Los puentes sobre el Daule, con distinto flujo

Son las ocho de la mañana y la congestión vehicular en el puente de la Unidad Nacional, de sentido La Puntilla (Samborondón)-Guayaquil está densa. Los carros avanzan lentamente. Al fondo, el viaducto alternativo, inaugurado en mayo de 2018, que también pasa sobre el río Daule y une a ambos cantones, luce despejado. Por ahí, los automotores se desplazan sin interrupciones.

Ir y regresar de la casa al trabajo, en carro particular, usando el primero, puede tomar hasta dos horas diarias. Una por cada viaje, en las horas pico (de 06:30 a 10:00 y de 17:00 a 19:00). Así lo experimenta todos los días Andrés Solórzano, quien vive en la ciudadela Pradera, en el sur de la urbe y trabaja en una pequeña empresa, situada en el centro de Durán.

Lo que más le quita tiempo a Solórzano son los dos trancones diarios en los que se sumerge. Allí permanece de 25 a 35 minutos y cuando hay accidentes en el puente o en las vías aledañas a este, alcanza hasta cerca de una hora.

Aunque es consciente de la opción del puente auxiliar que se eleva desde Guayaquil por el sector de Sauces, Solórzano prefiere la congestión del viaducto tradicional. “Es por la ruta. Voy a Durán, y si me doy la vuelta por el puente de Sauces me da lo mismo que entrar o no al trancón”, argumenta.

Su vehículo es uno de los 7.200 que circulan de 08:00 a 09:00 por el puente de la Unidad Nacional y uno de los alrededor de 130.000 que lo hacen al día, según cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal. Generalmente quienes toman esa ruta transitan desde el cantón Durán o La Puntilla hacia el centro y sur de Guayaquil.

Un ejemplo de lo pesado que puede ser el tránsito, en este viaducto, se dio ayer. Después del asesinato a un hombre en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, quien iba en una camioneta, usuarios de ese viaducto se quejaban de estar hasta 50 minutos atrapados en un embotellamiento que parecía no acabar.

El puente alternativo se construyó, recuerda Freddy Granda, jefe de Planificación de la Autoridad de Tránsito Municipal, con la finalidad de disminuir esa congestión en al menos un 25 %.

¿Se ha logrado ese objetivo? El funcionario dice que sí. Pero indica que por ser una entrada a la ciudad y una conexión más directa con Durán, el puente de la Unidad Nacional seguirá congestionado.

EXPRESO recorrió en diferentes días y horas ambos viaductos y la cantidad de carros en el puente de Sauces contrasta con la masiva cantidad del de la Unidad Nacional.

El puente de Sauces tiene menor tráfico que el de la Unidad Nacional. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

“La saturación seguirá existiendo, porque el parque automotor tiene un incremento del 5 % anual. Ahora alguien que viene desde la ciudadela Abel Gilbert en Durán a la iglesia San Agustín en el centro de Guayaquil se demora 30 minutos. Pero si no existiera el nuevo puente, aquello le llevaría 50, y cada vez más tiempo”, asegura Granda.

Ahora, según la ATM, circulan por el de Sauces de 2.500 a 2.800 carros entre 08:00 a 09:00.

Este Diario, a través de sus cuentas en redes sociales, realizó un sondeo informal a la ciudadanía sobre cuál consideraba la opción más utilizada. Participaron 240 personas y el 60 % dijo que el de Sauces, precisamente porque hay menor tráfico.

Sin embargo, la realidad indica que el de la Unidad Nacional sigue congestionado.

Otros de los argumentos de quienes prefieren transitar por el puente tradicional fueron la cantidad de servicios como gasolineras, cajeros automáticos y farmacias que están en la ruta.