgir. ¿O nos hemos olvidado de que en el año 2011, junto al aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas, incautaron una tonelada de droga, y esa propiedad era del asesor presidencial? Eso consta en el expediente del caso Resurgir. ¿Nos hemos olvidado de un exministro del Interior que anda por el norte y que tenía una mansión en Muisne, desde donde dirigía las operaciones del narcotráfico? Sí, señores. Y por ahí mismo le dieron el vire a un alcalde de ustedes: Walker Vera.

»¿Nos hemos olvidado de la captura de tres aviones de la compañía ecuatoriana Sky Jet en Miami? Y luego los señores: uno era subdirector de la DAC del gobierno anterior y fue aprehendido con una tonelada de droga en Manta; y su hermano, simultáneamente, apresado en Belice con otra tonelada de droga.

No nos van a quitar la memoria. Desde los hermanos Ostaiza, sí, el financiamiento de las FARC, este país está marcado por el abrazo entre el narcotráfico y la política. 7 de noviembre de 2022, Debate sobre la seguridad

»Yo puedo contarles aquí 300 horas, con sudor y lágrimas, de cómo llegó el narcotráfico a este país. Así es que, compañeros, aquí no se trata de venir a sacar cifras. Aquí no nos van a quitar la memoria. Sabemos claramente que desde la historia de los hermanos Ostaiza, sí, el financiamiento de las FARC, hasta ahora, este país está marcado por un gran abrazo entre el narcotráfico y la política.»

Sobre conspiradores

2. El 1 de septiembre de 2022, el correísmo y sus aliados socialcristianos ejecutan su primer intento de llevar a juicio político a varios miembros del Consejo de la Judicatura. Un audio ha dejado al descubierto un caso de tráfico de influencias que involucra al vocal Juan José Morillo. Villavicencio concuerda, pero no come cuento: con información oportuna y buena memoria, pone en evidencia una conspiración para alzarse con el Poder Judicial:

«Es cierto que ahora se mete las manos en la justicia, los audios son ciertitos. Pero no cuentan la historia completa. ¿Quién grabó esos audios? La doctora Maritza Romero, yo lo sé. Y díganme a mí, que dirigí la investigación periodística del caso Pases Policiales. ¿Saben lo que pasó en ese caso? Que cayó el mando medio y el rastrojo, pero el capo supremo fue excluido y sobreseído, y hoy está en Miami: José Serrano Salgado. ¿Quién fue la autora de esa mágica exclusión del exministro del Interior? La doctora Maritza Romero. ¿Y cuál es el destino de la doctora Maritza Romero? Como premio por haber grabado esos audios, hoy encabeza la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para reemplazar al señor Fausto Murillo. ¿O van a negar que es así? (Villavicencio hace una pausa, con las palmas de las manos hacia arriba, mientras recorre con la mirada la bancada correísta: no se escucha una mosca).

»Y vean: la señora Romero era medio imprudente. Bastante imprudente. Confundía la calle con la sala y la pasarela judicial. Y a veces se olvidaba de las banderas, en ese entonces de Alianza PAIS, verde agua, bonitas banderas. Hasta un día casi me afilio. Esta jueza tenía hasta carné de afiliación de Alianza PAIS.

»Y uno de la terna anterior que envió el mismo doctor Saquicela y que fue retirada, aparece hace 15 días en una hermosa vista en un paraíso fiscal, en Panamá. En su mano derecha, un whisky sabroso en las rocas. Adivinen con quién. Con Gustavo Jalkh. Y nos hablan de la independencia de las ternas de la Corte Nacional de Justicia.

»Y la tercera de la terna, la doctora Fabiola Gallardo, a quien conozco de la A no hasta la Z, hasta la Q, y un día les contaré por qué hasta la Q, esta señora jueza fue parte del tribunal penal que liberó de responsabilidad al narcotraficante Álvaro Pulido Vargas, por quien la justicia americana ofrece 10 millones de dólares, socio de Álex Saab Morán. ¿Ustedes creen que el Consejo de la Judicatura debe estar presidido por la doctora Maritza Romero o por la doctora jueza Fabiola Gallardo? Humildemente, yo creo que no. Yo creo que tampoco puede estar presidido por quienes ahora están ahí. Y les digo así: yo hoy me voy a abstener porque no quiero ser, con mi voto, actor de una desgracia. Hoy, la prensa anuncia que los abogados de la defensa de Walter Solís, prófugo de la justicia, esperan el cambio de jueces para presentar un recurso de revisión. No hay que ser muy evidentes, pero lo son. Y la minoría del Consejo de Participación Ciudadana acaba de pedir que se conozca la terna del señor Iván Saquicela. Todo está amarrado.»

Esta prefecta socialista del siglo XXI acaba de privatizar una carretera de Pichincha. ¿Y quién privatizó el Banco del Pacífico de Miami? El socialismo del siglo XXI. 1 de septiembre de 2022, Debate sobre la Ley de Inversiones

Sobre los hipócritas

3. 22 de marzo de 2020: los correístas bloquean la Ley de Inversiones del gobierno acusándola de privatizadora. Cuando Villavicencio les habla de los 40 millones que les dejó a ellos Carlos Slim para renegociar los contratos de telefonía celular, ya empezaron a sentirse incómodos. Cuando les explica que nadie puede privatizar la fibra óptica, como ahí se había dicho, porque ellos ya se la entregaron a Topic, deciden que es demasiado. A partir de entonces no paran de gritar y de lanzarle insultos. Pero la voz de Villavicencio se impone:

«Hablemos de socialismo y de privatizadores. Acaban de concesionar, escuche y aprenda, la carretera Calacalí - La Independencia. ¿Quién? La señora prefecta que se acaba de quitar el grillete. ¿A quién? A una de las empresas de Arroz Verde. ¿Y saben cuál es el contenido del contrato? ¡Escuche, escuche! Es un contrato para mantenimiento de la vía por 15 años, no es para ampliación de la vía, y le dan tres peajes. Tres peajes para que la empresa guarde, guarde y guarde. Esta prefecta socialista del siglo XXI acaba de privatizar la vía Calacalí - La Independencia con tres peajes. Y aquí vienen a decir hay que poner candados. ¿Qué es esto? ¿Ferretería o qué?

»¿Quién privatizó el Banco del Pacífico de Miami? El socialismo del siglo XXI. ¿Quién regaló a precio de gallina con peste el ingenio EQ2, incautado a la banca chulquera, como dicen ustedes? ¡El rey del socialismo del siglo XXI! ¿Saben con qué dinero? Con la plata de la Corporación Financiera Nacional y con unos CDR que fueron resucitados. ¡Regalaron el ingenio EQ2 cuando dijeron que iban a entregarles a los trabajadores! Ya saben quién hizo esa obra de caridad. Y luego van a ver lo que pasa cuando aquí salgan las 200 empresas incautadas. Y dónde están los carritos de lujo, dónde están las mansiones, dónde están los yates, cuántas empresas vendieron. ¡Cero!

»Hay un videíto que está en redes donde justamente el prófugo, mal defendido por ese abogaducho (se refiere al legislador correísta Fausto Jarrín Terán, que no para de insultarle a gritos) dice exactamente que hay que devolver el vuelto a los Isaías. ¿Quién dice eso? El prófugo de la justicia, él lo dice.»

Para ese momento el alboroto de los correístas, que gritan para no escuchar las verdades, es ensordecedor. A Villavicencio le brillan los ojos y sonríe de oreja a oreja, parece divertirse muchísimo. Hace una larga pausa, cruza los brazos, se echa para atrás y les mantiene la mirada:

-¡Privatizadores! -les dice, muerto de la risa.