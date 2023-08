La obra se inauguró y los habitantes sintieron que al fin uno de sus problemas quedará resuelto: el congestionamiento. Este 14 de agosto, la terminal terrestre de Daule fue inaugurada en la cabecera cantonal, y con ello disminuyó el cotidiano e histórico congestionamiento que ha venido aturdiendo a los conductores que se desplazan por la avenida Los Daulis, una de las principales del cantón.

La vía respiró. Las decenas de buses que se desplazaban por esa arteria no circularon por el lugar, porque la base de salida y de destino fue la terminal, ubicada en la avenida Vicente Piedrahíta, en el norte; aunque ese hecho también generó cierto descontento entre algunos usuarios que estaban acostumbrados a tomar el colectivo al pie de la vereda, entre el bullicio y el caos que aturdía al sector comercial.

Ahora, todos los buses que van de Guayaquil a Daule y los cantones del norte ingresan a la terminal y solo ahí pueden dejar a sus pasajeros. “Si no tengo un dólar para que una tricimoto me lleve o traiga al centro, tengo que caminar más de quince cuadras. Para la gente de los recintos, este terminal no es del todo beneficioso”, señaló Azucena Noboa, del recinto Ánimas.

No obstante, la población exige a quienes no aceptan la obra que analicen los beneficios, a fin de “por alguna vez empezar a vivir bien”.

“Siempre nos han tildado de vivir en un pueblo, con harto desorden y ruido. Si por una vez se empieza a reordenar todo, pese a los sacrificios que hay que hacer, pues es válido y hay que apoyar. Por esta misma razón es que en todo el país los buses paran donde pide el usuario y no donde le toca. Hay que empezar a vivir en orden. Solo así progresaremos”, señaló Kathia López, quien reside en la avenida Los Daulis y se había cansado de por años vivir con las ventanas cerradas de su casa para no percibir el esmog de los vehículos pesados.

Sobre esta situación, la Alcaldía aclaró que no es verdad que ahora, tras la obra, hay más inconvenientes. “Aquí todos se movilizan en tricimotos porque no hay muchos taxis o buses. Siempre han pagado 50 centavos por el servicio. Antes lo pagaban para ir de su casa al centro, donde tomaban el bus que lleva a otros cantones; y ahora pagan lo mismo desde que salen de su casa hasta la terminal. Es lo mismo. No hay cambios ni perjuicios”, aseguró la Alcaldía a través de su departamento de comunicación.

Andrés Segovia, quien utiliza el servicio para movilizarse hasta Santa Lucía, lo confirma. “Ahora no voy al centro, salgo directamente desde casa. Es verdad que puede que pague más, pero por lo menos hay algo más de orden. Ojalá que eso se mantenga y que haya sanciones severas para quien intente quebrar la ley”, opinó.

En la terminal, las tricimotos homologadas después de estar 35 minutos en el parqueadero del lugar pagarán 35 centavos. Si están solo 15 minutos no pagarán nada.