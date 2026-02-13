Edificio Multicomercio: Se reactivan dos puntos del incendio este viernes

Los bomberos informó la noche del jueves que el incendio había sido controlado, pero este viernes se reactivó en dos puntos

A través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó la noche del jueves 12 de febrero que el incendio en el edificio Multicomercio había sido controlado tras 36 horas de trabajo continuo. Sin embargo, este viernes 13 se observó nuevamente una columna de humo saliendo del inmueble.

En el área, específicamente en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, los bomberos siguen combatiendo los focos de fuego que se reactivaron. Además, el humo es perceptible en el ambiente. Álex Anchundia, gerente de Segura EP (la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil), recomendó a las personas en las zonas cercanas con problemas respiratorios usar mascarillas como medida preventiva.

Reactivación de dos focos

Anchundia explicó que el humo proviene de dos puntos reactivados dentro del edificio, los cuales están siendo controlados por el personal bomberil. "El jueves se logró controlar el incendio, pero no se dio por terminado, ya que siempre pueden reactivarse algunos focos. Hoy tenemos algo de humo y un área con calor, que está siendo atendida", señaló. El viento en esta zona central de Guayaquil, que sopla en dirección norte-sur, también ha contribuido a la propagación del humo.

Perímetro de seguridad reducido

En cuanto a las medidas de seguridad, el perímetro alrededor del edificio se ha reducido de 200 a 100 metros. La circulación vehicular por la calle Chile, que está a una cuadra de Eloy Alfaro, ha sido restablecida, aunque la calle Eloy Alfaro permanece cerrada al paso de vehículos.

