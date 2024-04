Un día más de apagones, un día más de atascos en la 9 de Octubre

Es el tercer día que se registran apagones en Guayaquil y también el tercer día en el que el tráfico colapsa. El pasado 15 y 16 de abril, como lo ha venido publicando EXPRESO, las vías de la ciudad se han congestionado en el instante en el que la energía se ha ido. Y es que los semáforos han dejado de funcionar y la presencia de los agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según ha denunciado la ciudadanía, ha sido nula.

Las calles de Guayaquil, atascadas por efecto de los apagones Leer más

"He rodado cerca ya de una hora por el centro y me he quedado atascada en la calle Rumichaca. No he avanzado más de cuatro cuadras ante la falta de semáforos. Todos los vehículos se nos han venido encima: buses, vehículos livianos, motos, ciclistas. A los peatones los estamos dejando atrapados entre un auto y otro. Es un relajo. Que estrés conducir así", se quejó Lorena Calderón, guayaquileña que exigió a la ATM distribuir a su personal de mejor manera para oxigenar en lo posible a la ciudad.

(Lo invitamos a leer: "Ni para publicar los horarios reales de los cortes sirven. Ineptos. No mientan")

Según alertó, durante estos últimos tres días ha visto uno o dos agentes en las vías, aun cuando la señalética deja de funcionar. "Hoy que recorrí la Rumichaca y la avenida Quito, apenas vi a un uniformado; ayer, que lo hice por la Plaza Dañín, y el día anterior que recorrí la Francisco de Orellana, siempre cuando no había luz, vi también solo uno. Eso es impensable. Yo quisiera saber dónde están los agentes. Veo que en redes todos preguntan, pero obviamente las respuestas por parte de la autoridad no llegan. Siempre es igual", sentenció.

Con estos cortes de energía y sin agentes de tránsito en las calles, el tráfico en Guayaquil es cruza como pueda. — €v€ (@laflaca_EV) April 17, 2024

Un escenario similar se vivió a lo largo de la avenida 9 de Octubre, que incluso registró más tráfico que el de ayer, 16 de abril. Las filas son interminables, los conductores están invadiendo el carril y hay quienes están usando hasta los parterres para circunvalar, según lo constató EXPRESO.

Este es el tercer día en el que la avenida 9 de Octubre permanece aún más atascada de lo habitual. Carlos Klínger

"No sé como se pudo ocurrir desplazarme con esta avenida, que de por sí es agobiante. Mire como está todo, todos los pasos cebra están invadidos y hay vehículos que quieren pasar encima mío. ¿Dónde está el control? Esta ruta es vital. ¿Por qué la ATM no está aquí? ¿Qué diablos está esperando? ¿Un choque?", cuestionó Paula Segovia, conductora que intentaba avanzar hasta el sector de la Bahía. No estaba ni a mitad del camino y llevaba 75 minutos rodando y dando vuelto por el mismo sitio.

Guayaquil es un CAOS!!! Cada 4 cuadras no hay semáforos xq no hay luz, parece que vivimos en la prehistoria. En plena avenida Quito y Machala sin semáforos, imagínese, avenidas tan grandes, con fuerte tráfico...no se podía cruzar era un desastre. — Gato Gamer (@skipergabu11) April 17, 2024

Semáforos apagados y vías atascadas tras el corte de energía en Guayaquil Leer más

Ana María Ledesma, quien se encontraba en la misma vía e intentaba llegar hasta la avenida Malecón, dijo saber que experimentaría un "pésimo día". "Desde que se fue la luz en la madrugada, sentí que viviría un día estresante. Llevo dos horas atascada e intentado llegar a mi destino, perdí ya una reunión. Era importante. Me enoja tanto tener que vivir situaciones como estas. Me parece increíble que cada que llueve o se va la energía, la ciudad colapse. No tiene lógica", pensó; al asegurar que este 18 y 19 de abril, tras lo decretado por el presidente Daniel Noboa, permanecerá en casa.

(Lo invitamos a leer: El Gobierno decreta suspender dos días laborales por la crisis energética)

El hecho, aunque la aleja del tráfico, no logra convencerla. "En casa mi enemigo será el calor. Sin aire ni ventilador, sin árboles a mi alrededor, voy a sofocarme. No sé realmente qué resulta peor. Solo me pregunto por qué tuvimos que llegar a estos extremos. ¿Pudimos haber evitado una crisis energética? No lo sé, a veces creo que sí", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!