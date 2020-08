Al menos 400 denuncias comunitarias al mes recibe el Municipio de Guayaquil

Desde su creación en mayo de 2019, la Jefatura de Denuncias del Municipio de Guayaquil, hasta el 5 de agosto de 2020, ha recibido 6.045 denuncias ciudadanas por el incumplimiento a las ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones municipales.

Así lo menciona a EXPRESO la jefa de ese departamento, Eliana Mejía, quien además asegura que todos los requerimiento son atendidos y que cada uno en un plazo máximo de 30 días.

De acuerdo a lo indicado por Mejía, las denuncias ciudadanas más comunes que se reportan, son por incumplimientos a las ordenanzas de edificaciones y construcciones, como construcciones sin permiso y fuera de la norma técnica. De locales comerciales improvisados en lugares no permitidos o sin permiso de funcionamiento. Denuncias por obstrucción y mal uso de la vía pública, como instalación de letreros, restaurantes, personas en las veredas y consumidores de drogas e indigentes en espacios comunitarios como parques. De mala disposición de desechos: sacar basura que la empresa de recolección no está autorizada llevar, como colchones y mueble. Además de irrespetar los horarios de recolección y acumular basura en lugares no autorizados para eso. Denuncias por maltrato animal y por incumplimientos de las medidas de bioseguridad contra la COVID-19, como no usar mascarillas en espacios públicos.

Al día llegan hasta 60 de estas denuncias al Cabildo y al mes entre 400 a 500. Según la autoridad, una vez que se realiza la queja, persona de La Jefatura y del Departamento de Justicia y Vigilancia hacen la verificación física de la denuncia y la atienden. De confirmar la infracción, el Municipio levanta multas económicas y toma medidas como clausuras, desalojo y retiros de objeto.

“Es obligación de la Administración Pública responder las peticiones ciudadanas. Y este departamento permite crear un vínculo cercano entre la administración pública y la comunidad, haciendo del ciudadano copartícipe de la vigilancia del control y el orden de la ciudad”, expresa la funcionaria.

No obstante, como lo ha mencionado este medio, en algunos sectores, los moradores se quejan de problemáticas comunitarias que tienen en el lugar meses e incluso años. Por ejemplo, las escalinatas de la ciudadela Lomas de Urdesa que están deterioradas y tomadas por antisociales y consumidores de drogas. O las veredas del barrio del Salado donde descansan indigentes a toda hora. En el barrio Garay, varios carros viejos y abandonados ocupan desde hace meses espacio en la calzada y ya han sido reportados al Municipio, aseguran los vecinos.

"Hacemos un llamado a la alcaldesa Cynthia Viteri y a los miembros del COE Cantonal para que tomen todas las medidas pertinentes en los barrios del Salado, Orellana y Garay. Calles de estos sectores se encuentran abarrotadas de instaladores ambulantes de accesorios y repuestos para vehículos, quienes utilizan la vía pública como si se tratara de un taller mecánico. Estas personas no usan mascarillas", expresa Gustavo Rivadeneira, presidente del barrio del Salado.

SOS @alcaldiagye @CynthiaViteri6 @Puerto_Limpio @24HorasGYE @EcuavisaInforma @ayudamehenry Alborada etapa 11 detrás de bosques de la alborada, hace meses reportando, vivimos en medio de la basura por culpa de gente inescrupulosa pic.twitter.com/ZiOmL8gVH0 — Pedro Briones (@pedrobrionesm) August 3, 2020

¿Cómo hacer una denuncia ciudadana para que sea atendida por el Municipio?

La Jefatura de Denuncias dice que hay varios canales por donde puedes presentar una queja de tu barrio, ciudadela o sector. La principal es la Ventanilla Universal Física del Palacio Municipal, situado entre las calles malecón y 10 de agosto y en las ventanillas desconcentrada de todo el cantón: Registro Civil de la Marta de Roldós, en el Cami Fertisa, instalaciones Zumar y en el marcado municipal de Posorja.

Llegas al lugar y llenas un formulario con tus datos personales, número telefónico y correo. En un escrito narras la denuncia con detalles, das la dirección y referencia de dónde se encuentre el problema.

Para tu comodidad, el mismo proceso, explica la jefa de Denuncias, lo puedes realizar desde el celular o computadora, a través de la página web del municipio https://guayaquil.gob.ec/, e ingresar a la opción ventanilla virtual.

También puedes presentar la denuncia por llamada al 2594800 extensión 3048. O en las redes sociales en @alcaldiagye.

Desde que inició la pandemia del coronavirus en Guayaquil, desde mediados de marzo pasado, menciona Mejía, las denuncias por teléfonos, ventanilla virtual y redes sociales se han incrementado.