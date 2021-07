Decidiendo con los ojos cerrados ante la falta de un plan maestro

Congestionamiento. El hecho de que en Guayaquil, en la foto, se haya priorizado al vehículo y no al peatón, a decir de los consultados, ha caotizado la ciudad. A diario las calles lucen abarrotadas de autos, sin tener carriles o espacios seguros para el peatón o ciclista.

Las ciudades crecen sin rumbo. Hace apenas una semana, EXPRESO publicó en sus páginas la problemática que enfrenta Guayaquil con sus manglares. La falta de planificación, sumada a la regeneración urbana improvisada que ha tenido la ciudad, los ha ido aniquilando poco a poco. Ahora, sin embargo, el problema se intensifica ante la falta del tan esperado plan maestro, que aún no se hace público y, se supone, permitirá corregir errores y marcará la ruta del futuro del Puerto Principal.

La regeneración depredó el manglar en el área urbana de Guayaquil https://t.co/Bf1P6LQyj3 pic.twitter.com/cZi56Grtu7 — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) June 28, 2021

El Municipio de Guayaquil asegura que concentra esfuerzos en la preservación Leer más

Pero en Ecuador, no son solo las autoridades locales de Guayaquil quienes, pese a estar ya dos años en el cargo, mantienen esta deuda histórica con sus ciudadanos. Salvo Cuenca y alguna otra excepción, gran parte de las ciudades del país no tienen una guía para las próximas décadas que les permita desarrollarse de forma continua en asuntos claves como urbanismo, medio ambiente, arborización, seguridad, inclusión; aun si cambia el color del Gobierno local.

Y allí el más grande error, pues a decir del docente de la Universidad de Guayaquil, Felipe Espinoza, también urbanista, es el plan maestro el único documento (a nivel mundial) que permite hacer el diagnóstico real de una ciudad, para luego formular las pautas con determinados objetivos que permitan organizarla.

El plan maestro de una ciudad debe aportar a la movilidad y seguridad, y a hacer más agradable el entorno urbano. Así una urbe será eficiente productiva.

Felipe Espinoza,

catedrático y urbanista

Para Espinoza, si bien este informe puede compartir ciertos patrones entre territorios, es obligación de cada uno elaborarlo teniendo en cuenta sus particularidades, incluidas sus falencias y estructuras o destinos que deban ser potenciados.

“El plan maestro del Puerto Principal, por citar solo un caso, no podría ni debería parecerse al de Quito, Ibarra, Ambato. Hablamos de entornos diferentes, tendencias distintas. Quizá en una urbe se requiera recuperar espacios públicos y en otra, los barrios”, advierte la máster en planificación urbana y áreas verdes, Andrea Samaniego. Sin embargo, hace énfasis al coincidir con Espinoza, resulta fundamental que al crear una hoja de ruta, siempre se tome en cuenta el sistema vial, el uso de suelo y el tipo de transporte público que una ciudad tiene, además de la seguridad y el acceso a los servicios.

Roberto Passailaigue: “Queremos que la alcaldesa nos reciba y revise el plan” Leer más

“Estas son las premisas con las que se podrá alcanzar una economía de escala”. Y más aún, sostiene el experto, se fortalece la unidad entre los conciudadanos.

Lamentablemente, en el país poco se conoce de estos temas. Solo en Guayaquil, de este máster plan que debió presentarse el año pasado, con cambios, por la pandemia, por ejemplo; ligeramente se sabe de uno que otro proyecto que el Cabildo da a conocer a través de sus comunicados oficiales. Que Obras Públicas alista la conexión vial entre la ciudadela Huancavilca Norte y Los Vergeles, o que en los barrios Ciudad de Quito y 30 de Agosto de Posorja se plantarán 86 árboles y se construirán 20 rampas sobre las veredas para la movilidad de las personas con discapacidad, “como lo establece el Plan Maestro Municipal en su eje de Ciudad Saludable”, son los enunciados que eventualmente se leen.

EXPRESO cuestionó al Municipio sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición, la entidad no precisó por qué el proyecto no ha sido presentado, si ya está listo y cuáles son los avances; y tampoco dio detalles de las obras previstas a ejecutarse y bajo qué ejes planteados.

