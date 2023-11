Durán: sin agua en las casas e inundada de basura en las calles

A la crisis de inseguridad que se vive en el cantón Durán, la población sumó otras dos vicisitudes en los últimos cuatro días: el regreso del ‘fantasma’ del agua por culpa de los apagones y la falta de recolección de basura.

Gran parte de la jurisdicción amaneció ayer con cerros de desechos en las esquinas y afuera de sus casas. Mediante un comunicado el Consorcio Durán Limpio, a cargo de ese servicio, informó que “se vio obligado a suspender la recolección de basura, desde el 21 de noviembre, por la falta de pago de hace casi tres años”.

Según explicaron, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán no cancela los haberes pendientes y “adeuda planillas válidamente emitidas desde 2021, pese a las solicitudes, reclamos e incluso acciones judiciales que el Consorcio se ha visto obligado a iniciar, el Municipio no honra su obligación (entre otras) de cancelar los servicios que, satisfactoriamente, hemos venido prestando. Esto pone al consorcio en la imposibilidad de continuar prestando el servicio, mientras no se pague”.

Aquí en Durán cobran por todo... pero estamos sin agua, con basura, sin arreglo de calles, con una crisis de inseguridad y todos los días ahora sin energía por dos horas... Andrés Aguirre

habitante de la Ferroviaria 1

Exigió además al Municipio que destine los recursos que se recaudan mensualmente a través de la tasa de recolección de basura que cobra la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “El Municipio ha recibido esos fondos, pero han sido desviados y no son destinados a pagar al Consorcio Durán Limpio...”.

La empresa recordó que el pasado 6 de septiembre, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, declaró que el Municipio de Durán incumplió el contrato que tiene suscrito con el Consorcio.

En muchos sectores no llegaba aún el agua por tubería, por lo que esperaban el abastecimiento del líquido mediante los tanqueros. CARLOS KLINGER

La suspensión de la recolección de desechos se sumó a la interrupción del servicio de agua potable por tubería, en varios sectores de la ciudad. Eso, según informó la Alcaldía el pasado 18 de noviembre tras dos cortes de energía no programados, lo habría ocasionado una ruptura en el acueducto de 800 mm que, en consecuencia, afectó el llenado del reservorio de Peñón del Río, tras los apagones.

¡Nuestro plan de contingencia sigue en marcha!💧



Mientras se finiquitan los arreglos del acueducto de 800mm, continuamos con el abastecimiento de agua por medio de carros cisternas a distintos sectores como, la cdla. Panorama y el centro de la ciudad.@CHONILLOec pic.twitter.com/KYZT1NzvIw — Gobierno Municipal de Durán (@GobiernodeDuran) November 21, 2023

“Cada día en nuestro cantón Durán aumenta la crisis en todos sus aspectos. Tenemos la inseguridad fuera de control, la falta de agua que nunca se ha podido superar y ahora suma una nueva crisis sanitaria con respecto a la falta de recolección de basura. Esto sería una preocupación más”, señaló Pamela Mendieta, de la agrupación cívica El Tren del Norte.

Desde su casa, en la cooperativa El Ejército, observó la basura aglomerada en los parterres y veredas, lo que fue corroborado por EXPRESO durante un recorrido efectuado en diferentes sectores del cantón, como el centro, donde a Segundo Mora y Federico Magallanes les tomó por sorpresa lo de la basura, sumado al problema del agua.

Según el primero, desde el lunes 20 no había agua potable en su casa y solo esperaba que llegue el miércoles, como corresponde de acuerdo con los horarios establecidos por la autoridad.

“No hay agua, en estos días no cae una gota, toca comprar a los tanqueros, que la venden a 1,25 dólares (el tanque). Aquí a diario consumimos dos tanques y pese a ello hay que estar pagando la planilla, porque lo exigen”, comentó Magallanes.

