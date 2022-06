La violencia en Guayaquil alcanza a una casa de salud

Cinco tiros mantienen hospitalizado a José Arturo Rivas Lozano, de 41 años. Él fue baleado la tarde del martes en los exteriores de una plaza comercial de la vía a Salitre, en la provincia del Guayas. Al momento del ataque estaba acompañado de su esposa y de su hija.

Rivas conducía su vehículo Ford Explorer cuando fue atacado a tiros por sujetos que se transportaban en un carro blanco. Estos le descargaron 60 impactos de proyectil, 29 de ellos fueron disparados con un fusil y 31 con un arma 9 milímetros, de acuerdo a información de la Policía.

Con heridas en la espalda, cuello y rostro, fue trasladado en una ambulancia a dos clínicas, una en Samborondón y otra en el sur del Puerto Principal. Sin embargo, al no ser recibido lo llevaron hasta el hospital Luis Vernaza, donde permanece internado.

La noche del martes, siete horas después de este ataque a bala, la Policía, tras una llamada de emergencia al ECU-911, capturó a 18 personas, entre ellos a un colombiano y una mujer, quienes, según se sospecha, custodiaban el hospital donde está internado. Siete de los capturados registran antecedentes por robo, asociación ilícita y tráfico de droga.

El coronel William Barreno, jefe del distrito 9 de Octubre, reveló que la mujer detenida es la esposa del herido y que su aprehensión se produjo luego de que ella cancelara $ 5.000 para la hospitalización de su cónyuge.

Así quedó el vehículo de la víctima baleada en Plaza Milann. Christian Vinueza

“No justificó la procedencia del dinero, además, en uno de los tres vehículos, en donde se trasladaban las personas que le daban custodia a su cónyuge, se encontró un arma de fuego y en su cartera más dinero. La señora dijo que este vehículo era de su propiedad y por eso fue detenida, también por sus presuntos nexos con los capturados”, explicó.

Reveló que los custodios de Rivas ingresaron de forma abrupta y sin registrarse en la bitácora del hospital hasta un parque que está dentro de la casa de salud. “Estaban a unos diez metros de la puerta, pusieron resistencia. Su intención no era atacarlo, sino darle protección. Eran los mismos vehículos que estuvieron en la clínica Alcívar”, confirmó el jefe del distrito 9 de Octubre.

El coronel Hugo Silva, subcomandante de la Zona 8, explicó que durante el ataque la víctima se movilizaba en un carro blindado y descartó que las personas que fueron detenidas hayan tenido la intención de matarlo.

Pero en la clínica y en los alrededores del Luis Vernaza hay temor. Laura Quijano, quien tiene un negocio ubicado a una cuadra del centro hospitalario, teme que la escena que se dio en la plaza comercial, se replique. “No ha sido una excepción que asesinen a alguien que está hospitalizado, pasó ya en una clínica del norte. Los delincuentes ahora son avezados”, señaló.

Para Jorge Carpio, quien se alistaba para ir a una consulta al Vernaza, la preocupación era similar. “¿Y si hay problemas? ¿Y si mejor cambio la cita para otro día?”, se preguntaba; al cuestionar qué pudo haber pasado para que los ahora retenidos se salten la seguridad. “Aquí siempre nos piden papeles, pasamos por el torniquete, nos revisan minuciosamente, la seguridad es realmente buena. Nunca se ha reportado nada malo”, precisó.

Antecedente. El hombre de 41 años recibió cinco impactos de bala mientras conducía un vehículo por los exteriores de una plaza comercial en vía a Salitre.



EXPRESO consultó al hospital sobre cómo los detenidos se saltaron la bitácora del centro hospitalario, pero desde el Departamento de Comunicación defendieron que los protocolos de seguridad del hospital y la respuesta de la policía fueron adecuados. “Eso permitió que no ocurriesen incidentes dentro”, precisó.

En contra de Rivas Lozano, más conocido como Joselo, habría dos pedidos de acabar con su vida: uno de parte de un individuo apodado Samir y otro de alias Orejas. Esto fue revelado por un informante que ayer dialogó con este Diario.

Pero, ¿por qué lo quieren matar? Presuntamente por una disputa relacionada con el tráfico de drogas, pues sus contrincantes mantendrían una alianza con la banda Los Choneros, mientras que él sería uno de los capos de Los Lagartos, que es liderada, según lo investigado, desde la cárcel por Christian Mantilla Cevallos, apodado Choclo.

Ayer, 18 personas involucradas por el caso fueron detenidas por la Policía. Christian Vinueza

Este último habría tomado el mando de la banda luego de que el 29 de junio de 2020 se reportara la presunta muerte -por COVID- de su hermano, Geovanny Mantilla, alias Gorras, quien tres meses antes había sido señalado, junto a Joselo, como uno de los responsables del asesinato de Ronald Roberto Nieto Torres, ocurrido el 7 de marzo, a pocos metros de un centro comercial de la ciudadela Vernaza Norte.

Por ese crimen, Rivas se encuentra llamado a juicio, con medidas diferentes a la prisión preventiva, porque las autoridades judiciales consideraron que no era necesario que vaya a prisión, consta en los expedientes. Incluso, hubo una apelación por parte de la Fiscalía en junio de 2021, para solicitar la prisión, pero el pedido fue negado porque el procesado cumplía con las presentaciones periódicas impuestas.

Sin embargo, Joselo incumplió la medida el pasado 27 de mayo, al no presentarse a la audiencia de juzgamiento en su contra, por el delito de asesinato. En los expedientes no se precisa si, por no acatar esa orden judicial, se giró alguna boleta de captura en su contra.

En los registros de la Función Judicial, ese es el último proceso en el que consta José Arturo, quien -hasta el día del atentado- supuestamente habitaba con su familia en la etapa Brillante, de La Joya, en la parroquia La Aurora, del cantón Daule, a pocos minutos de Milann Plaza, sitio en el que sufrió el ataque.

Pero Joselo no siempre vivió en una zona residencial. La fuente revela que su barriada ‘original’ está a pocos metros de un supermercado del sector Santiaguito Roldós, de Guayaquil. Así consta en los registros oficiales.

Joselo tiene 41 años, pero su historia judicial (ver cronología adjunta) empezó en 2004, pues el 21 de julio de ese año habría participado en un robo que generó un perjuicio de más de $ 138 mil en contra de las víctimas. El hecho se suscitó en un edificio de las calles Escobedo y 9 de Octubre, sitio en el que ataron y encerraron a uno de los propietarios del inmueble y a los empleados, mientras ‘vaciaban’ la casa.

CRONOLOGÍA

30/08/2004. José Rivas fue procesado por robo. En su versión contó los detalles de quiénes actuaron junto a él.

26/10/2004. Fue procesado por segunda vez, por el delito de robo.

24/06/2016. Lo procesaron por el delito de asociación ilícita.

04/07/2016.Fue procesado y llevado a juicio por la delincuencia organizada. Fue sentenciado a 18 meses de prisión.

30/07/2020. Procesado por asesinato. El caso no ha sido resuelto.