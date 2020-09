Cynthia Viteri: Los datos del MSP están incompletos

Luego de que el Ministerio de Salud (MSP) enviara un comunicado asegurando que la información de los pacientes que tienen COVID en Guayaquil, fue proporcionada ya al Municipio; la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, se refirió al tema pero para asegurar que los datos llegaron incompletos.

“Los datos llegaron un día tarde, no tienen fecha ni dirección, es decir, estos datos no nos sirven de nada, con esto no podemos saber dónde están las personas afectadas y no podemos saber dónde hacer los cercos epidemiológicos” denunció Viteri, quien reveló que ha solicitado la destitución de las autoridades que tenían que cumplir con la información, que es vital para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Como lo publicó EXPRESO la mañana de este 10 de septiembre Salud, por su parte, había indicado que precisamente estos datos fueron parte de los proporcionados. "Nombres, direcciones, números de identificación de las personas que resultaron positivo de pruebas RT-PCR y el total de personas contagiadas, incluidos datos sobre si el paciente es de la urbe porteña o de otros cantones o provincias" fueron entregados

"El Ministerio de Salud Pública entregó esta información, acatando la disposición remitida por José Olvera Barboto, juez de la Unidad Judicial Norte Nro. 02 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, dentro de la Acción de Acceso a la Información Pública Nro. 09201-2020-01864, interpuesta por el COE Cantonal, pese a la prohibición de divulgarla sin la autorización expresa de su titular, ya que contraviene al derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos personales de los ciudadanos", explicó.

Cristian Castelblanco, Procurador Síndico del Municipio de Guayaquil, también se refirió al tema, al advertir que el 7 de septiembre vencía el tiempo de entrega de la información.

"Al día siguiente se remitieron los datos con menos del 50 por ciento de lo requerido, lo cual es incompleto e inservible. Ante esto, hemos acudido a las instancias legales y estamos solicitando la sanción, que puede llegar hasta la destitución de las autoridades que estaban obligadas a presentar la información, relevante para la ciudad de Guayaquil”, concluyó.

EXPRESO solicitó una entrevista y más información a Salud respecto al tema, pero hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.