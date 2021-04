Hasta seis años tomará la ejecución del Plan Choque, para llevar agua a Durán

En un acto público, la tarde del miércoles 21 de abril, el alcalde de Durán, Dalton Narváez, ratificó que halló financiamiento para la ejecución del Plan Choque de Agua, el proyecto que pretende resarcir todo lo que la administración de Alexandra Arce hizo mal.

Narváez había adelantado a este medio que el acuerdo se logró con Sercobe, la Asociación Nacional de Manufacturas de Bienes de Capital, que tiene 130 miembros individuales y 5 colectivos, y que representa a más de 400 empresas y grupos especiales relacionados con el diseño, ingeniería, fabricación, mantenimiento, instalación y reciclaje de bienes de capital en Europa.

El financiamiento tendría lugar a través del programa Proser, que beneficia a municipios de Ecuador, y contempla una inyección de $ 80 millones, de $ 120 que cuesta el proyecto, que le tomará al cantón, en la primera y segunda fase, siempre que se consiga la inversión, de 5 a 6 años de ejecución, adelantó Christian Mendoza, gerente de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán (Emapad).

¡BUENAS NOTICIAS PARA DURÁN!



Empezamos a poner en marcha nuestro Plan Maestro de Agua Potable con los primeros 80 millones que conseguimos a través del financiamiento de #SERCOBE.



Junto a Christian Mendoza, Gerente de Emapad; Jipson Contreras, coordinador pic.twitter.com/qdRWpQakel — Dalton Narvaez M (@daltonarvaez) April 22, 2021

El Plan Choque busca dejar expedita la conducción de agua del Chobo a Durán y eliminar la pérdida de agua no contabilizada, porque ahora el 60 % del agua se pierde por conexiones que no sirven, guías clandestinas y medidores que no se usan.

Una agenda de acciones esquematizadas pretende revertir el escenario catastrófico que ahora mismo opaca a la distribución del agua, a propósito de la obra inconclusa de 31 millones de dólares y el desorden ocasionado por los proveedores privados.

La primera fase costará $ 47 millones, la segunda $ 31 millones y la tercera, $ 42 millones, adelantó Emapad.

¡SEGUIMOS IMPARABLES! 🚧🚜

En estos momentos estamos realizando la colocación de tuberías para el sistema de alcantarillado pluvial en el sector 12 de Los Helechos obra que beneficiará a más de 520 habitantes del sector.

Ejecutamos obras para transformar la vida de los duraneños. pic.twitter.com/R1e3OUsxhQ — Dalton Narvaez M (@daltonarvaez) April 20, 2021

Están en agenda la renovación de redes de agua potable de más de 20 años hacia el usuario final, en zonas como Abel Gilbert 1, Centro Vial, Ferroviaria 1, María Piedad, Brisas de Santay, Panorama, entre otras. Además se reparará redes en otros sectores.

Sobre el financiamiento, Sercobe, ante esta necesidad de los municipios, ha diseñado un programa de cooperación en base a su modelo de negocio, previo a un riguroso análisis y calificación de estos proyectos por parte del equipo técnico-económico.

Para acceder al crédito, Durán deberá presentar sus carpetas de solicitud de Garantía Soberana. En entrevista con el alcalde, EXPRESO supo que ahora el cantón depende de que el gobierno de Guillermo Lasso ceda esas garantías.

Además, los otros $ 40 millones del proyecto, resalta el funcionario, los buscará desde las arcas del Estado.

El panorama ha sido complejo en estos dos años de administración. La eficiencia en el abastecimiento la hace el músculo financiero de Emapad. Y hoy es débil debido a la crisis de los últimos años y al proyecto fallido.