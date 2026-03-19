El barco Morgan cerrado tras polémica por mancha de aceite en el río Guayas

El propietario de la embarcación descarta haber provocado la mancha de aceite y que la prefectura del Guayas lo comprobó

El barco Morgan no está operativo debido a una situación administrativa con el Malecón 2000.

Un video difundido en redes sociales encendió las alarmas de los guayaquileños por una mancha de aceite en el río Guayas. Según la publicación, la embarcación Morgan habría estado botando el líquido al río, lo que afectaría al medio ambiente. Sin embargo, el propietario del barco lo desmintió a EXPRESO, pese a eso, la embarcación no está zarpando.

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El barco turístico Morgan descartó de forma categórica haber sido la responsable del presunto derrame de aceite en el río Guayas, un hecho que generó preocupación en Guayaquil y cuestionamientos sobre la operación de este barco en días recientes.

Propietario del Morgan asegura que prefectura del Guayas confirmó su buen funcionamiento

Claudio Llanas, propietario del Morgan, sostuvo que la acusación carece de sustento técnico y que incluso fue contrastada en el sitio con personal de la Prefectura.

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“Fue una denuncia anónima que decía que fue al Malecón y que de pronto ve al Morgan botando aceite. Tras eso, apareció la Prefectura del Guayas a verificar que todo esté en orden. Nosotros lo invitamos a subir y a navegar y pudieron constatar que no había ningún tipo de pérdida. No tenemos problemas mecánicos y la Prefectura lo pudo comprobar", dijo el empresario.

Según explicó, la inspección directa permitió confirmar que el barco se encuentra en condiciones operativas adecuadas, lo que descarta que haya sido el origen de las manchas detectadas en el río.

“Con la modernidad estamos sujetos a este tipo de cosas, pero está bien que las autoridades hayan podido venir a verificar”, añadió Llanas, en referencia a la rápida difusión de la denuncia y la necesidad de sustentar este tipo de acusaciones.

El barco Morgan es un ícono del río Guayas en Guayaquil Josué Andrade

El Morgan permanece cerrado desde hace dos días

Pese a haber aclarado su situación técnica, el Morgan permanece sin operar desde hace dos días. De acuerdo con su propietario, esta paralización no responde al incidente ambiental, sino a un trámite administrativo relacionado con su operación en el Malecón.

"Inicialmente paramos las operaciones por la denuncia anónima, pero luego nos avisaron de un tema administrativo que ya estamos resolviendo para volver con normalidad", resaltó Llanas.

Vengo al malecon a los siglos y lo primero q veo es al morgan lanzando aceite al rio 😠😠😠



El control es de prefectura creo@alcaldiagye @PrefGuayas @marcelaguinaga @taticoronelf pic.twitter.com/xnfy7ltZIv — Sick! (@sick_boy) March 17, 2026

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