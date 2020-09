“Dos meses después CNEL no cumplió, nos mintió”

La promesa no se ha cumplido. A dos meses de que el Gobierno y los directivos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) hayan asegurado que en septiembre el problema por las facturas infladas finalmente sería solucionado, hoy todo sigue igual. Y hasta peor, lamentan los usuarios.

Ayer EXPRESO hizo un recorrido por la matriz de la entidad, ubicada en la ciudadela La Garzota, y comprobó que son decenas de personas las que han vuelto a llenar el espacio para reclamar los altos valores a pagar. El común denominador de las quejas es que hay altos cobros de consumo de energía eléctrica en casas y locales que están vacíos. Y en otros caos, no se han solucionado las facturas duplicadas o triplicadas ; aunque allí también estaban usuarios a los que les han diferido la deuda a 12 meses y no a 36, como se ofreció.

He traído hasta el medidor que se retiró en abril, en una vivienda de Villa Españs, para demostrar que no hay razón para que me cobren 357 dólares por mayo, junio y julio por un consumo de energía en una casa que ya no vivo. Cristina Abad, usuaria

Un ejemplo es el de Jonathan Simaluisa, quien fue a que CNEL le explique por qué debe pagar 500 dólares de un local que está vacío desde inicios del año. “Antes de la pandemia se pagaban unos seis dólares. El local está cerrado y hasta los ‘breakers’, bajados. Se dijo que en septiembre esto estaría solucionado y los hechos demuestran que no”.

Simaluisa llegó a las oficinas de Garzota cerca de las 10:00. Dos horas después lo atendieron y solo le indicaron que el martes de la próxima semana los técnicos van a investigar en el lugar y 15 días después le tendrán una respuesta.

A finales de julio, el presidente Lenín Moreno prometió asumir el cobro extra del servicio desde marzo hasta agosto. Aseguró que habría 36 meses para pagar, que en septiembre se realizarían las refacturaciones y que no sería necesario ir a poner la queja a CNEL. En ese entonces los usuarios indicaron que necesitaban hechos y no solo promesas. Y es que la ciudadanía no se convenció de que el problema de las facturas se iba a solucionar y ahora ellos muestran que tenían razón en desconfiar.

A las indicaciones del Gobierno se sumó CNEL , que señaló que 4,3 millones de usuarios serían beneficiados y que se asumirían 63,9 millones de dólares, que era el gasto extra por estar confinados en casa por la pandemia de COVID-19.

Señores de @servicioscnelep @CNEL_EP indicaron que en la refacturacion se aplicaría una tarifa fija de 10.5 ctv x Kwh, a todos los clientes residenciales que pasen los 500 kwh/mes, pero el estado de cuenta indica otro valor mucho más alto en Abr y May, pueden explicar porque? pic.twitter.com/pRBfuiZdMB — MARV (@blue_marv) September 28, 2020

Los usuarios sienten que no se les dijo la verdad. “Dos meses después CNEL no cumplió, tengo la sensación de que nos mintieron”, dijo Luis Espinoza, uno de los usuarios afectados.

Espinoza, quien le aseguró a EXPRESO que vive solo en la urbanización Puente del Río, viajó desde junio a Estados Unidos y regresó esta semana, encontrándose con que la factura de energía eléctrica es de 1.200 dólares, cuando solía cancelar 15 dólares.

En la misma fila y delante de Espinoza estaba Margarita Morejón, quien conversa en su celular y le cuenta a una amiga que le salió una factura de 2.000 dólares, cuando normalmente paga 700 dólares.

Morejón explicó que la factura es de dos meses y corresponde al consumo por las luminarias públicas de la urbanización Britania II (La Puntilla). “En la urbanización hay 37 casas, las luminarias se encienden y se apagan automáticamente. Son las mismas lámparas por las que se pagaban 700 dólares, ¿por qué el incremento de $ 300 más? En dos meses suman $ 2.000 cuando debe ser solo $ 1.400”, indicó Morejón, quien comentaba con otros usuarios que al final no se cumplió con lo prometido.

Hechos Los usuarios se quejan de que este problema sea constante y no solo este año y por la pandemia. En el 2019 hubo denuncias y reclamos similares.

Septiembre termina mañana y en este mes no llegaron las soluciones para todos. Ante esto, la empresa explicó a EXPRESO, a través de su departamento de comunicación, que ellos sí han cumplido y que “puede que se registren ciertos casos, debido a que durante la pandemia no se pudieron realizar las lecturas con tomas reales”. La Unidad de Negocio Guayaquil, desde el martes 22 de septiembre, emite las facturas con los beneficios que dispuso el Gobierno.

CNEL agregó que de la totalidad de clientes con tarifa residencial en Guayaquil, aproximadamente un 78 % ha obtenido hasta el momento la compensación. Resaltó que todavía trabajan en los casos.

Pese a que el Gobierno y CNEL han presentado en cadenas cómo sería el proceso de las facturas de energía, todavía hay confusión entre los usuarios. Wilson Ulloa dijo que no entendía por qué su deuda la habían diferido a 12 meses y no a tres años como lo había solicitado.

