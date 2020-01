El trabajo de los ediles es cuestionado por dirigentes

Sonrisas amplias, pulgares levantados, abrazos inmortalizados en fotos y promesas. Después: un triunfo electoral. Y de ahí en adelante, desconexión entre los concejales elegidos y quienes los pusieron en ese puesto.

Al menos así es como lo ven los integrantes del Comité Barrial Mucho Lote 2, quienes aseguran que desde que terminó la campaña son pocos los acercamientos que han tenido con los concejales de su circunscripción. “En campaña, Josué Sánchez y Egis Caicedo recorrieron este sector. Ellos pueden hacer contacto con la comunidad para armar mesas de trabajo como antes, pero eso ya no sucede aquí”, dice Luis Tomalá, vicepresidente del comité.

En septiembre de 2018 (temporada preelectoral), complementa la también líder de Mucho Lote 2 Cristina Vaca, concejales y la entonces candidata a la alcaldía Cynthia Viteri hicieron reuniones con la comunidad para tratar los pendientes como la construcción de un malecón, la donación de un terreno para una Unidad de Policía Comunitaria, tránsito y una ordenanza que regule el uso de suelo, entre otros. “Pero ni cuando vamos a las reuniones del Concejo los jueves nos atienden”, dice.

El malecón. Es la obra más ansiada por los residentes de Mucho Lote 2 VALENTINA ENCALADA

Se lograron ciertas cosas durante la campaña, pero una vez que ganaron nada. Hemos hecho varios pedidos, pero solo nos mandan delegados y no hay nada. Antonio Barco, presidente del Comité de Mucho Lote 2

Tras la elección, “solo han mandado a trabajadores del Municipio a ‘apagar y apagar’ (calmar) nuestro reclamo; pero sin resultados”, secunda Antonio Barco, presidente del Comité de Mucho Lote 2.

El concejal Egis Caicedo, uno de los cinco ediles electos en la circunscripción 2 a la que pertenece Mucho Lote 2, niega que se haya perdido la comunicación con los habitantes de este sector. “Ellos nos han pedido tres cosas grandes: el retorno vial que ya está. Y bueno, el malecón, que no se olviden que el presupuesto del año pasado no lo aprobamos nosotros, sino la otra administración. Ahora es que vamos a tratar de ver cómo ponemos las obras que le han pedido a esta administración municipal”, afirma.

Para Caicedo, el reclamo es resultado de un cambio de preferencia política. “Todo a lo que nos comprometimos, lo estamos tratando con ellos. Otra cosa es que el dirigente que andaba con nosotros, ahora esté con otra gente y por eso reclama. Porque tampoco podemos ir todos los días. El distrito es enorme...”, dice.

Si la gente me llama yo voy. No es que yo voy a salir al sur, como en campaña, a hablar... Eso no es así. El ciudadano tiene que acercarse a donde están los concejales. HÉCTOR VANEGAS,

concejal de Guayaquil, en la circunscripción 1.

Unión. Los líderes de Mucho Lote 2 piden la atención de los concejales. CHRISTIAN VASCONEZ

Por su parte, la concejal Luzmila Nicolalde, de la misma circunscripción, ofrece “averiguar cuál es plan de obra que existe allí”, para procurar una reunión con ellos.

Que las líneas de atención están abiertas, explica. “Pueden marcar al 2594800, extensión 2262 y pedir una cita con nosotros. Ella (la secretaria) nos comunica inmediatamente y si dejan su número, yo puedo devolver la llamada y puedo hacer esa cita. (...) Guayaquil es inmensa. Evidentemente, no podemos atender a todos al mismo tiempo, pero la puerta está abierta”, agrega.

Consuelo Flores, de la misma circunscripción 2, dice que “la gente se queja porque quiere quejarse”. Que en Mucho Lote se hizo la inauguración de una cancha y que su trabajo es a diario, en el territorio, a excepción de los “jueves cuando se da la sesión de Concejo. La edil coincide con Nicolalde, en que si hay un reclamo la ciudadanía debería acudir al séptimo piso del edificio Valra, donde están las oficinas de los concejales.

Pero esa facilidad de comunicación de la que hablan Nicolalde y Flores no es fácil, insiste la habitante Cristina Vaca. Dice que se ha intentado varias veces, aunque sin respuesta. “Hemos ingresado oficios directamente al Municipio, hemos escrito a los concejales y a la alcaldesa por redes sociales, los hemos llamado; pero no hay nada. Nos han mandado a algunos asesores, pero todo era falso”, relata.

Mucho Lote 2 no es el único caso de reclamo en Guayaquil por la falta de atención de sus concejales. En Urdesa, la presidenta del comité barrial recientemente creado, Zoyla Castro, dice que desconfía de que los concejales de su circunscripción vayan a atender su pedido; y que, por tanto, han decidido enviar los oficios directamente a la alcaldesa.

Si la gente me llama yo voy. No es que yo voy a salir al sur, como en campaña, a hablar... Eso no es así. El ciudadano tiene que acercarse a donde están los concejales. Jorge Rodríguez,

concejal de Guayaquil, en la circunscripción 3

“Realmente no se ha dado ningún acercamiento. Nosotros hemos gestionado oficios directamente a la alcaldesa. (...) Tenemos un sentimiento de desconfianza de que los concejales solo nos vayan a decir que se va a hacer y no se haga. Ya antes nos pasó, dijeron ‘todo va a estar bien’, y no fue así”, manifiesta.

Asimismo, el presidente del Comité de moradores del barrio del Salado, en el centro de la urbe, Gustavo Rivadeneira, admite que tampoco ha habido acercamiento con los concejales de esa circunscripción 3, y que más bien el acercamiento ha sido con ediles de otras circunscripciones.

Jorge Rodríguez, concejal de dicha circunscripción, en cambio, dice que los recorridos son semanales. “Siempre conversamos con los líderes barriales de todos los sectores, lo que ocurre es que Guayaquil es grande. Hay una planificación”, señala.

Para Rivadeneira, al igual que piensa el vicepresidente de Mucho Lote 2, los acercamientos con la ciudadanía deberían hacerse mediante asambleas, donde la comunidad pueda exponer sus necesidades.