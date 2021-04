Durán pagó $ 31 millones por agua que aún no llega

Cómo olvidar ese día, 17 de octubre de 2018. Alexandra Arce. Un podio. Una servilleta en mano. Su discurso. “Ustedes no saben el infierno que pasé por traer el agua a Durán. (...) Se unieron muchísimos. Esos atrasa-pueblo. Esos que nunca tomaron la decisión de ejecutar esta gran obra. Esos que no querían que Durán tenga agua... Los medios de comunicación en contra de nosotros...”.

Arce llora. Culpa a todos por el fracaso de su intento de dignificar la vida de los duraneños en ese video viral. Dos años después, la Contraloría General del Estado culpó a su administración. Lo hizo en el examen especial de los contratos relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, de ampliación de cobertura del servicio en varios sectores y de fiscalización, al que tuvo acceso EXPRESO.

Cuando Dalton Narváez llegó por segunda vez a ocupar el cargo de alcalde a Durán, unos meses después de ese discurso, lo hizo luego de que la correísta Arce haya firmado los contratos de un proyecto que ninguno de sus antecesores se había atrevido a tocar, la construcción del sistema de agua potable en el cantón.

Pero lo que parecía la hazaña más emblemática de una Alcaldía en toda la historia de Durán se desinfló hasta la decepción. Primero, por la cantidad de fallas registradas en la obra y hoy por conocerse el despilfarro y ninguna solución que generó la misma.

Christian Mendoza, director de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán, resume la catástrofe. El cantón tiene hoy estaciones de bombeo no operativas, un acueducto que ha tenido serios problemas por explosiones o daños mayores, 18 en total, cuyas reparaciones van de 40 a 80 mil dólares cada una, y son tan frecuentes que al menos se hacen cada tres meses.

El 30 de marzo de este año, el Municipio de Durán decidió terminar, de manera unitaleral, los contratos con Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción (Eseico S.A.), cuyo presidente ejecutivo, Ramiro Galarza Andrade, fuera vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016.

Ya no soy la alcaldesa. A quien deberían preguntarle qué pasó con el agua es al alcalde del cantón, que dijo que iba a regularizar el servicio en los primeros seis meses.

Eseico ahora está obligado a pagar $ 15,7 millones por concepto de multa por desfase contractual y otros $ 2,6 por todos los trabajos incompletos que deja, entre estos $ 600 mil por dos pozos y $ 150 mil por las reparaciones que han debido ejecutarse en la obra.

La exalcaldesa Alexandra Arce, que no contestó a este medio sobre el tema, se alista para llegar a la Asamblea, porque fue electa como legisladora en los comicios de este 2021, mientras el cantón intenta ajustar presupuesto y cubrir lo que ella no pudo hacer bien con 31 millones de dólares.

Sí habló, en cambio, un día después de las elecciones de primera vuelta, el pasado 8 de febrero. Apareció en otro en vivo. Esta vez no lloró, sino que envió un mensaje a todos los que la critican por el agua.

“Ya no soy alcaldesa. A quien deberían preguntarle qué pasó sería al alcalde del cantón. Tengo dos años afuera. Seré asambleísta. Tengo otras funciones”, dijo, acompañada del hoy concejal Rodolfo Ortega, correísta, quien no comentó nada sobre el tema a este medio tras ser consultado.

¿Quieren saber qué pasa con el agua? no hay presión porque nunca se construyeron los pozos. Arce, ¿qué hiciste con la plata? No mientas otra vez. Ya no Andrés, sino Alexandra.

Dalton Narváez, alcalde de Durán.