Sus siglas han sufrido un ligero cambio, pero la lucha sigue en pie para el reconocimiento de sus derechos.

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Este recordatorio se celebra anualmente con el fin de promover el respeto e igualdad de derechos de los integrantes de la comunidad.

EXPRESO te presenta algunas opciones para que vivas el Día del Orgullo disfrutando de espacios y temática diferente.

BOB COFFEE

Tal como su nombre lo indica, lo que prevalece en este lugar es el café. Sus preparaciones y presentaciones son diversas y puedes pedirlo como capuccino, frapuccino, amaretto o como lo prefieras.

La variedad de su menú es tal que puedes, fácilmente, encontrar en la carta desde un exquisito y humeante café hasta camarones tempura, alitas, pizza, hamburguesas, un desayuno continental, bolones y muchísimos postres.

A propósito del mes del ‘Orgullo’ volverán a preparar su delicioso ‘Rainbow Cake Pride’ y por la compra de cada cake recibirás una pulsera Pride que podrás usar en su próximo evento que será el 25 de junio. Con la pulsera obtendrás el 10% de descuento en tu factura final.

Para celebrar este 28 de junio, la cafetería de los Osos Gigantes ubicada en Puerto Santa Ana (Edificio The Point, local 4) te ofrece un Show por el Pride Day con artistas invitados como Raphaella Del Río, dulces, promociones, música y mucho más; lo mejor de todo es que la entrada es gratuita.

En el evento -como cada día en Bob Coffee- podrás disfrutar de los más ricos cócteles y sangrías. Sus horarios de atención son de lunes a miércoles de 07:00 a 22:00, jueves y viernes de 07:00 a 00:00, sábados de 08:00 a 00:00 y domingos de 08:00 a 21:00.

Un "datito" adicional y muy empático es que cambiaron su imagen para hacer mención a la fecha.

TIJUANA

Experiencias mexicanas en un solo plato es lo que promete Tijuana. Con sabores auténticos del país de las rancheras, el tequila, los tacos y las enchiladas, este restaurante busca ser un referente de México en Ecuador.

Si de buenos eventos se trata Tijuana no se queda atrás, con el enfoque de querer unir a todos los ciudadanos de gustos diferentes ha preparado la ‘Pride Party’ que promete barra libre, show drag, premios y muchas sorpresas que no te puedes perder.

El cover tiene un valor de $20 incluye: barra libre de ron, gin y vodka. Si reservas con tiempo podrás acceder al sorteo de un premio Pride.

Estos eventos se darán en la sucursal de Urdesa, ubicada en la Víctor Emilio Estrada 1006, el 28 de junio; y en Tijuana Puerto Santa Ana el 29 de junio.

Puedes verificar los horarios de apertura de acuerdo a la dirección del local en su cuenta de instagram, algunos abren desde las 10:00 am.

"Échale un ojito" a las publicaciones, ¡No te arrepentirás!

MONALISA

Este bar-discoteca, derrocha colores, algarabía y un poco de erotismo en el Centro Comercial Aventura Plaza.

Un espacio dedicado a la comunidad LGBTIQ+, pero que permite el ingreso de todo aquel que desea vibrar al ritmo de la música y disfrutar cada show.

Sus festejos no se limitan a un solo espacio, realizan eventos en exteriores como el "Monalisa On The Beach" en Montañita donde sus visitantes disfrutan de distintas bebidas, shows de música y baile, shows con fuego, pirotecnia y luces, la presencia de Drag Queens, DJs y otros personajes.

Por este mes de junio, en conmemoración al Pride, tienen barra libre desde $10 en consumo.

En sus instalaciones puedes vivir y disfrutar de shows con recreaciones de artistas como Dua Lipa y Ariana Grande. Así también de jueves con algunas temáticas especiales como una noche mexicana o una noche rosa que consisten en vestir de acuerdo al tema que se plasme ese día.

Cada jueves es un nuevo viernes para ellos y Monalisa lo sabe bien.

LA CÚPULA

La Cúpula sabe de fiestas y en cada evento que realiza busca brindarte la mejor diversión que hayas podido experimentar en nombre de la felicidad.

Música en vivo, colores, artistas invitados y muchas otras sorpresas son los ingredientes de cada uno de sus eventos realizados en diferentes espacios de la ciudad.

Sunset Party, Ecuachella Sunset y Rooftop Brunch Party son los nombres que le han dado a sus grandes festejos. Este último se desarrollará el próximo 3 de julio desde las 11:00 hasta las 20:00 horas para dar un magnífico cierre al Pride Month.

Esta celebración privada que acogerá 100 invitados bajo reservas,promete 9 horas de música, Happy Hour de 11:00 a 14:00, GoGo Dancers, Drag Shows, piqueos y premios junto a la imponente vista del Río Guayas en el Hotel Perla Central. Puedes visitar su cuenta en instagram y conocer los detalles del evento.