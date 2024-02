Daule: La regeneración en La Aurora llega a unas calles, pero a otras no

En el sector de La Aurora, en Daule, la regeneración de calles ha sido parte de los planes del alcalde del cantón, Wilson Cañizares, según lo ha publicado en sus redes oficiales; pero el accionar ha sido parcial, dejando en evidencia partes asfaltadas y, a escasos metros del área intervenida, calles de tierra, las que con las constantes lluvias han quedado enlodadas.

Este tramo de casi 10 metros que no ha sido intervenido está ubicado en la zona de El Capricho, cerca de la UPC de la parroquia La Aurora, en el área que se conecta con el canal San Pedro.

La ciudadanía lamenta que las actividades de regeneración hayan quedado en el olvido por más de un año.

Pedido La ciudadanía le exige al Municipio de Daule que culmine esta obra, pues los problemas que causa son mayores que la solución que se busca.



Ahora, con la llegada del invierno, los ciudadanos están a la espera de que los trabajos sean retomados en las zonas donde hace falta, pues afirman que el lodo es un obstáculo tremendo para los carros y peatones que ingresan a este punto.

“Es un espacio pequeño, el cual no es atendido. No es posible que lleve más de un año en este estado. ¿A dónde van los impuestos que pagamos y que son altísimos? Porque aquí no se ve ni la obra terminada”, reclama el morador Enrique Espinosa.

EXPRESO le consultó al Cabildo la razón de la inacción en este punto cuándo será finalmente atendido, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Además del abandono vial, los moradores se quejan por la falta de acciones en lo que respecta a la limpieza del canal y ayuda con los puentes para cruzar por este mismo cuerpo de agua.

“La zona apesta porque el canal no se limpia y por aquí pasan aguas servidas. Para colmo, por el canal siempre pasan niños, madres, padres que necesitan movilizarse, pero van por un puente que en cualquier momento se cae. Todo es un abandono, a puertas de un invierno que podría ser severo”, señala el residente Kléber Angulo.

