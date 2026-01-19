Delincuentes simulan operativo y roban edificio de alquiler de suites en Álamos Norte

Más de ocho sujetos uniformados burlaron el cerco de seguridad y asaltaron un inmueble en esta zona del norte de Guayaquil

Al menos ocho delincuentes vestidos con uniformes similares al de la Policía Nacional irrumpieron y asaltaron un edificio de alquiler de suites ubicado en la ciudadela Álamos Norte, en el norte de Guayaquil, la madrugada de este lunes 19 de enero.

El hecho se registró cerca de las 02:00. De acuerdo con testigos que declararon a Ecuavisa, los sujetos se hicieron pasar por agentes policiales que supuestamente iban a ejecutar un operativo. Con ese engaño lograron que se abriera el portón eléctrico y, una vez dentro, amedrentaron al guardia del sector.

Una vez dentro del sector, los sujetos se dirigieron directamente a un edificio de alquiler de suites, donde forzaron al menos siete puertas. Testigos relataron que los delincuentes se llevaron electrodomésticos y equipos móviles. Para cometer el robo se movilizaban en dos camionetas, en las que posteriormente huyeron del lugar.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recabar indicios, entre ellos, los videos de las cámaras de vigilancia ubicadas junto al portón eléctrico de acceso, así como los testimonios de los testigos.

Hasta las 08:00, la institución policial no se había pronunciado sobre este hecho. Tampoco se había confirmado si hubo personas heridas, el móvil del asalto ni el detalle de los objetos sustraídos.

Este asalto ha generado preocupación no solo en Álamos Norte, sino también en otras ciudadelas de Guayaquil, debido a que los delincuentes lograron burlar medidas de seguridad como el cerco eléctrico, las cámaras de videovigilancia y la presencia de guardias.

"Es terrible que ya no les importe nada (a los delincuentes), mañana pueden entrar a cualquier casa y nadie podrá hacer nada. Ni encerrándonos en nuestros barrios, ni con guardias ya estamos seguros", expresó Eduardo Benítez, residente de la décima etapa de la Alborada, en el norte de la ciudad.