Siempre pagamos $ 700 por el consumo de las luminarias de la urbanización Britania II. La factura actual, por dos meses, es de $ 2.000. No sabemos de dónde sale ese excedente. Margarita Morejón, usuaria

La mayor molestia la sienten quienes sí tuvieron que trabajar durante el confinamiento y que por lo tanto no pasaron en casa, por lo que no hubo razón de que consuman más energía eléctrica durante ese tiempo. Es el caso de Andrea Miguez, quien labora en una entidad bancaria y cuyos demás miembros de su familia son médicos. “Normalmente pagamos hasta $ 45, ahora la factura es de $ 308”, sentencia.

Al igual que Miguez, decenas de usuarios esperan una solución inmediata. En esta lista también están las personas que tienen casa en la playa y que por el confinamiento pasaron desocupadas. Arturo Cantos, quien no viaja a Salinas desde que llegó el coronavirus y pagaba solamente $ 2 al mes por el consumo, ahora debe cancelar $ 140. “Mi casa ha pasado vacía. Esto es absurdo”, reclama.

Vivo solo, en los últimos meses estuve en EE. UU. y aun así tengo que pagar una factura por $ 1.200. Cuando estoy aquí mi consumo es de $ 15. ¿Qué significa esto? ¿Hasta cuándo viviremos así? Luis Espinoza, usuario

Caso. Jonathan Simaluisa busca la llave de su local en Vergeles, que está vacío desde inicios de año, pero le llegó una factura de $ 500. Christian Vásconez

LAS RESPUESTAS DE CNEL

- Algunos usuarios se quejan en las redes sociales de que en septiembre pagaron más. Otros dicen que en casa no había nadie y sale una cuenta en base al gasto de energía de 2019. ¿Por qué está pasando esto?

- Pueden registrarse ciertos casos por cuanto la Unidad de Negocio Guayaquil, una vez que ha verificado las lecturas con tomas reales, debido a que durante la pandemia no se pudieron realizar en los domicilios, desde el martes 22 de septiembre de 2020 se está procediendo con la facturación, emisión y entrega de las facturas ya aplicados los beneficios de acuerdo a las Resoluciones con todas las compensaciones que dispuso el Gobierno Nacional, es importante detallar que en la factura de emisión septiembre tiene parte de consumos del mes de agosto. Cabe señalar que si un cliente no está de acuerdo con la facturación que reciba en estos días con su nueva planilla, tenemos toda la atención para analizar cada caso con base a lo estipulado en las Resoluciones emitidas por la ex ARCONEL, actualmente ARCENNER, y tomando en consideración el comportamiento de los usuarios frente a su consumo.

-¿Del 100 % qué porcentaje de los usuarios recibieron la factura con los parámetros que prometió el Gobierno y CNEL?

-De la totalidad de clientes con tarifa residencial en Guayaquil, aproximadamente el 78 % ha obtenido hasta el momento la compensación con los parámetros que se establecieron en las diferentes resoluciones. Este porcentaje se determina en base a lo facturado hasta este 27 de septiembre, pues estamos aun trabajando en el restante.

@CNEL_EP hay inconsistencias en los valores que están cobrando, en mi caso en el mes de julio me están tomando el valor del 2020 y no el del 2019 como dice claramente el decreto @Lenin pic.twitter.com/la3gn2XOaU — edgar vaca (@edguitar12) September 27, 2020

-¿Por qué hay casos que no recibieron automáticamente el beneficio como se prometió?

- Todos los casos que presentan saldos pendientes por consumos durante el periodo de excepción se les aplica el plan de pagos de manera automática. Aún nos encontramos en proceso de facturación y entrega de planillas del mes de septiembre, por lo que deben registrarse casos de clientes que todavía no han recibido sus facturas.

-¿Qué porcentaje de los usuarios no han recibido los beneficios que prometió el Gobierno?

-Cómo se indicó aún no se culmina el proceso de facturación del mes de septiembre, en los siguientes días que se termine, determinaremos con mayor precisión estos porcentajes.

Y cuando uno se dispone a descansar el fds y llega esto @CNEL_EP cual es la famosa revisión . Si los valores son altos y con pago inmediato pic.twitter.com/teKgqwCQEU — Marisela Navarrete. (@virmanac) September 26, 2020

todo lo de la revisión de facturas fue un chiste, a mi solo me difirieron a 12 meses la factura que arbitrariamente subieron el valor. de paso me han pedido el código de cuenta 5 veces y lo vuelven a pedir. y, esto que les demostró con evidencia fotográfica que consumía -280kwa — Roger Cabello (@rcablun) September 28, 2020

- ¿Qué ha impedido que se cumpla con lo prometido?

- En la Unidad de Negocio Guayaquil se está cumpliendo con la facturación y reparto de planillas desde el 22 de septiembre; todos los clientes reciben los beneficios que les otorga el Gobierno Nacional. Cada factura llega con el detalle explicativo de compensaciones e incluso con las notas de crédito que es un referente del saldo que tiene en su beneficio muchos clientes