La semana anterior, luego de que la fachada de la casa patrimonial ubicada en las calles Escobedo y 9 de Octubre se desplomara, la comunidad criticó que la Alcaldía de Guayaquil y sus concejales no hagan nada al respecto para preservar su historia.

Casa desplomada: “El Cabildo se ha encargado de sepultar nuestra historia” https://t.co/6HqZuy4Bkx — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 18, 2022

El avalúo de los solares de Joaquín Villamar, ex de Viteri, suma $ 1,8 millones Leer más

Cuestionaron que, bajo el argumento de que el Gobierno les cedió la competencia de preservar estos bienes pero sin darles el presupuesto, el Cabildo justifique que no ha podido hacer más; y reprocharon que no haya un censo que revele cuántas edificaciones de este tipo hay en la ciudad, así como tampoco una ordenanza que fije el tipo de acciones que urgen para cuidarlas.

Pero el problema no está solo en que el tema no ha sido una prioridad para la administración actual, sino en el quemeimportismo que existe en torno a él, lo que para muchos ya cae en la negligencia; puesto que desde el 2020, según la documentación a la que accedió EXPRESO, en el Concejo Cantonal el edil Héctor Vanegas (independiente) ha venido solicitando que se cree la Ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, pero su pedido no ha sido escuchado.

De hecho, entre el 26 de agosto de 2020 y el 18 de marzo pasado, al menos 10 cartas le ha enviado a la alcaldesa Cynthia Viteri haciendo énfasis en su solicitud y exigiendo explicaciones a los daños de algunos bienes, entre ellos la vivienda ubicada en las calles Tomás Martínez, entre Rocafuerte y Córdova, en la que habitó el expresidente de la República, Vicente Rocafuerte; y la antigua cárcel municipal, que hoy no es más que una selva.

El antiguo anfiteatro también está abandonado y la comunidad pide recuperar el sitio. Freddy Rodriguez

“Aquí no tenemos un instituto municipal de patrimonio, como sí lo tiene Quito y Cuenca, y esa es una deuda pendiente grande. No tenemos una estadística física de nuestra herencia. No sabemos ni siquiera qué pasa con nuestras pinturas y esculturas, que son parte de nuestros tesoros. No sabemos nada. Por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sé que Guayaquil posee más de 11.000 bienes patrimoniales, de los cuales 628 son inmuebles. Sin embargo esos datos no son precisos, porque no sabemos cuál es su estado y cuántos se han caído. Es lamentable esa realidad”, advierte Vanegas; quien compara el desplome de la semana anterior con el incendio de la catedral de Notre Dame, de París.

“Lo que tenemos, todas nuestras edificaciones, pueden ser igual de importantes que ese emblemático templo; la diferencia está en que en París se invirtieron millones en protegerla y recuperarla, en que la cuidan y quieren; mientras que acá la única opción se resume en demoler”, sentencia.

Pedido. El concejal Héctor Vanegas plantea que entre los 15 ediles haya un grupo destinado únicamente a monitorear y defender el patrimonio de Guayaquil.



Aunque no hay fecha prevista para analizar el tema, este Diario constató que Viteri, a través de un oficio enviado al procurador síndico Cristian Castelblanco, ha solicitado revisar los documentos, incluida la propuesta de la ordenanza, enviados por Vanegas. ¿Con qué fin? Vanegas no lo sabe. Así como los guayaquileños tampoco saben por qué el Cabildo, que no ha respondido a EXPRESO, ha demorado tanto en priorizar el tema.

Qué impotencia constatar que las autoridades han olvidado el significado de las palabras legado y patrimonio.



Andrés Rojas

ciudadano

“Por qué Viteri ha cerrado sus oídos y ha tapado sus ojos a una realidad que está dañando la historia, será otro de los grandes enigmas que quedarán sin responder en esta administración. La incompetencia de Viteri está arruinando nuestro pasado. Su falta de civismo tiene nuestro patrimonio en escombros.”, se quejó el arquitecto Danilo Pérez; quien exhorta a que, de forma unánime, se elabore y apruebe la ordenanza.

Las leyendas superan el abandono en Guayaquil Leer más

“¿Qué más van a esperar? ¿Que se caiga otro edificio? Ciudadanos, no dejen que el tema muera. La alcaldesa solo actúa cuando se habla del tema. No paremos hasta que le den entonces importancia”, señaló.

Se cae la fachada de una casa en el centro de Guayaquil, sector donde existen edificios abandonados (En mi cuadra uno) y sobre el asunto se dice poco o nada.



Hay leyes que protegen el patrimonio, obligaciones que cumplir pero parecen papel pintado. — Fernanda (@AF1825) April 13, 2022

Casa Rosita. Está situada en las calles Colón, entre la avenida Quito y Pedro Moncayo. El bien no logra ya divisarse, hay garabatos en sus paredes externas y las internas prácticamente ya se han caído. 18/04/2022 Agencia (ag-extra) Freddy Rodriguez

En un reportaje anterior, Juan José Moeses, presidente de la Cámara de Servicios de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente; describió como desconsolador el hecho de que el Cabildo no priorice las obras que están bajo su competencia, ni destine un presupuesto para su regeneración.

Cámara de Arquitectura: “Es deber del Municipio destinar, por cuenta propia, fondos a su patrimonio” https://t.co/vaC9DbZb0t — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 18, 2022

Patrimonio cultural, la tarea de protegerlo todo Leer más

“Tarde, muy tarde está reaccionando. Cuidado y lo perdemos todo y la culpa recae en la alcaldesa. Yo me pregunto por qué todo ese dinero que invirtió en un plan de seguridad que no sirve, no lo destinó a esto que sí vale la pena y que es su competencia. ¿Será que a Viteri le gusta ver muerto al centro?”, se preguntó Valeria Jaramillo; habitante de este sector en el que, alerta, se ha hartado de alzar la mirada y no ver más que paredes y ventanas agrietadas, y espacios grises cuyos inquilinos son solo los roedores.

Para ciudadanos como Viviana Faggioni y Nela Benavides, ambas guayaquileñas, es un despropósito que sean contadas las personas dentro de la Municipalidad que hacen respetar a la ciudad. Que por qué sí ha habido dinero para pintar murales y postes, y por qué los concejales han aplaudido a los errores, se quejan.

“El 90 % de ellos son marionetas o actúan como ellas por voluntad propia. Por favor, miren que pido de favor, preocúpense por Guayaquil. No permitan que sobre su ayer se hable únicamente en los libros de historia”, sentenció Benavides.