No hay agua, en estos días no cae una gota, toca comprar a los negociados de los tanqueros que lo venden a $ 1,25... y así hay que estar pagando la planilla porque lo exigen... Federico Magallanes

habitante del centro de Durán

La situación genera cuestionamientos entre moradores, quienes lamentan que la actual administración municipal tampoco solucione un problema que arrastran desde hace años, a lo que ahora ven sumar la falta de recolección de desperdicios, lo que asimismo podría incidir en la salud.

“A mí el agua me llegaba hasta arriba a la cisterna y en media ahora se llenaba, ahora nada. Falta presión”, manifestó Elías Sánchez. “Pero a mí sí me cae a la cisterna (en planta baja)”, dijo su vecina Inés Toledo, quien se mostró preocupada porque el sector donde reside (Gonzalo Aparicio Guillermo Benítez) amaneció ‘inundado’ de fundas de basura en las esquinas.

“Es gravísimo lo que pasa”, acotó Ángel Tomalá, quien junto a Sarita Tejada, en las Lomas de San Luis, pide solucionar lo más pronto posible la falta de agua y de recolección de basura. “Estamos sin alcalde prácticamente”, considera el hombre al no ver al representante de la ciudad en las calles, por la otra crisis que viven: la inseguridad.

En sectores céntricos del cantón se observaban fundas de basura. CARLOS KLINGER

No obstante, mediante un comunicado el Municipio aclaró que a pesar de los procesos judiciales en curso ante la Corte Nacional de Justicia, reconocen que la vigencia del contrato conlleva responsabilidades contractuales y las demás incluidas en la normativa de sus obligaciones y la prestación de servicios públicos.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos realizado acercamientos para mejorar las condiciones de un contrato que consideramos lesivo y sobrevalorado. Puesto que la tasa actual no refleja la realidad del costo mensual de la recolección que se realiza a través de las facturas de luz de CNEL, que aproximadamente suman 300 mil dólares, mientras que las facturas mensuales ascienden a alrededor de 450 mil dólares, más los reajustes a las planillas, siendo así uno de los costos por tonelada más caros en el país”.

Comunicamos a la ciudadanía. pic.twitter.com/CRDE4Hgi8A — Gobierno Municipal de Durán (@GobiernodeDuran) November 21, 2023

Según el Municipio, el contrato, suscrito el 7 de febrero de 2019 con un valor inicial de $ 39 millones, se modificó el 5 de octubre de 2021 mediante un adendum por un monto aproximado de $ 26 millones. Además, que esa “renegociación” eliminó beneficios como el barrido y rutas de recolección, lo que los ha condenado a arrastrar una deuda de más de 9 millones de dólares desde el 2021. Enfatizaron que no permitirán ese tipo de acciones, por lo que tomarán todas las medidas necesarias, incluyendo acciones legales, para garantizar el servicio a la ciudadanía.

Tras el comunicado del Municipio, el Consorcio aclaró que no ha incurrido en ningún delito y reiteró en el cobro de la tasa de recolección de basura que se hace a través de la planilla de CNEL. "Por tanto, si de algún delito quiere hablarse, debiera mejor pensarse en el de uso arbitrario de fondos públicos (peculado) sancionable con prisión de 10 a 13 años".

Tras el comunicado municipal, el Consorcio respondió las advertencias. Cortesia

Pagos Según el Municipio, hasta octubre del presente año el Consorcio Durán Limpio ha recibido pagos que ascienden a más de 15 millones de dólares.

Mientras se intenta dar solución a esos problemas, a Luis Cañas ya le parece hasta “pecado” ser duraneño. “Pobre de nosotros”, lamentó al contar que desde el sábado su sector estaba sin el líquido vital y ayer se ‘desayunó’ la noticia de la basura. Pero Narcisa Panchana y sus pequeños hijos lo lamentan más. En la cooperativa 18 de Abril no reciben agua por tubería desde hace tres años. Tienen que abastecerse por tanqueros y desde el domingo no llegaba ni uno. La poca agua que tenía en los tanques era succionada a cuenta gotas, lo que mojaba toda su sala.

El Municipio dio a conocer a través de imágenes que realizaban la recolección de basura. Cortesia Municipio de Durán

