Era buscada por su presunta participación en el sicariato de un bebé de 7 meses de edad. El domingo 12 de junio, Alisson Marisol González Real fue capturada en el cantón Milagro, provincia del Guayas; y su aprehensión fue publicada en las cuentas sociales tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional. Pero la divulgación de su captura trajo críticas por parte de la ciudadanía, ante la restricción de mostrar el rostro de la detenida.

¿Por qué tapan la cara de la criminal y no de los policías?, se preguntó el usuario David Barrezueta, mientras que @Byron 17726777 también mostraba su enojo del por qué tapan la identidad de los detenidos.

Una crítica que aterrizó en Guayaquil, donde el Cabildo porteño decidió exponer en las vallas publicitarias los rostros de los presuntos delincuentes que son atrapados por agentes municipales, dentro de los Puntos Municipales de Atención (PUMA). Así lo dio a conocer la alcaldesa Cynthia Viteri, como parte de las medidas de seguridad que está implementando en la ciudad.

Desde ahora en las vallas publicitarias se muestran los rostros de los delincuentes atrapados por nuestros Agentes de la Alcaldía de Guayaquil y nuestro plan PUMAS. pic.twitter.com/iwPgW9Eqya — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) June 12, 2022

Pero, ¿qué tan legal y constitucional es la medida? Si bien, hay voces ciudadanas que piden se muestre el rostro de quienes son detenidos en actos delincuenciales, abogados y expertos tienen sus objeciones.

Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional y exfiscal provincial del Guayas, explica que el artículo 529.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece de manera clara y precisa en qué circunstancias se puede hacer pública, física y ante la comunidad o medio de comunicación, a una persona detenida. Esto, siempre que se haya calificado la legalidad de su detención ante un juez.

Y, solo en delitos como: inviolabilidad de la vida (muerte), contra la integridad sexual (por ejemplo, violación) y delito de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar y los delitos de robo con muerte, sicariato, trata de personas y tráfico de migrantes.

El exmagistrado aclara que la publicación es únicamente para identificar al detenido, pues eso no significa que sean culpables; por lo tanto, se debe respetar su estado de inocencia.

“Si la alcaldesa quiere gastar dinero en esto, ojalá que sean mejores fotos, porque vi unas donde no se detecta bien quiénes son los detenidos”, señala Gagliardo, al aclarar que, en caso de que Viteri ordene que las publicaciones sean por delitos diferentes a los ya mencionados, “estaría yéndose más allá de sus atribuciones. Si es el caso de personas que no se ha legalizado su detención, estaría vulnerándose derecho de la persona, porque toda persona se presume inocente mientras no haya sentencia condenatoria ejecutoriada”, reitera el exfiscal provincial.

Una de las vallas que muestra los rostros de detenidos en flagrancia está ubicada en la avenida 9 de Octubre y la calle Tulcán. Alex Lima

Según el Municipio, actualmente la iniciativa se ejecuta en 20 vallas de la ciudad que cuentan con los permisos correspondientes y que la publicación va por cuenta de la empresa privada.

“Lo que nosotros hemos publicado son personas atrapadas en flagrancia, que han cometido un delito en flagrancia. En diciembre 24 de 2019 cambió el COIP y permite en el artículo 529 poder publicar el rostro de la persona cuando se tratan delitos en flagrancia”, declara Viteri a través de un comunicado.

En las vallas, añade, se incluye a la persona aprehendida en delitos contra la inviolabilidad de la vida, que también puede ser un robo con arma.

(...) si lo hace a nivel de otros delitos que no corresponden por todos lados, con un gasto muy fuerte de publicidad, de gastos del Municipio, de los ciudadanos, eso sí sería muy criticable.

Antonio Gagliardo

exjuez de la Corte Constitucional y exfiscal provincial de Guayas

Vamos a poner adicionalmente qué fiscal tiene el caso. Esa información es pública. No estoy poniendo ‘el fiscal lo dejó libre o que no actúa bien’, sino los datos del caso. Lo mismo con el juez (...) Cynthia Viteri

alcaldesa de Guayaquil

Creo que es más un asunto de tinte político, para tratar de demostrar que algo está haciendo la Alcaldía, aparte de lo poco o mucho que ha hecho durante todo este tiempo (...) Jaime Molina

ciudadano

Para el ciudadano Jaime Molina, mostrar los rostros de las personas que están detenidas en vallas publicitarias “es más un asunto de tinte político (...) todo eso para tener adeptos políticos y su reelección para la alcaldía. Al final del camino, todo es político (...) lo que no hicieron en cuatro años, quieren hacerlo en un mes”.

Desde el punto de vista constitucional, considera que se deben ver las acciones tanto de la Fiscalía como de los jueces, para ver cómo se están manejando esos casos.

“Al final, todos perdemos, los ciudadanos porque estamos a merced de una delincuencia que está totalmente armada, tanto así que no respetan policía, marina, ni ejército. Lo que nunca se ha visto, no respetan niños, mujeres”, resalta.

El abogado y periodista José Espinoza lamenta que la ley esté más a favor de los delincuentes. “(...) yo no tengo confianza absolutamente en nada, me da asco y vergüenza vivir en el país (...) da indignación de muchos jueces y fiscales, muchos no están preparados para ocupar esos puestos”, repara el profesional.