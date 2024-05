Un Mundo de Creatividad: Celebrando la Diversidad de Estilos en el Día del Niño

La forma en que los niños eligen vestirse es un mundo repleto de colores, texturas y estampados sinigual. Y es en estos instantes que se puede presenciar cómo se manifiesta su personalidad y desarrollo individual.

Desde temprana edad, ellos comienzan a mostrar gustos que reflejan características propias, utilizando la ropa como una herramienta para expresar su identidad y emociones. “Cuando somos adultos”, dice Denisse Zambrano, asesora de imagen y coach de programación neurolingüística, “en su mayoría elegimos la ropa pensando en la comodidad, la belleza, la moda, etc. En el caso de los niños, a partir de los 3 años empieza a notar sus preferencias en sus gestos y expresiones faciales”.

Denisse Zambrano explica también que algunas niñas eligen prendas que reflejen su feminidad y romanticismo, optan por estampados florales y tonos pasteles, en un estilo muy de princesa. Otros niños prefieren la comodidad, como la ropa de mezclilla y telas ligeras con colores más naturales y menos contrastantes.

También están aquellos que imitan lo que ven en casa, adoptando referencias y hábitos de vestir para parecerse a mamá o papá, o incluso a personas de plataformas digitales. Por ello es importante pensar en la correcta comunicación y hacerles saber que cada etapa tiene su forma apropiada de vestir, siempre con la supervisión adecuada.

Experimentar con la ropa de los niños no es difícil



La guía de los padres es importante en esta etapa. La clave será experimentar con sus looks. La moda y las tendencias no deberían arrastrarlos a ellos o quizás obligarlos a seguir un patrón definido, más bien debe ser algo divertido la elección del outfit que van a vestir.La idea es que las prendas proporcionen versatilidad y utilidad. Aprovechar moda no está mal, siempre y cuando sean amigables y ellos se sientan extraordinarios.

La Moda como Expresión: Descubre la Personalidad de tus Hijos este Día del Niño Miguel Canales

Mi consejo como mamá de tres siempre será llevar un diálogo abierto y sincero, cuidar de no ser muy permisivos y, con amor, imponer ciertas normas a sus elecciones.

Denisse Zambrano || asesora de imagen integral y coach de PNL



Tips para que los niños mejoren sus habilidades al vestirse



Haga que vestirse sea divertido y genere confianza: Intente decir algo tonto para que su hijo pueda corregirlo. Esto hace sentir a los niños inteligentes y les enseña a cómo vestirse. También hace que la prenda sea más interesante y llamativa a sus ojos. Elija frases como: “¿Te pongo la camisa en la cabeza o en los dedos de los pies?”, “Tal vez este zapato me lo ponga en la cabeza”. Explore prendas que no use con frecuencia: La exposición gradual y el cambio de perspectiva ayudan a su pequeño a acostumbrarse a él de una manera no amenazante. Puede escoger la ropa y vestir un muñeco o un peluche. Intente poner su juguete preferido (como su carrito de juguete o su pulsera de disfraces) dentro y fuera de un zapato. Ayude a su hijo a acariciar la ropa para exponerla al tacto. Modifique las prendas: Si ciertas prendas son demasiado difíciles para su hijo, intente cambiarlas para que sea más fácil. Por ejemplo, compre una talla más grande, zapatos sin cordones, use pantalones con banda elástica o ropa sin cierres. De esta manera, mientras su hijo aprende, será más fácil para él y, a medida que aprenda y se desarrolle, podrá avanzar hacia esas prendas más complicadas.

