¿Cómo mantener la salud mental en la paternidad?

En una era donde la simplificación de la vida cotidiana es evidente, la paternidad se mantiene como uno de los mayores desafíos. A pesar de los avances tecnológicos y sociales que facilitan muchos aspectos de la vida, el papel de los padres sigue siendo complejo y exigente.

Cada tercer domingo de junio, en la mayoría de los países, se celebra el Día del Padre, una ocasión para reconocer y honrar la labor de los progenitores. Sin embargo, más allá de los aplausos y reconocimientos que se ofrecen en esta fecha, es esencial recordar que, al igual que la maternidad, la paternidad implica un trabajo constante y significativo.

La psicóloga clínica Stefanía Miranda asegura que en la paternidad los desafíos son diarios. Enfatiza que uno de los más grandes retos es “poder enfrentarte contigo mismo ante una situación que puede ser probablemente nueva, y también el desafío de poder ir rompiendo esquemas dentro de la paternidad”.

Es importante recordar que, más allá de la paternidad, los hombres también asumen diversos roles en sus vidas: son esposos, hijos, hermanos, amigos y trabajadores. Estos múltiples papeles agregan capas de complejidad a la vida cotidiana.

El rol de los padres como proveedores

Un desafío persistente que los padres han enfrentado a lo largo de los años ha sido impuesto por la propia sociedad y se trata de que deben ser ellos los proveedores principales. Aunque las mujeres han logrado avances significativos hacia la independencia financiera, en muchos hogares aún se espera que el hombre asuma la responsabilidad principal de los gastos, especialmente aquellos destinados a los hijos.

“Es llevar toda una mochila puesta de responsabilidades: de proveer, de mantener sentimientos estoicos. Los padres se centran en poder generar una producción que levante los pilares de la familia, sin involucrarse muchas veces con ella. Hoy estamos rompiendo muchos estereotipos; sin embargo, es una carga que todavía nos desafía”, expone Miranda.

El poder ser padre sin una receta muchas veces ya es un desafío". Stefanía Miranda Psicóloga clínica

El impacto de la paternidad en la salud mental

Si los hombres no logran encontrar un equilibrio entre los numerosos desafíos de la paternidad puede tener repercusiones significativas, no solo en su salud mental, sino también en su bienestar físico. La falta de atención a las emociones y el estrés acumulado pueden manifestarse a través de diversos síntomas físicos, alerta la psicóloga.

Miranda explica que “cuando una persona deja de hacer lo que le gusta o ya no se siente motivada a hacerlo, cuando empieza a frustrarse, enojarse, llorar o sentir que algo está sucediendo, incluso dentro de su cuerpo, que algo va mal, es decir, duele el estómago, la cabeza, no se duerme las horas completas porque cuesta descansar, desde allí ya hay una incidencia de aquello (que la salud mental se está siendo afectada). El tema del rol que los padres tienen asignado termina siendo una maleta llena de emociones que muchas veces no son las más placenteras”.

¿Cómo equilibrar el tiempo entre el trabajo, cuidado de los hijos y tiempo personal?

La psicóloga clínica sugiere que una manera efectiva para que los padres puedan equilibrar el tiempo entre los hijos y los demás aspectos de la vida es mediante el establecimiento adecuado de rutinas. Estas deben incluir tanto actividades compartidas con familiares, amigos e hijos, como momentos a solas para poder auto cuidarse.

“La calidad de tiempo es importantísima; en ella se debe plasmar que los hijos sientan que estamos presentes, que los conocemos (...). La planificación nos permitirá saber en qué podemos emplear mucho tiempo y en qué no. Hoy, el tiempo nos viene reducido debido a esta interacción rápida que llevamos los seres humanos, queriendo resolver todo inmediatamente. Por eso, es fundamental establecer rutinas que detallen qué espacios son para los hijos”, indica Miranda.

Planificar es esencial para una mejor gestión del tiempo, permitiendo a los padres equilibrar sus múltiples responsabilidades. Sin embargo, es crucial recordar que las emergencias pueden surgir y, en ocasiones, los planes previstos no podrán llevarse a cabo.

Ante estas situaciones, es fundamental que los padres expliquen a sus hijos los motivos por los cuales la actividad planeada no pudo realizarse. Esta comunicación ayuda a los niños a comprender el panorama y a evitar sentimientos de decepción y desconfianza hacia el progenitor.

No hay una fórmula para ser buen padre, todo empieza por el ser humano como tal". Stefanía Miranda Psicóloga clínica

Los padres que buscan ser mejores que sus progenitores: pros y contras

Hoy es cada vez más frecuente escuchar que los padres aspiran a desempeñar roles mejorados en comparación con los de sus propios progenitores. Según Miranda, este cambio es altamente positivo, ya que implica un compromiso activo de romper con patrones que causaron sufrimiento en la infancia y adoptar prácticas de crianza más respetuosas y afectuosas.

No obstante, es muy importante tener precaución, ya que, al intentar superar el modelo paterno, existe el riesgo de buscar una perfección en la paternidad que resulta inalcanzable, puesto que como seres humanos estamos destinados a cometer errores y aprender de ellos.

“El tema de los trastornos de ansiedad tiene mucho que ver con la búsqueda de la perfección. Se relaciona con lo que la persona quiere ser y dónde quiere llegar (…). Muchas veces nos apuramos por alcanzar nuestras metas y no nos damos cuenta del proceso”, comenta la psicóloga.

¿Hay una fórmula para ser un buen padre?

Stefanía Miranda enfatiza que, aunque no existe una receta infalible para ser considerado un buen padre, existen varios puntos clave que pueden ayudar a alcanzar ese objetivo o acercarse a el mismo, pues “todo empieza por el ser humano como tal”.

“Cuando nosotros vamos resignificando nuestra infancia, vamos curando nuestras heridas y logramos ver el proceso que pasamos, nos damos cuenta de que hay cosas que no queremos repetir. Allí estamos buscando ser una mejor persona. Cuando puedo comunicarme de forma asertiva, trasladar lo que siento y expresar mis sentimientos, estoy siendo una buena persona”, asegura Miranda.

En este Día del Padre, es crucial recordar la importancia de la salud mental de ellos y reconocer que, al igual que cualquier persona, necesitan una red de apoyo para seguir adelante. Los hijos juegan un papel fundamental al enfatizar a los progenitores que, a pesar de las responsabilidades que enfrentan, no están solos y que la carga debe ser compartida.

