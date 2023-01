Rubby Andrade Bermeo, de 15 años, estudiante de la Unidad Educativa Camilo Destruge, lidera el grupo musical de su plantel (antes banda de guerra), pese a una discapacidad física en su pierna izquierda.

Junto a sus compañeros ensaya los pasos y maniobras que realizarán en las diferentes presentaciones a las que el plantel es invitado.

Ella se traslada con la ayuda de su madre y una prótesis de aluminio que le permite movilizarse y realizar acrobacias. “Hago entrenamientos como todos mis compañeros, si es de hacer abdominales los hago o ejercicios de piernas y me esfuerzo el doble, pero siempre cumplo con mi responsabilidad”, destaca.

Para Cyndi Bermeo, de 35 años, madre de la estudiante, no ha sido una tarea fácil educar a su hija mayor con una discapacidad.

“Mi hija tiene una personalidad muy luchadora, los doctores me decían que no iba a caminar, pero a los once meses de nacida empezó a dar sus primeros pasos. Tiene muchas metas y quiere practicar un deporte y ser policía”, señala.

Ella es la presidenta de la clase y sus compañeros la siguen. “Es la guía para muchos de ellos, eso demuestra que, a pesar de su condición, no tiene ningún impedimento físico ni emocional”, menciona Sara Pérez, docente del plantel, quien destaca la actitud de lideresa de la joven.