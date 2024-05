¿Qué hacer por el Día del Niño en Guayaquil?

Este 1 de junio se celebra el Día del Niño y en Guayaquil se prevén una serie de actividades de entretenimiento y culturales para festejar en familia. Desde actos oficiales hasta las programados por las empresas privadas y las familias se incluyen en la agenda que iniciará este 29 de mayo.

En la calle Panamá, en el corazón de Guayaquil, a las 13:00 de hoy, 29 de mayo, la banda municipal desarrollará el acto 'Vive la música guayaquileña'. El fin es llenar de vida y arte la zona a la que a diario y ya a partir de esa hora, acuden decenas de familias

Al día siguiente, en el centro de arte comunitario 'Zumar', en plaza Casuarina, habrá una tarde de juegos; y el 31 de mayo, de 10:00 a 16:30, los niños que asistan a la Biblioteca Municipal podrán disfrutar de una jornada completa de arte. Habrá lectura de cuentos, juegos y cine mudo para niños

Analía Carrillo, quien habita en Samanes, este día llevará a sus tres niños a pasar la tarde en ese espacio. "Ellas jamás han visto cine mudo y yo, siendo pequeña, me divertí muchísimo con él. Quiero que ellas experimenten este tipo de arte. Me parece bien que la impartan, pero me gustaría que actividades similares sean permanentes. Son una forma sana de distracción", pensó.

En el Garzocentro habrá una serie de actividades el próximo 1 de junio. Cortesía

Ese mismo 31 de mayo, en el Centro Comercial Terminal Terrestre de Guayaquil habrá un show de magia entre las 12:30 y las 14:30. Y ya para el 1 de junio, en el teatro José de la Cuadra Plaza Colón, la Reina de Guayaquil hará una fiesta para los más pequeños de la ciudad. La cita será a las 11:00.

Inflables y tableros de pintura, en cambio, se colocarán a lo largo de la calle Panamá también ese día, entre las 11:00 y las 18:00.

Sin embargo, los eventos públicos o los que se realicen en las escuelas y los centros comerciales no serán los únicos en la agenda. Algunas familias como la liderada por Sonia Aguayo han decidido celebrar con un picnic en el Parque Samanes.

"Nos reuniremos 17 personas, entre ellos 7 niños y llevaremos de todo: sánduches, fruta, ensalada de atún, dulces... Uff, será una tarde distinta y la excusa para compartir un día más en familia. Queremos hacerlo así aprovechando que los niños ya están grandes, el más pequeño tiene 11 años. Queremos inculcarles que la familia siempre es importante y que en familia siempre se la puede pasar divertido", señaló.

Los niños quieren que se replique la actividad con espuma que hubo semanas atrás en la calle Panamá. Cortería

A estos eventos se suman otros, como la Sinfonía de los Juguetes, un acto que tiene como protagonista a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG); que se presentará en el Teatro Centro de Arte, bajo la batuta del maestro Iñigo Pirfano y la participación especial del actor Santiago Carpio; y el desfile de personajes animados, que se desarrollará en el megaparque Logos Magic World.

Esta actividad iniciará a las 15:00 e incluirá fuegos artificiales. Y al igual que la Sinfonía de Juguetes tendrá un costo.

En el Garzocentro, en cambio, a partir de las 17:30, habrá un espectáculo circense. Bajo el nombre de Garzo Circus, los niños podrán disfrutar de música, zanqueros, caritas pintadas, premios y actos de magia. La entrada es libra.