En algunos puntos de Guayaquil, la falta de pasos peatonales pone en riesgo a los peatones.. Miguel Canales Leon

No obstante, los expertos tienen claro hacia dónde debe ir Guayaquil y qué temas, en este largo camino a la pospandemia, deben priorizarse.

Para Espinoza, así como Cuenca y cruzando fronteras, Budapest (Hungría) y Nueva York (Estados Unidos), “que han hecho de la planificación una tradición”, Guayaquil debe pensar en fortalecer el transporte intermodal y multiplicar la red de mercados.

Durán: El ‘campo minado’ del barrio se evapora tras 8 años de pelea Leer más

“Hay que recordar que cuando las aguas bajan, se ve la basura en la orilla, y esto es precisamente lo que vimos en la pandemia. A Guayaquil le faltan mercados, así como equipamiento sanitario, al igual que Durán, Samborondón y Daule, cuyas administraciones asimismo han promovido una política parche. Por lo que urge que en los planes a largo plazo de cada punto se incluyan estos servicios”, advierte.

El arquitecto Johnny Cóndor, especialista en planificación urbana y vial, coincide con él y hace énfasis en la urgencia de que el sistema de transporte sea integral. El bus de transporte público, explica, debe conectarse con la Metrovía y la Aerovía, y esta debe llegar a las localidades aledañas a Guayaquil y no debe conectar, como ahora, solo a las calles principales. “El sistema está caotizado y se concentra sobre todo en el centro. ¿Por qué no pensar en el transporte que requiere vía a la costa, Santay?”, cuestiona.

Si bien durante casi 30 años consecutivos la administración municipal se resistió a que Guayaquil piense en proyectos para incentivar el transporte fluvial, es hora -coinciden ambos- de que le apuesten a ello en el futuro. Que ya se probó y no funcionó o que es demasiado caro son argumentos, a juicio de Espinoza, que deben esfumarse.

Felipe Espinoza, arquitecto y urbanista habla para EXPRESO sobre los problemas de planificación que existen en Guayaquil 👉 https://t.co/nTVue3PWN5 pic.twitter.com/BHaGrbmJuq — Diario Expreso (@Expresoec) February 10, 2020

Espinoza pone como ejemplo a Budapest que, asegura, pese a tener una población más pequeña que Guayaquil, ha logrado explotar este recurso. “El producto interno bruto de Budapest es cinco veces mayor a estas localidades, precisamente porque aprovecharon el río. Hay negocios a su alrededor, hay vida, parques industriales, comerciales y gastronómicos que han surgido y se conectan con sus afluentes”.

Un comité veedor a la promesa del Municipio de Durán Leer más

Miami, a decir de Cóndor, es otro claro ejemplo de lo que se puede lograr con el río. “Miami recuperó todos sus afluentes y vive de un turismo marítimo muy grande. Nosotros tenemos todo un golfo. Con él, Guayaquil debería ser hermosa”, advierte, al alegar que dotando a los habitantes de ese gran carril sobre el agua y “sin baches”, el Gran Guayaquil será eficiente.

Al hablar del río, Samaniego se centra en Durán, el cantón que, asegura, se muere de sed teniendo como vecino a la fuente: al Guayas. “Yo me pregunto si Durán está consciente de todo lo que tiene, podría crecer comercial, turística e industrialmente. Podría transformarse, llenarse de malecones, muelles. Pero no lo hace, nunca lo ha hecho”, piensa.

Durán. Solo en esa imagen, se observan tres problemáticas con las que la población convive a diario: la falta de agua, las calles en mal estado y la prácticamente nula regeneración urbana Miguel Canales Leon

Sobre el plan maestro de este territorio, el director general de Planeamiento, Ordenamiento y Terrenos, Ricardo Coronel, reconoce que la actual administración aún no lo ha elaborado, debido a que luego de recibir la municipal de manos de la anterior administración, se vieron “en la necesidad” de actualizar primero el Plan de Ordenamiento Territorial para ir corrigiendo de manera urgente errores en la planificación a corto plazo.

