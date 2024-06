Día del Padre: Patricio Córdova, un viaje de crecimiento y superación familiar

Patricio Córdova, actual gerente comercial del Área de Perfumes y Limpieza para el Hogar de Tiendas Industriales Asociadas (Tía), empezó su carrera en 1995 en Magda Supermercados, una empresa capitalina que posteriormente fue adquirida por la multinacional.

En Magda Supermercados, con tan solo 24 años, inició su trabajo en el área de bodega, y su esfuerzo lo llevó poco a poco a ocupar cargos administrativos importantes. Desde asistente comercial hasta jefaturas, Patricio demostró que deseaba crecer profesionalmente. “Iba ocupando cargos pequeños, pero también creciendo. Mis compañeros de trabajo me decían que debía seguir preparándome y aprendí a manejar presupuesto, programación neurolingüística, herramientas digitales. No tenía ningún título de tercer nivel, pero me ayudaron a seguir formándome”, relata.

Para Patricio, la transición a Tía en 2011 fue un desafío, pero también una gran oportunidad de superarse. “Cuando se da este cambio, fue una grata noticia para todos los que nos quedamos. Tía dentro de la negociación asumió la antigüedad del personal. Yo vivía en la ciudad de Quito y se presentó la oportunidad de manejar la gerencia del área de perecederos, los productos fríos, algo que representó un reto por la cantidad y cobertura que teníamos”.

Patricio tiene tres hijos. Conoció a su esposa, Alexandra Morales, en 1995. Morales ha sido un pilar fundamental, apoyándolo en los momentos cruciales.

El gerente comercial reconoce el valor de la persistencia y la honestidad en su trayectoria. Agradece el apoyo recibido y las oportunidades que le ha brindado Tía, como el prepararse y terminar sus estudios de tercer nivel. “Antes de pandemia pude sacar mi título, lo cual me ha permitido compartir experiencias con otros. Es importante el aspecto laboral, pero también el académico”.

Alexandra Morales, esposa de Córdova, también habla con este Diario y nos cuenta el viaje que ha vivido con su esposo y las enseñanzas que como padre les ha dejado a sus hijos. “He visto todo su proceso, su crecimiento, los momentos que me decía: ‘Tengo que empezar a conducir’. Le ha metido ganas, y yo lo he dicho que tiene que escribir un libro porque su persistencia al darlo todo por su familia, sobre todo por sus hijos, ha sido admirable”, expresa.

Morales también cuenta el proceso que tuvo que vivir cuando salieron de la ciudad de Quito al Puerto Principal por temas laborales, y cómo eso les cambió la vida. “En ese tiempo yo tenía una peluquería en Quito, por más de 10 años. Tenía él que venir a Guayaquil. Yo no sabía todo el rumbo que nos iba a tomar a mí y a mis hijos, pero él nos dijo que lo más importante era estar en familia”, concluye ella.

Es originario de Ambato, migró a Quito a los 24 años y hace nueve años se mudó a Guayaquil. Este Día del Padre lo pasará en familia en el Puerto Principal.

Patricio Córdova es el gerente comercial del Área de Perfumes y Limpieza para el Hogar de Tiendas Industriales Asociadas (Tía). Miguel Canales Leon

Sebastián, su último hijo, de 24 años, comparte la admiración que siente por su papá. Él afirma estar orgulloso y sentir inspiración por su trabajo para poder triunfar en sus estudios. “Para mí es una inspiración completa de cómo empezó y hasta dónde ha llegado. Los niveles por los que ha pasado. Ha sido una persona que no se ha dado por vencida. Es mi papá”.

