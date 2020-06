Guayaquil, la ciudad más discriminatoria de Ecuador

De todo Ecuador, es en Guayaquil, el puerto principal del país, donde se da la mayor cantidad de actos discriminatorios y de odio entre ciudadanos. Lo dicen las cifras por denuncias acumuladas desde el 2018 hasta mayo de este 2020 de la Fiscalía General y que han sido facilitadas a EXPRESO, por esa misma institución.

Luego de las olas de protestas contra el racismo que se dan en Estados Unidos desde mayo pasado, y que desde entonces se han replicado en varios países europeos, tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, varias localidades con presencia de comunidades afros en Latinoamérica también se han manifestado pacíficamente.

En Guayaquil sí existe un movimiento de denuncia de la violencia racista Leer más

En Ecuador, específicamente en Guayaquil, en el sector de Socio Vivienda, una de las zonas de la urbe donde se concentran comunidades afroecuatorianas, dos movimientos sociales, como ya lo contó este Diario el pasado 8 de mayo, pintaron un mural con el rostro de estadounidense Floyd, como apoyo al nuevo estallido social contra el racismo. Aquello dejó en evidencia que la herida por ser víctima de discriminación racial en la comunidad negra en Ecuador está abierta, sangra y no da señales de curarse.

En Ecuador, desde el 2018 hasta mayo de 2020, entre actos de odio y discriminación se han presentado legalmente 1.148 denuncias, sin contar los delitos de actos de odio y discriminación relacionadas con violencia basada en género. Por discriminación hay 316 denuncias y por actos de odio 803.

Una familia afroecuatoriana en el sector La Trinitaria situada en el sur de Guayaquil, conversa en las afueras de su casa. Alex Lima/Expreso

Aunque las diferentes manifestaciones, en su mayoría, son en nombre del racismo, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, no existe un tipo penal exclusivo sobre racismo, por lo que, por ejemplo, si una persona afro quiere denunciar un acto racista lo hace bajo el nombre legal de discriminación u acto de odio.

Mae Montaño: "Muchos dicen que no son racistas hasta que sus hijos se relacionan con un negro" Leer más

Desde el 2018 hasta mayo de 2020, Guayaquil es la ciudad de Ecuador que registra la mayor cantidad de denuncias por discriminación y actos de odios. Acumula 291 denuncias legales. Le sigue Quito con 215; Cuenca con 59; Machala con 37 y Loja con 32. (ver infografía para saber cuales son las 10 primeras).

El abogado y político afroecuatoriano Lenin Hurtado indica a EXPRESO que los datos de la fiscalía son apenas un subregistro de la realidad, pues asegura, que la mayoría de actos discriminatorios, no solo por la etnia sino por la orientación sexual, nacionalidad, etc., no se denuncian.

Lenin Hurtado, abogado y político afroecuatoriano en Ecuador. 5 de mayo del 2016. Guayaquil- Ecuador. Diario Expreso Agencia (ag-expreso) Bolivar Parra/EXPRESO

“Si un afroecuatoriano, por ejemplo, se dedicara a denunciar cada vez que lo discriminan por su color de piel, pasaría yendo a la Fiscalía. La mayoría de personas no se animan a denunciar”, detalla Hurtado. “Ir a la Fiscalía por cada acto discriminatorio, a un ciudadano afroecuatoriano le resulta más cara la mecha que el candil”.

Él hace un análisis a las cifras de denuncias y cree que en su mayoría son por actos discriminatorios de otra índole y no por etnia. Hurtado cree que la discriminación racial es por el motivo por el que menos la gente se acerca a denunciar.

La estatuafobia se extiende por el mundo Leer más

Hurtado considera que el racismo es un problema cultural que no tiene solución en las leyes, aunque dice que la herramienta legal es necesaria.

“Es un tema cultural que tenemos que superar como sociedad. La leyes no disminuyen los actos racistas porque el racismo se aprende en casa. Al niño le dicen en su hogar no te juntes con el negro o no te juntes con el indígena, que no merecen ser tu amigo” Lenin Hurtado

Trabajar con la autoestima de la comunidad afro en Ecuador, dice, es una buena forma de afrontar de la mejor manera el racismo para que las víctimas no se convenzan de que son inferiores a los discriminadores. “Porque el racista se cuida mucho de ofender a las personas que lo puedan enfrentar”.

Acciones para promover la cultura afro que por ende le sube la autoestima a su comunidad, las hace en Guayaquil, la Casa del Centro Cultural de Afro, una organización extranjera que trabaja con comunidades vulnerables en Latinoamérica. El director de esta organización, el misionero Abel Aboudou, oriundo de África, cuenta a EXPRESO que el trabajo en sectores como la Trinitaria y Socio Vivienda, se hace para dar a conocer la riqueza cultural, gastronómica y espiritual del pueblo afroecuatoriano.

Protestas por racismo: todo sobre la estatua derribada de un vendedor de esclavos en Inglaterra Leer más

“Mostramos todo el tesoro que tiene esta comunidad, porque no solo es fútbol o la bellaza de las mujeres, hay otras potencialidades para dar a conocer de esta parte de la población”.

Los trabajos de la Casa Cultural son a través de labores relacionadas con la religión y de formación en los niños y entrenamiento y capacitaciones a los líderes sociales de estas comunidades situadas en varios puntos de la ciudad.