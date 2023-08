Con gritos y sus tricimotos aparcadas a un costado de la recién inaugurada terminal terrestre de Daule, más de 200 tricimoteros informales -por segunda vez en esta semana- protestaron porque no se les permitía ingresar al lugar y porque la Autoridad de Tránsito Municipal de Daule (ATMD) anunció que retiraría los paraderos de la vía Perimetral, en ese cantón.

Los tricimoteros, que quemaron llantas en plena arteria el pasado 22 de agosto y este 23 de agosto, bloqueando el paso al resto de vehículos; dialogaron con Gabriela Sáenz, gerente de la ATMD, para intentar llegar a un acuerdo. “Estamos pidiendo que nos den un espacio en la terminal para laborar hasta que nos legalicemos. Más de dos años estamos buscando la legalización y las compañías que se crearon nos estafaron”, explicó el conductor Anderson Saldarriaga; quien como Jefferson Correa, conductor, pidió ayuda.

“Somos más de 1.500 motos artesanales y no tenemos dinero para comprar las homologadas. No estamos de acuerdo con que se tumben los paraderos. ¿Por qué quieren que todos los pasajeros tomen solo las motos homologadas? ¿Por qué no hay oportunidades para todos?”, cuestionó Correa.

Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal de Daule y otras autoridades, además de la Policía estuvieron presentes en la reunión con los tricimoteros informales. Édgar Romero

Sáenz, por su parte, confirmó a EXPRESO que han dado la apertura a los tricimoteros para que se legalicen desde hace ya un buen tiempo, por lo que ahora actuarán como lo establece la ley. El artículo 61 de la Ley de Tránsito indica que una vez inaugurada la obra, no se podrá tener paraderos externos.

Los usuarios dijeron estar de acuerdo para que al fin y solo así exista algo de orden en el cantón, históricamente con calles atascadas y desordenadas.