Sin embargo, adelanta que a futuro las obras que primarán son las ligadas a las mejoras en la movilidad humana, el desarrollo turístico y la dotación definitiva de agua (ver subnota). Esta, la problemática a la que Durán pretende darle fin a través del denominado Plan Choque de Agua Potable, del que busca todavía financiamiento.

Cerro Las Cabras: de camino de la ‘h’ a ciclorruta Leer más

A nivel general, la construcción de parques es otro punto que no puede ser obviado del mágico documento, puesto que son estos los que harán más atractivas y mejorarán la calidad del entorno urbano. No tener áreas verdes es tan grave como no tener calles, escuelas o bibliotecas, previenen. Y es que ya lo dijo a EXPRESO en mayo pasado el fundador y presidente de la organización mundial sin fines de lucro 8 80 Cities, Guillermo Peñalosa: para vivir bien, uno debe rodearse de naturaleza y espacios que faciliten el encuentro, sobre todo en las zonas vulnerables.

Guillermo Peñalosa: “La recreovía debe conectar al pobre con el rico en la ciudad” https://t.co/L9pnxTLe0s — Carlos E. Jimenez O. (@CarlosJimenezOv) May 8, 2021

“Cuando una persona vive en una casa de 35 metros cuadrados, ahí no vive, duerme. Vive afuera, por lo que necesita de áreas verdes, ciclovías y veredas, que son los sitios donde se conocen los vecinos y juegan los niños”, precisó.

Ciudades ejemplos del mundo

Ámsterdam. Esta ciudad, la capital de los Países Bajos, es citada por su capacidad de mantener el encanto del siglo XVII y la integración de lo nuevo y lo viejo en su bien planificado sistema de canales.

Copenhague. Esta metrópoli de Dinamarca destaca por incluir en sus espacios públicos, toda una red de plazas, parques, restaurantes, paseos; que facilitan las actividades de calle y la vida urbana.

Una imagen de Copenhague, ejemplo de planificación y urbanismo. Cortesía

Curitiba. Es una de las tres capitales con la mejor infraestructura del Brasil y sus condiciones de vida son amplias, gracias a que le apostaron a ampliar la cobertura de servicios básicos y públicos.

Budapest. Esta ciudad de Hungría se centró en integrar el sistema de transporte. Así dinamizó la ciudad y logró revitalizar el centro a gran escala, lo que dio cabida a proyectos turísticos y comerciales.

Situación de otras ciudades del país

Durán. Obras sin fecha que apuntan al turismo

Aunque Durán no ha elaborado aún su máster plan, la Alcaldía asegura que a mediano y largo plazo, además de enfocarse en darle los servicios básicos que requiere la comunidad; implementarán ciclovías y espacios públicos inclusivos. Asimismo, pese a que no precisa en qué tiempo lo hará, dice que impulsará el turismo mediante la concepción de espacios que permitan el desarrollo de proyectos comerciales.

La declaratoria de emergencia no atrae a afectados de Durán Leer más

De hecho, defiende que desde ya está ejecutando proyectos de desarrollo a las riberas del río. La administración municipal modificó el plan de uso y gestión del suelo a los predios que lindan con la ría, con el objetivo de planificar a todo este sector como zona residencial, comercial y turística.

Desde enero pasado, otra vez, los habitantes han lidiado con cortes continuos y desabastecimiento en Durán. Amelia Andrade

“Esto ayudará a que en estos terrenos se desarrollen proyectos hoteleros, centros comerciales, espacios de recreación activa y pasiva. Además, se unificarán los malecones ubicados en cuatro ciudadelas, lo que cerrará un circuito incorporando al turista al proyecto Aerovía e isla Santay”, argumenta Ricardo Coronel, director general de Planeamiento, Ordenamiento y Territorio; aunque la población tiene dudas de que la meta se cumpla.

Quito: Ejecutar los planes, el mayor obstáculo

El problema es de presupuesto, pero sobre todo de gestión. En los últimos años, Quito ha padecido una falta de ejecución de obras que se podría enmarcar dentro de un plan maestro de la ciudad. La más importante, el Metro, tiene un estancamiento que perdurará, al menos, un año más.

12 concejales se negaron a sesionar con el alcalde Jorge Yunda “por dignidad” Leer más

Y no es que la capital no haya elaborado propuestas para el futuro. En la página web Gobierno Abierto consta el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015- 2025, en el que además hay una Visión de Quito para 2040, hay un Plan Maestro de Movilidad y otro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros.

