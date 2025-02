5.900 toneladas de basura retirada de las alcantarillas de Guayaquil tras las lluvias

Un total de 5.486 toneladas de basura han sido retiradas de los sumideros y alcantarillas desde la noche del jueves 20 hasta la mañana del viernes 21 de febrero, fechas en las que se reportaron fuertes lluvias que inundaron gran parte del Puerto Principal.

El invierno de 2025 que enfrenta Guayaquil ha evidenciado diferentes afectaciones debido a la presencia de estos materiales en las tuberías, tales como desbordes, interrupción del flujo de agua y daños en las tuberías.

De acuerdo con Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (Dacse), se atendió un total de 28 puntos por acumulación de agua en 16 sectores de Guayaquil. Entre las acciones realizadas, se llevaron a cabo obras de mitigación, entrega de kits de emergencia, atención veterinaria, entre otras medidas.

Esto forma parte de las iniciativas implementadas a raíz de la alerta emitida por el COE cantonal el 21 de febrero, debido a las intensas precipitaciones que afectaron a la Perla del Pacífico. Por ello, entidades como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el Cuerpo de Bomberos, la Empresa Pública de Parques, Interagua, Obras Públicas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua han intervenido en varios puntos de la ciudad para atender los incidentes relacionados con las lluvias.

A pesar de las intervenciones, la ciudadanía considera que las medidas adoptadas por las autoridades locales para mitigar el desbordamiento de las calles siguen siendo insuficientes.

“Hacen de todo, según publican en sus redes, pero el panorama es peor que el de los años previos; no parece que hayan hecho algo que mejore la situación. No sé qué deben hacer, pero tienen que adoptar enfoques diferentes, porque si lo que hacen no da frutos, deben cambiar de estrategia. De lo contrario, estamos destinados a seguir con calles y casas llenas de agua”, sentencia Alberto Tenorio, habitante de Sauces 4.

Desechos retirados en todo 2024

Según Dacse, en todo el 2024 se reogió cerca de 1,8 millones de toneladas de desechos. Urvaseo, en cambio detalló que en toda la urbe se generó desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2024, un promedio de 3.959,40 toneladas de desechos diarios.

Siendo los puntos donde con mayor frecuencia donde se recolectaba estos residuos en las cooperativas Martha de Roldós y Flor de Bastión, mientras que en el centro-norte de la ciudad, los puntos críticos fueron las calles García Moreno y Colón, José de Antepara y Sucre. En el sur de la ciudad, los sectores con mayor cantidad de residuos fueron Guasmo Sur, en la Avenida Cacique Tomalá, y Los Laureles.

