La declaratoria de emergencia no atrae a afectados de Durán

Que el problema de la falta de agua en Durán todavía, tras décadas de promesas, no se haya solucionado, y que existan zonas donde sus habitantes, como lo ha venido publicando EXPRESO, se han visto obligados a abastecerse con el agua del río Babahoyo; ha empujado a las autoridades a declarar al cantón en emergencia. La medida incluye la adquisición de equipo (motores, bombas...) y la distribución de agua por tanqueros de forma gratuita por un mes. Sin embargo, no convence a los habitantes.

Habitantes de la cooperativa 16 de Abril, del cantón Durán, uno de los tantos sectores que desde hace varias décadas no tiene agua potable con normalidad, han tenido que recurrir al agua del río Babahoyo.



“Hemos vivido entre promesas y proyectos mal hechos. Creer que nuestra situación va a mejorar requiere más que esperanza”, asegura Belén Ladines, habitante de la ciudadela Maldonado, donde los vecinos hasta han quemado llantas en señal de protesta ante el olvido de los funcionarios.

Ayer Christian Mendoza, gerente de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán (Emapad), y Dalton Narváez, alcalde de la localidad, hicieron pública la medida.

Alegaron haber tomado esta decisión, que los ciudadanos exigían desde enero pasado, cuando empezaron a tener (otra vez) sed en demasía debido a la intermitencia que hubo en el servicio por los daños recurrentes en el sistema de bombeo de los puntos de captación de agua en Chobo; “por la conmoción social” que enfrentaban y la urgencia de reparar ya este tipo de problemas.

Actuamos ahora porque no pensamos que la obra que se hizo era de mala fe. Y es que se investiga y salen todavía más falencias.

Dalton Narváez,

alcalde de Durán

Esperar la captación de capitales (el Cabildo ha dispuesto soluciones definitivas a través del denominado Plan Choque de Agua Potable, del que busca todavía financiamiento), a decir de Mendoza, podría tomarles demasiado tiempo, lo que haría aún más insostenible el escenario. Sin embargo, los ciudadanos cuestionan dos cosas: que las gestiones que se realizarán sean nada más que un parche; y que el Cabildo destine recién ahora (por los dos meses que durará la emergencia) “el monto necesario”, que según estimaciones de Narváez será de poco más de $ 600.000, para aplacar el problema.

Gestión. Con nuevos equipos, hasta agosto, se restablecerán los 2 puntos más afectados y se dará mantenimiento a otros 4. Mendoza cree que con ello se regulará la distribución.

Los habitantes dicen estar cansados de que en el cantón los problemas por la escasez continúen. Amelia Andrade

Y es que si el dinero lo han tenido, ¿por qué no hubo entonces una licitación antes? Por los procesos, dice Narváez. “Si ahora hemos declarado en emergencia el cantón es por lo que hemos venido investigando y descubriendo. No es por saltarme filtros o no tenerlos que se actúa ahora. En el 2019, saltó recién el problema. Ahí explotó 18 veces el acueducto, que lamentablemente fue cambiado del plano original en la administración anterior, y solucionamos el problema. Lo que pasa ahora es otra cosa”, argumenta, al precisar que de los 7 pozos con los que cuenta Durán, solo 5 están en funcionamiento, reduciendo la producción a únicamente un 71 % de agua para cubrir la demanda de cerca de 500.000 habitantes.

“El estudio original que contemplaba la construcción de cuatro pozos, no se construyó. Hubo el dinero, pero solo se repotenció. Si se actúa ahora, repito, es porque seguimos descubriendo más falencias. Y es que es tanto así que se está analizando si la Contraloría reaudita el proceso que en Quito fue dado de baja y que reflejaba que los pozos eran nuevos. Todo eso es mentira”, advierte.

La repotenciación que se hizo no respetó aspectos técnicos y básicos. El resultado de eso lo vivimos ahora.

Christian Mendoza,

gerente de Emapad

A decir de Mendoza, que espera que en menos del plazo establecido ya el plan empiece a reflejar un cambio, mientras se instalan equipos y se repotencian los pozos afectados, a diario y a través de 83 tanqueros las familias recibirán agua, y asimismo ya no habrá cortes por suspensión.

Frente a esa situación, habitantes de El Recreo, como Adriana Bolívar, dicen sentirse, más que tranquilos, escuchados. “Pagar por un servicio pésimo era un robo. Ha sido un robo eterno. Que en el siglo actual y en medio de tanta tecnología sigamos enfrentando la escasez, no tiene sentido. ¿Que si creo que habrá mejoras? Realmente no lo sé, espero que sí. Por todos. No obstante, no me hago ilusiones. Me he malacostumbrado a abrir el grifo y ver hasta el agua negra”, manifiesta.

Equipos. La medida incluye la adquisición acelerada, instalación y puesta en marcha de equipos nuevos (motor, bomba, tablero eléctrico), para subsanar la problemática en los dos puntos conflictivos.

Daño. Hace dos semanas, uno de los pozos dejó de funcionar. Se comprobó que este no fue repotenciado a 45 metros del pozo viejo, como se recomienda, sino a 10 metros. ¿El resultado? Hubo un socavón, indicó Narváez. Se perdieron los dos pozos, aunque sí se logró salvar el motor.

Con agua del río llenan los recipientes los moradores de la ciudadela Maldonado, al norte de Durán, porque la distribución no abastece en ocasiones. Amelia Andrade / EXPRESO

Durante el pronunciamiento, Narváez hizo un llamado a las autoridades de control, como la Contraloría del Estado y Fiscalía, para que sancionen a los responsables del incumplimiento del contrato firmado en el 2014.

Asimismo, se refirió a la necesidad de contar con el apoyo del gobierno nacional: “Señor presidente Guillermo Lasso, necesitamos la garantía soberana para liberar los créditos internacionales que ya hemos gestionado. Tenemos listos los estudios que nos permitirán solucionar a corto y mediano plazo la problemática. Necesitamos la garantía para que inviertan”.