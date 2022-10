Playas: las alarmas de alerta temprano para actuar en caso de un tsunami no funcionaron

Las falencias que se registraron este 25 de octubre en el cantón Playas, uno de los tantos que participaron en el simulacro de tsunami que se llevó a cabo en todo el perfil costero y la región Insular del país; recayeron en la poca participación ciudadana y el sistema de alerta temprana que prácticamente nadie escuchó, según denunció la ciudadanía a EXPRESO.

Otra falencia que se criticó se centró en evacuar a 2.650 estudiantes de las escuelas del balneario al mirador del barrio Balcón del Pacífico, la parte más alta de Playas. El lugar resultó estrecho, mientras en las otras cinco zonas de seguridad destinadas para que, en caso de riesgo, la ciudadanía se concentre, no hubo más de 200 o -con suerte- 500 personas, reconoció el COE cantonal; presidido por el alcalde Dany Mite, quien reconoció los errores cometidos.

Que buscará otros posibles refugios y que los habilitará y que asimismo buscará la manera de que haya más conciencia ciudadana respecto a este tema, agregó.

Sin embargo, la ciudadanía aseguró que no participará en nada que organice la Alcaldía, puesto que está cansada de la indiferencia que existe por parte de la entidad a los problemas que experimentan. “El alcalde no tiene derecho a pedirnos nada, si no ha hecho nada por nosotros. Y debe reparar ese sistema de alarmas que nadie escuchó, así como debe reparar las calles, los parques, las aceras, en sí la obra pública que nadie ve”, se quejó Lucy Castro, habitante del cantón.

Sobre este último punto, los habitantes de Santa Elena también exigieron cambios a las autoridades de los tres cantones que conforman la provincia. Si bien, participaron alrededor de 10.000 personas en el simulacro y el tiempo, decenas se quejaron de los huecos que asoman en las calles secundarias de las tres ciudades, lo que traba la movilidad en casos de emergencia.

En Santa Elena se realizó un simulacro para educar a la ciudadanía en caso de tsunami. En la actividad se simularon desmayos y rescates. Se exige que, para un caso real, se arreglen las vías alternas.



Laura Quinto y Daniel Infante, ambos de Salinas, criticaron sobre todo las de Salinas. “Todas están en un estado deplorable. En un tsunami o terremoto, más nos matarán los choques que tengamos unos carros con otros al intentar esquivar o frenar de golpe para no caer en tremendos hoyos. Si las autoridades quieren prepararse de verdad, pues empecemos mejorando las rutas”, alertó Quinto.

En la actividad se simularon desmayos y rescates. El tiempo de evacuación fue de 15 a 20 minutos, un tiempo que, a decir de las autoridades, se debe mejorar.