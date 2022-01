Guayaquil: Elecciones en la Casa de la Cultura van cuesta abajo

De tumbo en tumbo. Así va el proceso para elegir al nuevo directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Guayas (CCE-NG). Por cuarta ocasión se suspendió la jornada electoral que estaba prevista para el pasado 12 de enero de 2022, en tres cantones de la provincia.

Esta vez, las demandas legales o la variante ómicron de la COVID-19 no fueron las causantes del aplazamiento. La para se dio tras la renuncia de Miguel Palacios, quien se desempeñaba como presidente de la Junta Provincial Electoral de la CCE-NG. A él se sumaron el secretario y otros dos miembros de la comitiva, lo que dejó sin piso el desarrollo de este proceso, que ha sufrido suspensiones por mandato judicial, desde agosto del año pasado.

Ibsen Hernández, uno de los siete candidatos que aspiran a ocupar la presidencia del directorio, señala que estas paralizaciones están perjudicando, además de a los artistas y gestores culturales, al arte y la cultura de Guayaquil y de Ecuador en su conjunto.

“Es preocupante lo que está ocurriendo con la Casa de la Cultura, en especial del Guayas, y que la presidencia nacional (de la CCE), el Ministerio de Cultura, no hayan tomado con profunda responsabilidad lo que está pasando. Estamos retrasados seis meses, lo que ha impedido que se haga una verdadera planificación de las actividades de la Casa (...) Es fundamental tomar cartas en el asunto”, estima Hernández.

Con él coincide la gestora cultural Luisa Pita. Según indica, se está perjudicando con la falta de espacios adecuados para que trabaje el artista. “No hay un proceso real con los gestores culturales. Nos toca hacer trabajos solos. Eso ya para nosotros es un problema porque esperas que sean esos espacios los que permitan reactivar la economía cultural (...) Si no hay una elección a tiempo, si seguimos alargando esa agonía que parece telenovela, nos interesaría que se tenga una nueva dirección y que se tomen medidas para desarrollar proyectos viables para la reactivación cultural”, apunta la gestora, quien además se muestra preocupada por el tema del presupuesto.

La entidad ya fue inspeccionada por el Cuerpo de Bomberos, como disposición judicial. JIMMY NEGRETE

Martha Rizzo, también candidata a la presidencia del directorio y quien presentó una acción de protección al inicio del proceso de elecciones por presuntas irregularidades, asegura que las autoridades a cargo del evento ni siquiera han tenido la empatía de enviar un comunicado a los candidatos para informarles que no se realizaría el escrutinio programado para el miércoles. “(...) Nadie sabe (...) El irrespeto es grande. Más que reglamentos, aquí hay que utilizar el sentido común y la ética pública... Han demostrado claramente que no pueden llevar este proceso electoral”, argumenta Rizzo al explicar que muchos artistas y gestores dependen del respaldo de una institución para poder seguir en sus labores. “Porque entonces para qué existe una Casa de la Cultura si no apoya al artista (...)”.

Ante la nueva paralización, miembros del Directorio Provincial y de la Junta Nacional convocaron el miércoles 12 de enero de 2022 a una reunión, para definir los reemplazos de quienes renunciaron. La cita no se concretó y se esperaba que este jueves 13 de enero retomen el tema.

Estamos retrasados seis meses, lo que ha impedido que se haga una verdadera planificación de las actividades de la Casa (...) Un retraso enorme de todo el quehacer cultural (...)

Ibsen Hernández,

​candidato a la presidencia del directorio de la CCE-NG

Se espera que sea la Casa de la Cultura realmente un espacio abierto para el trabajo y la reactivación económica (...) Antes había presupuesto para los diferentes sectores (...) Luisa Pita,

gestora cultural

Medidas

Bomberos realizan inspección

Mediante resolución de una acción de protección del 6 de diciembre de 2021, la jueza Venus Hernández dispuso la suspensión de las elecciones programadas para el 9 de ese mes, por el incumplimiento del protocolo de bioseguridad y autorización de la Intendencia para desarrollar el acto electoral, por la pandemia de COVID-19. Fuentes de la entidad manifestaron que personal del Cuerpo de Bomberos ya inspeccionó el sitio, para los respectivos permisos.

Información. Hasta ayer, la Junta Nacional Electoral no realizaba ninguna publicación con respecto a la paralización de las elecciones en Guayas.