Inició la entrega de la obra con dos de las terminales. El concurso para la operación aún no se lanza. Las autoridades no coinciden en los plazos.



Una nota de @ChicaCultura — Diario Expreso (@Expresoec) May 4, 2021

Eso es reconocido por el concejal Eduardo Del Pozo, quien le dijo a EXPRESO que la ciudad cuenta con ideas de obras que se han venido planificando desde hace varios años. Algunas tienen estudios definitivos, otros están en elaboración y un buen número son apenas conceptos. “ Estudios macro existen, pero evidentemente esta administración no ha avanzado en generar ningún plan para ejecutar una obra importante en la ciudad ”, señaló el concejal.

Uno de los mayores problemas de Quito es el de la movilidad. Hay temas que están pendientes y se han ido perdiendo en la discusión por la crisis política que vive la ciudad. Otro tema importante es el tema urbanístico y la organización de la capital.

El concejal Fernando Morales asegura que parte de las limitaciones pasan por ineficacia en la ejecución de obras. Pone como ejemplo que en 2019 solo en las administraciones zonales no se pudo hacer uso de unos diez millones de dólares y en lo que va de este año la ejecución en el Municipio llega al 28 %, pero la gran mayoría se refiere a sueldos y salarios.

“Lo que tenemos ahora son propuestas sin sentido, sin planificación. La ciudad no tiene rumbo. En estos dos años lo que ha habido, sin exagerar, es un retroceso de al menos 20 o 30 años en Quito”, señaló el concejal Morales. CRR

Portoviejo y Manta. Uno con un plan, el otro caminando a ciegas

Portoviejo se proyecta a ser la mejor ciudad para vivir en el Ecuador. Bajo ese concepto se redactó el denominado Plan Portoviejo 2035, aprobado por las autoridades locales el pasado 6 de mayo de 2021.

Andrés Ortiz, director municipal de Planificación, destaca que este instrumento define y proyecta aspectos claves para el progreso cantonal, y recoge un amplio y moderno proceso de planificación. “El Plan Portoviejo 2035 aborda todos los aspectos que integran la creación de un ecosistema de desarrollo sostenible”, destacó.

Director del MTOP en Manabí verifica las obras de un hospital esperado desde 2016 Leer más

El funcionario reconoce que las ciudades que no cuentan con una hoja de ruta para crecer, pueden presentar problemas como crecimientos dispersos, falta de infraestructuras, déficit de vivienda, entre otros.

En Manta, su alcalde Agustín Intriago dijo que al ingresar halló un Plan de Ordenamiento Territorial que respondía a objetivos que no estaban aterrizados a la realidad. Es claro al indicar que si no tienen el panorama claro, cualquier acción será circunstancial. Bajo ese contexto, recalcó que el pasado mes de marzo aprobaron un plan que busca quede institucionalizado para que quien llegue a tomar las riendas de Manta, tenga un camino trazado para crecer ordenadamente. AG

Cuenca: Un ejemplo de lo que es trabajar con guía

Cuenca ostenta el primer lugar en el país como urbe con mayor cobertura en abastecimiento de agua potable y alcantarillado. A través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Etapa) dota del líquido vital al 95 % del área urbana (15 parroquias) y al 88 % del sector rural, que comprende 21 parroquias. En alcantarillado, la cobertura es del 80 %, señala Antonio Sigüencia, gerente de Agua Potable y Alcantarillado, quien precisa que el porcentaje del servicio se ha mantenido, pese al incremento poblacional, que hoy bordea los 700 mil habitantes y con un poco más o un poco menos de 200 mil viviendas.

Cuenca, la capital de Azuay. Jaime Marín

El funcionario y técnico de Etapa considera que el impedimento para obtener una cobertura del 100 %, de los dos servicios básicos se debe al fenómeno natural del calentamiento global, al que se suma la mano del hombre, con la deforestación e incendios forestales, que destruye el llamado “colchón natural”.

Para encarar el fenómeno natural e incremento poblacional, la presente administración ejecuta los estudios de la tercera fase de los planes maestros. JMJ