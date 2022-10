La Policía Nacional y la del Perú están tras la pista de la pareja de Sandra Villena Manríquez, principal sospechoso de la mujer peruana que fue encontrada sin vida la tarde del pasado 26 de octubre en un hotel de la avenida Guido Chiriboga y calle Tercera en el balneario Montañita, en la provincia de Santa Elena.

Los agentes, según confirmaron las autoridades a EXPRESO, han cruzado información del individuo que está siendo buscado en ambos países. Las cámaras del sitio de hospedaje captan por última vez al sujeto la mañana del pasado domingo, 23 de octubre, cuando abandona la habitación y se dirige hacia la administración en donde canceló por otros dos días el cuarto y salió del lugar con rumbo desconocido.

El seguimiento mediante los dispositivos se convirtió en el más importante para dar con los rasgos del sujeto, asimismo se escuchó las versiones de los empleados que atendieron a la víctima durante su estancia en el balneario, considerado uno de los puntos turísticos de la Península. La joven y su acompañante, según lo confirman los testigos, estuvieron de fiesta antes de la muerte.

En el hotel solo se registró la mujer por lo que se desconoce la identidad del sospechoso. La muerte de Sandra, a decir de la Policía, fue por asfixia y su cuerpo inerte estaba en posición genupectoral, envuelto en una sábana y dentro de una maleta color azul, la valija estaba abierta.

Los investigadores presumen que una vez que el acompañante de la mujer terminó con la vida de esta, intentó ingresarla en la maleta y así poder salir con el cadáver sin levantar sospecha.

Villena de 32 años era oriunda de Piura (Perú) y arribó a Montañita el miércoles 19 de octubre, su estadía sería hasta el domingo 23, pero ese día solo salió del lugar el hombre con quien andaba.

“Según los empleados del hotel, el hombre que acompañaba a la víctima también tenía acento peruano, por eso estimamos que es de la misma nacionalidad. Tenemos algunas pistas del individuo”, indicó el capitán de policía, Marco Salazar, jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (DINASED), quien está a cargo del caso.

El oficial descartó que el cuerpo de la extranjera haya sido desmembrado como se rumoró en las redes sociales, tampoco tenía heridas de armas de fuego ni de puñal. Las pertenencias de la ahora occisa fueron encontradas debajo de la cama en donde estaba su cadáver.

Salazar indicó que en horas de la tarde del 26 de octubre se contactaron con los padres de la fallecida, los parientes confirmaron que la extranjera viajó a vacacionar a Ecuador en compañía de un amigo. Hasta la mañana de ayer el cuerpo de la víctima permanecía en el anfiteatro provincial de Santa Elena a la espera de la llegada de sus parientes.

Por el caso se podría ver afectado el turismo en el balneario de Montañita, en donde sus autoridades consideran que este caso es un hecho aislado y no tiene nada que ver con la violencia criminal que se vive en el país. “Al parecer se trató de una pelea de la pareja, lamentablemente ocurrió en Montañita. No hay que estigmatizar al balneario. La policía encontrará al culpable”, aseguró el gobernador Fulton Anchundia.

El asesinato de la extranjera revive el terror que se vivió en 2016 cuando asesinaron a dos jóvenes argentinas. Me apena que el nombre del balneario suene para mal, pero aún más me apena que los turistas, ni las familias que aquí viven no hallen la seguridad que requieren.

Daniela Garzón,

​habitante de Salinas