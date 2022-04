Por primera vez, desde un templo, desde la iglesia patrimonial La Victoria, cuyos estructuras están vulnerables y en evidente deterioro, como lo contó la semana anterior EXPRESO; la alcaldesa Cynthia Viteri emitió su enlace radial semanal este 28 de abril.

Feligrés: “Solo ruego que el desplome se dé cuando el templo esté vacío” https://t.co/1UKgKmOdE2 — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 21, 2022

Ciudadano: “Nuestro pasado muere ante la incompetencia de Viteri” Leer más

Desde allí, asegurando estar consciente de los daños que tiene el santuario desde el terremoto de 2016, Viteri indicó que destinará el $ 1'200.0000 que se necesitan para que sea regenerada. En su entrevista, si bien hizo hincapié en que esos fondos debió dárselos el Gobierno, que les pasó la competencia de patrimonio, pero sin darles los recursos; aseguró que tuvo ya una reunión con los miembros del departamento financiero del Cabildo para ver de qué direcciones municipales toman los recursos.

"Aún sin tener un solo centavo, porque entendería que son $ 40 millones los que nos debería destinar el Gobierno central para poder mantener eso 515 bienes patrimoniales, vamos a trabajar en esta obra, como lo hemos hecho antes. Esos recursos fueron y serán tomados ahora de las obras y servicios de la ciudad. Pero nosotros no podemos destinar esos $ 40 millones a los bienes de la ciudad, puesto que dejaremos de atender los otros temas, entre ellos vialidad, educación, servicio social. Aún así vamos gestionar las labores", indicó; al hacer hincapié en que hay viviendas históricas en las que no pueden intervenir, como la casa de 9 de Octubre y Escobedo, cuya fachada se derrumbó hace un par de semanas.

Casa desplomada: “El Cabildo se ha encargado de sepultar nuestra historia” https://t.co/6HqZuy4Bkx — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 18, 2022

Que por ser bienes privados, ellos dieron la alerta de lo que iba a pasar, pero que no pueden darle mantenimiento: "el Municipio no puede invertir los fondos de la gente en un bien particular" aseguró. Esto, pese a que en reiteradas ocasiones expertos en urbanismo y la comunidad han dicho que por el simple hecho de la estructura ser parte de la ruta patrimonial del Puerto Principal debe ser custodiada y regenerada por el Cabildo.

Cámara de Arquitectura: “Es deber del Municipio destinar, por cuenta propia, fondos a su patrimonio” Leer más

"Si el Estado, sin embargo, nos diera los recursos, la data, el censo, todo lo necesario para poder recuperar esos 515 edificios que ahora estarán en manos de Melvin Hoyos y de Riesgos, con Allan Hacay, podríamos evitar esos derrumbes", indicó.

El sacerdote Diego Cortés, párroco de La Victoria, ubicada en las calles calles Quito y 10 de Agosto, también participó del enlace al relatar lo que ha tenido que vivir su comunidad desde hace seis años. Habló del desplome de una parte del techo, ocurrido la semana anterior; habló del daño de las torres y las bases y del hundimiento del piso. Habló de cómo hasta hace unos días barajaba la idea de cerrar las puertas de la iglesia, por prevención.