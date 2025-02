Lluvias en Guayaquil: 8 zonas quedaron afectadas por acumulación de agua

Debido a las fuertes lluvias que se presentaron desde la noche del 21 de diciembre hasta la madrugada del 22 de febrero, Segura EP informó que un total de ocho zonas presentaron inundaciones, razón por la cual tuvieron que ser intervenidas por trabajadores del Cabildo e Interagua.

Según la empresa pública, la zona más afectada fue el norte de Guayaquil, en barrios como Sauces 3 y 4, Urdesa Norte y Central, y parte de Mucho Lote 1 y Bastión Popular.

Ciudadanos como Marcelo Acosta, residente de Sauces 3, se levantaron este sábado 22 de febrero con las calles llenas de agua y basura arrastrada por la corriente generada por las grandes cantidades de agua que inundaron las vías internas de la ciudadela.

“El agua sucia incluso entró dentro de mi casa, y la basura se acumuló en mi portón; esto no puede ser posible. Estaba preparado para goteras, pero no para que agua negra y turbia entrara a mi hogar. La alcantarilla se desbordó y lo único que podía hacer era ver cómo poco a poco las tuberías colapsaban. Honestamente, no sé qué hacer, este es un problema que se repite cada año. No sé cómo haré el próximo invierno, cada vez estoy más viejo y con menos fuerzas para limpiar”, relata.

Asimismo, Martín Castro, quien reside en el sur de la urbe, en la ciudadela 9 de Octubre, detalla que sufrió el mismo panorama. “En mi patio tenemos un desagüe, y ese desagüe comenzó a desbordarse; apestaba horrible. Por suerte, no salió nada, pero el olor era insoportable. Mis hijos, que duermen en los cuartos de atrás, tuvieron que venir con nosotros porque la pestilencia no los dejaba dormir”, comenta.

El sur afectado

Según el reporte de Segura, las zonas del sur de la ciudad también quedaron afectadas, incluyendo la avenida 25 de Julio, Luque y García Moreno, en el Barrio Centenario, y la intersección de las calles 23 y La Q en el Suburbio del Puerto Principal.

Ante esta situación, las autoridades locales iniciaron labores de limpieza de alcantarillas y sumideros, que, según la ciudadanía, no fueron efectivas. “Siempre es lo mismo, vienen, se nota su presencia, pero no se percibe una mejoría. Limpian, quitan basura o destapan tuberías obsoletas, pero no pasa nada. El agua sigue filtrándose y desbordándose. Esto no es solo un problema de que los guayaquileños boten basura, también es un problema de que las autoridades no han hecho una regeneración masiva del sistema de alcantarillado de Guayaquil, que está obsoleto”, comenta Felipe Gómez, habitante de La Pradera 1.

