Desmantelan centro de matrículas vehiculares falsas en Guayaquil: hay un detenido

Un operativo policial realizado la tarde y noche de este jueves 10 de julio en el suburbio de Guayaquil, al sur de la ciudad, dejó como resultado la captura de una persona buscada por la justicia y el decomiso de miles de especies para la matriculación de vehículos que estaban siendo utilizadas para legalizar el estado de automotores de forma ilícita.

El allanamiento fue liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, en una vivienda ubicada en las calles Oriente y la 35. Este inmueble había sido identificado por la Policía Judicial gracias a labores de inteligencia e información reservada facilitada por la ciudadanía.

Durante la incursión se encontraron documentos originales de más de veinte agencia de tránsito de varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de todo el país.

“Sacamos a relucir lo que hemos venido diciendo: hay corrupción en los diferentes municipios, a través de sus agencias de tránsito. Encontramos miles de documentos fraudulentos de las matriculaciones y revisiones vehiculares que generan ingresos a las economías criminales”, dijo el ministro.

Detalló que se hallaron las especies valoradas y adhesivos de las agencias de tránsito de Guayaquil, Durán, Quito, Manta, Villamil Playas, Naranjal y otra veintena de GAD. “De las que hemos encontrado llenas, hemos podido comprobar que tienen numeraciones alteradas”, enfatizó.

Estas evidencias de matriculación vehicular fraudulenta fueron halladas en inmueble de Guayaquil

Como ejemplo de la corrupción en las agencias de tránsito municipales, citó el caso de la ciudad de Manta, la cual ha tenido una capacidad para matricular 13.000 en lo que va del año; sin embargo, en esta agencia se han tramitado los documentos de 35.000 automotores.

“Hago una llamado a los Municipios, para decirles que definitivamente no tienen capacidad para manejar sus agencias de tránsito, están siendo utilizados para generar economía criminal. Si no tienen la capacidad, no lo sigan haciendo, están afectando a los ecuatorianos. Vamos a seguir interviniéndolas”, advirtió Reimberg.

Una persona fue detenida en el operativo

En el operativo se encontró a un ciudadano en la vivienda allanada, el cual tenía dos boletas de captura vigentes por los delitos de violación y agresión, por lo cual fue detenido para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

Asimismo, decenas de cajas llenas de documentos e impresoras que eran utilizadas para llenar las especies valoradas fueron decomisadas y trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial para las investigaciones pertinentes.

