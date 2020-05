Dos locales de repuestos de carro fueron asaltados la madrugada del 11 de mayo

La delincuencia no para, ni siquiera por las restricciones de movilidad tras la pandemia del coronavirus, ni por los supuestos recorridos que hace la Policía las 24 horas en Guayaquil.

La madrugada de este 11 de mayo, cinco delincuentes tuvieron tiempo suficiente para treparse por un techo, cortar los cables de una alarma, ingresar a dos locales comerciales de repuestos de vehículos y robarse, entre ambos negocios, alrededor de $5.400.

Ocurrió entre las calles Vélez y Antepara en el centro del Puerto Principal. Los antisociales, según indica una de las testigos que prefirió no dar su nombre, eran cinco, retiraron una parte del tumbado del techo del negocio de Alfonso Castillo, a quien guardias de seguridad del sector le llamaron para decirle que su local había sido asaltado.

“A las 05:00 me llamaron y enseguida me puse en contacto con la Policía. Llegué enseguida y veo que se me llevaron un televisor y $ 2.500 de la caja”, cuenta con tristeza el propietario de uno de los negocios.

El lugar del tejado por donde ingresaron los antisociales. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

El segundo local asaltado es el contiguo al de Alfonso. Allí si sonó la alarma y por su ruido, guardias de seguridad y vecinos se enteraron del robo. Sin embargo, los antisociales se las ingeniaron para, en pocos minutos, llevarse una maleta de una de los trabajadores del local, donde guardaron $ 2.900 de la caja de ese negocio. Los propietarios prefirieron no identificarse. Las cámaras de vigilancia del sitio lograron captar los movimientos y siluetas de dos de los asaltantes.

Esta mañana personal del departamento de Criminalística, recogía huellas para iniciar un proceso de investigación pero no dio más detalles. Los afectados esperan que pronto todos los asaltando sean capturados.