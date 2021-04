En Durán se paga hasta el doble de lo que vale el agua

A la obra inconclusa, el informe de Contraloría que devela sobreprecios e incumplimiento, los exámenes internos de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán que determinan que todo está mal en el intento de llevar a los hogares el servicio y los intentos que hace la Alcaldía de Dalton Narváez para financiar un nuevo proyecto se suman no solo la frustración de la gente con sed, sino el desorden de los tanqueros del que son víctimas y por el que decenas de vecinos alzan la voz.

Durán: $ 120 millones para hacer lo que Alexandra Arce no hizo Leer más

Emapad ha confirmado que hay problemas -más de los que había ya- con la producción del Chobo desde enero de este año. La ciudadela Maldonado y todos los sectores del norte tienen escasez más recrudecida ese mes, y para amortiguar la sequía la empresa ha organizado a tres compañías de más de ochenta tanqueros que ofrecen el servicio.

Hay una Dirección de Operación Comercial que determina rutas. A esos recorridos se supone que asiste personal municipal, a vigilar que, primero, el abastecimiento sea equitativo, y, segundo, la ruta se complete de manera integral.

Ahora no hay agua. Tenemos que tener doble dinero para pagar a los tanqueros. La energía eléctrica es otro problema que padece Durán, hay facturas infladas. isabel benavides, moradora

Pese a todo ese aparente orden, reconoce Christian Mendoza, gerente de Emapad, se han detectado problemas como especulación de precios, de gente que llega a cobrar hasta $ 1,50, por un tanque de 55 galones que vale $ 0,80; calidad del agua baja, maltrato al usuario e incluso tanqueros que no están registrados en la entidad.

Durán: De 30 mil medidores de agua solo hay 6 mil y están de adorno Leer más

“Ha pasado mucho que hay sectores muy necesitados que no tienen para comprar una cisterna; pero que compran un balde o la mitad de un tanque, y los proveedores prefieren irse a otros lados”, reconoce.

El escenario generalizado descrito por el gerente no alcanza a retratar lo que ocurre en los barrios afectados por este problema. Este Diario hizo un recorrido en la ciudadela Maldonado, adonde viven los vecinos que en días pasados organizaron un plantón para exigir remediaciones en torno al tema a la Alcaldía.

La calidad del agua es pésima. Hemos hecho reclamos al Municipio para que ya se acabe esta problemática. El que no tiene bomba la pasa difícil, y ni así hay agua. jorge medina, residente de la ciudadela Maldonado

Tanques de todo tamaño y color. Y furia. Mucha furia. Es un barrio adonde el agua llega solo dos horas tres días a la semana y en donde la mayoría de moradores no tiene cisterna.

Durán pagó $ 31 millones por agua que aún no llega Leer más

Allí se complementa el servicio con tanqueros, pero en lugar de representar un alivio, son un verdadero tormento, al punto de que cada vez que se escucha el pito de un tanquero hay que salir corriendo, pues solo pasan por las principales.

Y eso es solo una muestra. Marisol Vergara, residente de la ciudadela, se siente cansada de succionar la punta de una manguera para que salga el líquido, pero esto en muchas ocasiones es en vano. Cuando sale, si es que pasa, afirma, es en pésimas condiciones y no le queda otra opción que comprar a los tanqueros y, por supuesto, tiene que correr atrás de ellos. “Lleno mi cisterna por 10 dólares y me alcanza para dos días. ¿Cómo hago para seguir con el lavado de manos y protegerme del virus?”, se queja la moradora, quien ayer sacó los tanques en el portal de su vivienda como un acto de reclamo.

El agua nos la dan tres días a la semana. Y en esos tres días no cae mucho tiempo y sale sucia. Los tanqueros entregan el líquido donde les da la gana.

Kiara Rojas, moradora

Pero no es la única. Kiara Rojas, otra residente, frunce el ceño cuando se trata de hablar del agua en el cantón. Ella se suma al comentario de Vergara y sentencia que el agua “llega sucia” y no es en todo el día. Denuncia que para la entrega del líquido, los tanqueros manejan un listado y el pasado martes, no recibió el agua porque ella no está en la mencionada lista. Ante ello, exige controles efectivos a la Alcaldía y a la Emapad.

Gerente de Emapad: “Eso hemos hecho: buscar dinero y sostener el sistema” Leer más

El morador Omar Benavides abanderó el plantón y ahora piensa llevar a Defensoría el tema. De acuerdo a su perspectiva, lo que pasa en Durán es una emergencia sanitaria que debe ser atendida de inmediato por todos los órganos competentes. Esto, dice, no se resuelve con que mañana Emapad envíe dos tanqueros a abastecer a los moradores del sector que se queje, de donde la denuncia llegue. Se trata de la necesidad urgente de una solución integral al tema.

“Que dejen de buscar culpables. Ni esta ni otra administración han cumplido. Si se llevaron el dinero, ahora necesitamos soluciones. Tiene que intervenir Contraloría o la Fiscalía”, reclama.

A esas voces, el gerente de Emapag les responde con garantizar que reforzará más la vigilancia. Aunque también es enfático en que “la gente necesita entender que hay formas de dirigir las denuncias”. “Tenemos varios procesos de socialización. Las quejas deben emitirse en los canales oficiales. Al tanquero que no cumpla se lo suspende”, señala.

A raíz de las publicaciones de EXPRESO, Emapad ha anunciado que presentará informativos para dar a conocer cómo funciona el sistema de distribución y qué circunstancias pueden alterar la normal distribución del servicio.

A Omar Benavides no le importa. “Se preocupan de querer hacer entender cuál es el problema, pero no se mencionan soluciones drásticas”, critica. Ayer, el alcalde presentó la posibilidad del financiamiento del Plan Choque, que busca una solución definitiva.