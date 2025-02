Un deslave sacude la calma de una ciudadela en Daule

Debido a las torrenciales lluvias que ha experimentado a lo largo de esta semana la provincia del Guayas, la tarde del 21 de febrero se registró un deslave en uno de los cerros que colinda con una etapa de la urbanización Villas del Rey, en la parroquia La Aurora, en Daule. El incidente afectó parte del muro de esta ciudadela.

El hecho causó conmoción entre los moradores, pues el ruido que ocasionó el impacto de la tierra contra el concreto fue tan fuerte que los vecinos lo confundieron con una explosión. “Pensé que se trataba de una detonación por alguna construcción o algo, no que la tierra cedió y rompió los muros”, comenta Felipe Castro, de la etapa Reina Isabel, donde ocurrió la emergencia.

Al igual que él, otros habitantes como Indira Reyna también se sorprendieron por el incidente, aunque no era algo completamente inesperado. “Claro que me asustó, como a todos, pero ya sabíamos que tarde o temprano podría pasar. Ese es el riesgo de vivir con un cerro como vecino; no estás del todo seguro. Ya se ha advertido a las autoridades en otras ocasiones sobre el peligro que nos representa este montículo de tierra durante el invierno. Nosotros no hemos pedido que lo detonen, no, jamás, pero sí que coloquen mejores mallas de contención para evitar posibles daños cuando la tierra se deslice”, detalla.

Las autoridades se pronuncian

Sin embargo, desde el departamento de Riesgos, aseguran que no han recibido este tipo de denuncias o pedidos. “No han alertado de ello. Nadie espera esto porque se supone que ese cerro es una roca maciza”, detalla Stalin Quiñónez, jefe de esta unidad.

Al momento del incidente, las autoridades constataron que no hubo heridos ni afectaciones a las viviendas, únicamente a la pared que separa el exterior del interior de la etapa. Por lo que se procedió con el retiro de escombros y la reparación de la pared.

En cuanto al arreglo, al tratarse de un suceso emergente, se está discutiendo la intervención del Cabildo, “que saldría del presupuesto y, si se interviene, será con mano de obra”, indicó Quiñónez.

El riesgo, por otra parte, aún no ha sido definido en cuanto a posibles incidentes adicionales, pero creen que este hecho se debe únicamente a las fuertes lluvias. “Creería que no se presentará otro caso, pero la siguiente semana tendremos un panorama más claro sobre si hay peligro o no”, detalla.

No obstante, esta respuesta no genera calma entre los moradores, que instan al Cabildo de Daule tomar medidas preventivas de manera inmediata. “Deben poner mallas, no pueden quedarse con los brazos cruzados. En varias zonas urbanas de la Sierra se han registrado deslaves y mortales. Por último, no arreglen la pared, pero destinen dinero a medidas de mitigación”, exigió la también moradora Diana Jaramillo.

