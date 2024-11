Durán y Daule piden sumarse a los beneficios de la tarjeta La Guayaca

Luis Enrique Lino reside en La Joya, en el cantón Daule, y todos los días debe viajar hasta el sur de Guayaquil, donde se encuentra ubicado el consultorio dental donde labora. Uno de sus medios habituales de transporte es la Metrovía. Sin embargo, está considerando dejar de utilizarla tras la implementación de la tarjeta La Guayaca en la ciudad, hábil desde el próximo 22 de noviembre, según ha dicho la ATM.

¿Cuántos incendios han sido registrados en buses de Metrovía en lo que va de 2024? Leer más

Lino relata que para llegar desde su vivienda hasta su lugar de trabajo debe tomar primero un bus que lo lleve hasta la terminal terrestre de Guayaquil y luego dirigirse a la terminal Río Daule de la Metrovía (ubicada frente a la terminal terrestre), para tomar un articulado que lo lleva hasta la parada Pradera 1 y posteriormente caminar unas cuantas cuadras hasta su lugar de trabajo.

Esta rutina la lleva repitiendo por más de cinco años, pero la creación de la tarjeta La Guayaca, que podrá ser utilizada únicamente por residentes de Guayaquil, le cambiaría su forma de transportarse.

“Cumplo con todos los requisitos solicitados, pero hay una parte que me pide que ponga una planilla de servicios básicos, pero al residir en Daule me la rechazan y no puedo seguir el proceso, por lo que pronto me empezarán a cobrar 45 centavos. Ante eso decidiré cambiar de medio de transporte, porque la economía no alcanza”, explicó el usuario, a quien no le agrada la idea de tomar un bus urbano.

Te podría interesar: La Aurora alista una marcha por la inseguridad y los apagones

Las personas llegan hasta la terminal Río Daule para tomar un bus de la metrovía FRANCISCO FLORES

Lo mismo le ocurrió a Elisa Montenegro, quien reside en El Recreo 2, en Durán. Ella explica que la implementación de este nuevo método de cobro representa un problema para los duraneños.

El pasaje de Metrovía continúa a 30 centavos para todos los usuarios Leer más

“La mayoría de residentes de Durán trabajamos en Guayaquil. De hecho, la oficina de la empresa está en el centro, pero a diario uso la Metrovía, no solo una vez, sino unas cinco o seis veces al día. Es decir que gastaré más a diario”, dijo incómoda. Este caso se replica en decenas de personas que han contado a EXPRESO su situación.

Este Diario se comunicó con el departamento de Comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que confirmó que residir en Guayaquil es uno de los requisitos principales para quienes estén interesados en adquirir la tarjeta La Guayaca (lo que les permitirá pagar 30 centavos y no 45 en dos viajes por día). Por otra parte, añadió que hasta el momento se han registrado 160.000 usuarios.

Sin embargo, los residentes de cantones aledaños muestran rechazo ante esto y piden que se analice la situación. “Yo no vivo aquí, pero hago mi vida en Guayaquil y paso más tiempo aquí que en Durán. Debería considerarse esa situación. Y es que todos nuestros gastos los hacemos aquí, en el Puerto Principal. Me gustaría que nos incluyan”, pidió el usuario Javier Sánchez, quien reside en Los Helechos (Durán). Para él, una buena opción sería permitir que los trabajadores de Guayaquil también obtengan el beneficio.

“Como tienen el mecanizado del IESS, ahí pueden constatar cuál es nuestro sitio de trabajo. Deberían permitirnos obtener los beneficios también”, solicitó.

Otros reclamos sobre la tarjeta La Guayaca

Metrovía sube el pasaje, pero la transportación en Guayaquil sigue en crisis Leer más

Esta molestia se suma a la ya existente por los usuarios que reclaman lo que consideran “falta de organización” en la institución, debido a los constantes cambios que se han realizado respecto al inicio de la validez de La Guayaca. “Ya han cambiado varias veces la fecha del inicio. Prácticamente nos tienen en ascuas, pero cuando llega la fecha, la cambian. Capaz y llega el 22 de noviembre y la vuelven a cambiar para diciembre”, manifestó incómodo un usuario que no rechaza la utilización de la nueva modalidad, pero insiste en que los cambios de plazos incomodan.

Los ciudadanos también reclamaron que las unidades de la Metrovía continúan siendo inadecuadas para viajar en ellas. “Van a empezar a cobrarnos más (45 centavos), pero siguen sin aire acondicionado, siguen viajando repletas y siguen en mal estado. Justo ayer se quemó una (ver nota adjunta). Y así se atreven a cobrarnos más. Eso es un abuso”, finalizó Yamil Montesdeoca, residente de Daule.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