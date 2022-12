Dos personas fueron encontradas asesinadas la mañana de este viernes 2 de diciembre en la parroquia Anconcito en la provincia de Santa Elena. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de un basurero.

Se conoció que personas que caminaban por este lugar se percataron del hecho. Las dos víctimas estaban maniatadas y con heridas de bala. Los perdigones impactaron en sus cráneos.

La policía llegó al lugar a realizar las pericias respectivas. Una de las víctimas quedó boca abajo. Mientras que a cuatro metros estaba el otro fallecido con la boca hacia arriba.

Se presume que los asesinos terminaron con la vida de estas dos personas en horas de la madrugada. En el sitio los agentes no encontraron documentos de identificación.

Para la ciudadanía, que este tipo de crímenes continúe dándose en la Península evidencia que las autoridades locales y de Gobierno "poco o nada están haciendo", como asegura Joffre Calderón, del cantón La Libertad.

Ya no recuerdo cuando fue la última vez que no se escuchó hablar de muerte en la provincia de Santa Elena. Desde el año pasado todo ha sido sangre y lágrimas. ¿Saben qué es lo peor? Que a las autoridades no les importa nada.

Zulema Vallarino,

​habitante de Santa Elena