Juez cancela elecciones de la Casa de la Cultura del Guayas

Guardias de seguridad que reciben oficios, junta electoral instalada con poca transparencia, miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) y de la Casa de la Cultura que no constan en el padrón para las elecciones que iban a realizarse, una entrega de cargo de director polémica y que consten fallecidos en la lista de votantes. Esos fueron los argumentos que el juez Roberto Napoleón Angulo analizó a la hora de decidir que las elecciones se cancelen en Guayas.

El proceso electoral de la Casa de la Cultura genera protestas Leer más

Ayer, en un comunicado, la Casa de la Cultura de esta provincia anunció oficialmente que “el Núcleo del Guayas cumplirá con lo predispuesto por el juez y dejará sin efecto el proceso eleccionario particular para renovar al directorio”, tras la audiencia de acción constitucional llevada a cabo el pasado 13 de agosto, acogida luego de una demanda de la ciudadana y candidata Martha Rizzo.

En consulta con EXPRESO, la también experta en gestión cultural explica que se acogió a la medida por una serie de irregularidades, entre las que menciona que el director, Fernando Naranjo, ceda su cargo para ser candidato al abogado de la Casa de la Cultura, Carlos Riera, y no a su vocal, como dicta el reglamento.

Trámite. Se criticó que no haya personal que reciba oficios, salvo un guardia. El director explicó que es por pandemia, y que el trámite era igual de válido.

Es solo el principio, cuenta. “Todo era muy extraño, así que comencé a averiguar y hablé con mi equipo legal. Empezamos a recoger toda la información y a corroborar que había demasiado que aclarar”.

“Quiero ser franca. Esto no fue contra el director, sino contra el proceso electoral, que mostraba total falta de transparencia en temas como la conformación de la junta electoral, el padrón con miembros fallecidos y con muchos miembros del RUAC que pese a enviar su carta para aparecer no constaban. Eran más de cien”, afirma Rizzo, quien considera que la decisión del juez ha sido justa y a favor de todos. “Íbamos a un proceso electoral terrible. Ahora somos la única provincia que podrá ir a unas elecciones transparentes”, concluye.

La historia del cine nacional se conserva en una plataforma Leer más

No exagera. En varios núcleos del país se han presentado denuncias similares, pero Guayas es el único que por ahora cancela elecciones, previstas para este 21 de agosto. La provincia deberá iniciar el proceso completamente otra vez.

Christian Cabrera Soria, miembro del RUAC y de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, está satisfecho con la resolución, en la que participó como amicus curiae.

Anuncio El pasado 19 de agosto se publicó oficialmente que las elecciones no se darán en Guayas.

Todo fue turbio. Primero a nivel nacional, cuenta, pues el artículo 29, literal C, del reglamento obliga a que los miembros del RUAC presenten un oficio para poder ser incluidos en el padrón. Tungurahua, Santa Elena y Manabí estuvieron en contra; las demás provincias, incluida Guayas, continuaron el proceso.

Luego Cabrera añade y amplía lo que contó Rizzo aquí en Guayas. “Aquí muchos entregaron sus cartas y no constan en el padrón aprobado, pero sí aparecen fallecidos, como el periodista francés Bernard Fougères, cuyo deceso se registró en 2018”.

Y eso no es nada, sostiene. “Había nombres de una persona con dos cédulas diferentes y miembros que aparecían sin cumplir el requisito del reglamento, que en su artículo 14 reza que debe haber una solicitud escrita para ser parte de la Casa, dirigida al director y acompañada de la hoja de vida. Lo sé porque yo mismo investigué al respecto”, asegura. “Naranjo ingresó muchísima gente. No sabemos para qué. O mejor dicho, sí, pero mejor me abstengo de decirlo”.

Otro de los puntos criticados fue la instalación de la junta electoral, donde solo firma el director y un representante de la Dirección de Cultura. “Con lo que también se incumplía el reglamento, pues debían estar presentes todos los miembros del directorio”, argumenta.

Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura y que era candidato para estos comicios, recibe “con pena” la noticia de la cancelación del proceso electoral.

En conversación con este Diario, acepta que la decisión del juez es legal e indiscutible, y dice que la opinión que tiene la entidad todavía no la puede expresar, porque no ha recibido en físico la resolución, aunque deja claro que no descarta una apelación.

Sobre las acusaciones, empieza por puntos. Admite que de 2.400 miembros en Guayas del RUAC, solo 375 estaban aprobados para votar y asegura que si no entraron más fue porque no se cumplieron los tiempos.

Acerca de la instalación de la junta electoral, señala que ese día, pese a ser convocados, no hubo más miembros. Y sobre poner al abogado de la Casa en su cargo para convertirse en candidato, explica que fue porque como funcionario podía asumir las funciones completas, como firmar de forma electrónica, algo que no puede hacer un subrogante, aunque esto fue desmentido por la contraparte.

“Es cierto, sin embargo, que este es un vacío legal del reglamento”, reconoce, pero asegura que se hicieron consultas a la sede nacional y así se resolvió, porque “no quedó otro camino”.

Y por último, sobre las irregularidades de fallecidos en el padrón, asevera que se actualizó, pero como no consta la cédula de todos, fue complicado acceder a una actualización completa. “Y tampoco podemos por eso sacarlos del padrón”. También reconoce errores de omisión. “Es penoso que aparezcan; no ha sido para faltar el respeto ni para que alguien sufrague por ellos, ese es un pensamiento perverso. No cabe en gente que maneja el mundo cultural y donde todo el mundo se conoce”, se defiende.

Para Martha Rizzo, aquí se hizo justicia ante las irregularidades encontradas, para ir hacia una nueva cultura de transparencia y poder seguir adelante, para que las elecciones se ejecuten de acuerdo con la Constitución y los reglamentos.