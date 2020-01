Es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) desde febrero de 2019; abogado e ingeniero en Finanzas, Contabilidad y Auditoría, tiene una maestría en Derecho Administrativo; se desempeñó como subsecretario de Acceso a la Educación Superior en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), es docente en la Universidad Central del Ecuador.

El contexto:

Un total de 293.029 estudiantes se han inscrito para rendir la prueba Ser Bachiller del 17 al 23 de enero, en el ciclo Costa. Esta sirve para graduarse y acceder a un cupo en la universidad. La evaluación tiene 120 preguntas, dura 150 minutos. Los campos a rendir son Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Sociales.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) habla sobre las medidas de seguridad que se han tomado en el ámbito informático y en la evaluación, para evitar que se filtre el contenido de la prueba Ser Bachiller.

- ¿Qué tipo de controles se han puesto en marcha para evitar que el contenido de la evaluación se filtre, tal como ha sucedido en años anteriores?

- Se ha implementado toda una logística de seguridad en relación al correcto uso de los datos que reposan en el Ineval, relacionados con la prueba. Queremos evitar una filtración antes de que se rinda la evaluación. Para ello, hemos trabajado en algunos componentes de software que permitan hacer la detección de entradas inapropiadas, desde servidores externos hacia nuestra base de datos. Hemos incorporado marcas de agua en la prueba para identificar a qué sustentante corresponden las publicaciones que se llegaran a efectuar en las redes sociales. Además, existe un control más coordinado con el Ministerio de Educación y la Senescyt para que haya suficiente difusión en los aplicadores, sobre las medidas de seguridad que deben tomar, así como las sanciones que existen en el caso de que se inobserven estas acciones.

Adaptamos la prueba a lo que los chicos han visto en el aula, tomando en cuenta el currículum vigente.

- ¿Cree usted que con esas medidas es imposible el plagio?

- Sigue habiendo un riesgo posible, ya que son alrededor de 3.000 personas las que llevan a cabo la aplicación del examen. La acción de mitigación que hemos tomado es que las formas de evaluación entre unas y otras estén desconectadas. Es decir, si alguien logra fotografiar el primer examen que está rindiendo y lo sube a las redes sociales, esto no le servirá de nada para la segunda sesión de evaluación, porque las preguntas no serán iguales. Además se hará monitoreo constante de redes sociales para que no hayan conductas indebidas; en caso de haberlas se tomarán las acciones correspondientes.

- Hay sitios que aseguran tener las pruebas finales y las están poniendo a la venta. ¿La evaluación ya está lista?

- Todavía no tenemos el examen ensamblado. Los item están en estado de calibración y ajustes. Hemos aplicado los pilotajes del estudio de las pruebas para garantizar que los niveles de dificultad sean correctos, que las preguntas sean de fácil comprensión y que estén midiendo el elemento que se busca en el estándar de aprendizaje y del currículum. Pero todavía estamos haciendo los ajustes para que el examen funcione correctamente. Este será ensamblado una semana anterior a la toma.

- ¿Se dejará usar calculadora al momento de la prueba?

- En algún momento se la vio como una posibilidad;pero en los pilotajes correspondientes se ha llegado a evidenciar que no es necesario el uso de la calculadora, porque las preguntas no tienen una construcción que la requiera.

- ¿La prueba del simulador oficial del Ineval, con la que el estudiante practica, tiene la misma característica que el examen original?

- Tiene las mismas 120 preguntas divididas en los cuatro campos (Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) que se utilizan para esta evaluación. Por eso es importante que los jóvenes se familiaricen con el simulador porque al finalizar la prueba, los chicos pueden darse cuenta en qué pregunta acertaron o no y cuál fue la opción correcta en la que no acertaron. Al momento, más de 60.000 personas han hecho uso del simulador.

Este examen tomó como parámetro lo que las universidades ven importante para sus carreras.

- ¿Cree usted que los 150 minutos son suficientes para que los chicos resuelvan el examen?

- En los pilotos realizados, el tiempo promedio se ubica por debajo del concebido. Para esta prueba el alumno tiene 150 minutos y el tiempo promedio está en alrededor de 114 minutos. Es decir, que el chico tiene tiempo para volver a revisar las respuestas. El examen está construido con suficiente responsabilidad técnica para que todo parámetro sea el adecuado.

- Hay preguntas que los chicos tardan más en entender. ¿Se ha tomado en cuenta eso al momento de plantear el tiempo?

- En el examen van a encontrar distintos niveles de dificultad en las preguntas. La suma de ello permite que, sin problema alguno, sea resuelto dentro de los 150 minutos previstos. Hay preguntas sencillas, muy sencillas, con mediana dificultad o mayor dificultad. Los niveles de dificultad son los mismos que la evaluación anterior, solo que el actual es un examen más justo y equitativo.

- ¿En qué campos se confunden o tienen más dificultades los estudiantes?

- Los resultados de la evaluación, con el modelo anterior, mostraron que el dominio que más complica a los jóvenes es el de Matemáticas y el Científico. Para este nuevo modelo hemos considerado que los niveles de dificultad sean similares en todos los dominios; es decir, que en física, matemáticas, Lenguaje, etc, hayan preguntas sencillas que permitan determinar lo que realmente queremos medir.

- Hay la percepción de que los bachilleres no escolarizados tienen más ventajas porque han rendido la prueba varias veces, frente a los escolares que será la primera vez que lo hagan. ¿Qué lectura le da usted a esto?

- La evaluación tiene que ayudarnos a ser lo más justo posible en el tratamiento de dos poblaciones cuyas características son diferentes. Hemos contrarrestado aquello poniendo el simulador a disposición de los estudiantes, para que ambos sectores tengan la misma posibilidad de familiarizarse con la forma en que serán evaluados. Además, hemos tratado de que el cambio de modelo tenga un enfoque muy apegado a los estándares educativos, de manera que eso sea una ventaja.

- Muchos estudiantes creen necesario solo responder las preguntas que estén relacionadas a las carreras que seguirán en la universidad. ¿De qué manera esto les afectaría?

- No hay preguntas por carreras, pero si dejan preguntas sin responder, el puntaje será menor. El examen se construyó con insumos de las propias universidades en relación a lo que ellas consideran importante para todas las carreras. Todavía hay mucho por hacer en materia de evaluación; tenemos que tratar de salir de la prueba estandarizada, en relación al acceso y tener exámenes aterrizados a cada campo del conocimiento.